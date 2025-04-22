母親節2025｜沙田馬場百勝廳首推5月三重賞 限時6 折套餐/訂座送一品煲+手工玫瑰花

母親節將至，沙田馬場百勝廳首次推出5月摯禮獻愛三重賞，與摯愛親朋到沙田馬場全落地玻璃中菜廳，享受三大獨家禮遇慶祝母親節！除了有限時6折優惠外，更有訂座禮遇，訂座即可獲贈珍饈一品煲，即睇詳請。
「百勝廳」為位於沙田馬場二座看台5樓的全景中菜廳，以其落地玻璃設計著稱，讓饕客能享受中菜同時，盡情觀賞賽事。廳內設有80吋大型LED電視直播賽況，部分餐桌更特設私人電視，方便饕客全程追蹤賽事動態。
五月摯禮獻愛三重賞
今個5月，餐廳推出「五月摯禮獻愛三重賞」優惠活動，包含限時六折自選套餐優惠，另有訂座贈送珍饈一品煲及手工玫瑰花，以及打卡贈送愛賽馬手提袋等禮遇。
百勝廳推出專屬母親節優惠，5月4日及5月10日連續2 個周末賽馬日，預訂百勝廳4人枱或以上即贈「珍饈一品煲」及每位可獲手工玫瑰花乙枝。「珍饈一品煲」包括珍珠鮑、海參、瑤柱碎及沙井蠔等滋補食材，絕對要一試。
另外，於5月25日入場的觀眾，於百勝廳內打卡環境或食物相片並上載至個人Facebook或Instagram或小紅書帳戶，完成指定步驟，即可獲贈HK$200「百勝廳」訂座優惠券或「愛賽馬手提袋」乙個(價值：$68)，款式隨機，不設選擇，送完即止。
此外，5月31日將化身成尊享優惠日，預訂4人枱或6人枱，自選套餐即享6 折優惠，即人均$200，原價人均$345，套餐包括招牌燒味雙拼、滋補明爐老火湯、每位一款自選小菜、香苗白飯或明火煲米皇、是日糖水以及汽水、橙汁或指定啤酒1 杯，非常抵食。
訂座：請按此
地址： 沙田馬場第二座看台5樓
營業時間： 首場賽事前2 小時至尾場賽事
餐飲供應時間：
沙田日賽賽事：11:30 – 16:30
沙田黃昏賽事 (6 月及7 月)：14:00 – 20:30
沙田夜賽賽事：18:00 – 21:30
下午茶供應時間:
沙田日賽賽事： 15:15 – 16:45
沙田黃昏賽事 (6 月及7 月) ：14:00 – 17:00
飲品供應至尾場賽事