母親節2025｜海洋公園免費派特別版心意卡 首100人整「家姐」「細佬」掌印畫即送曲奇

明日便是母親節，同時亦是大熊貓盈盈首個母親節。海洋公園特別推出一系列節日活動，與訪客分享它為人母的喜悅，向所有母親致敬。在5月11日母親節當日，訪客可合力製作掌印畫送給盈盈。公園同時免費派特別版節日心意卡，表達對母親的感激。光影音樂匯演亦會上演節日限定的大熊貓主題投影及水幕動畫。

合力整 「家姐」「細佬」掌印畫 海洋公園將於母親節推出多項慶祝活動。在5月11日母親節當日，訪客可到園內「百草生態徑」入口位置的推廣亭，於巨型畫布上印上「家姐」「細佬」掌印圖案，作為禮物送給盈盈。首100名參加者更可獲贈超萌大熊貓造型曲奇！

派特別版母親節心意卡 當日公園同時在「百草生態徑」推廣亭大派特別版母親節心意卡，心意卡正面印有盈盈與家姐細佬的窩心時刻，極具收藏價值。背面則印有可愛大熊貓圖案，不妨寫上感謝語句，向媽媽表達愛意。「家姐細佬後援會」會員由即日起至6月1日期間，親臨公園全年會員接待處或遊客服務中心，出示有效會籍換領特別版母親節心意卡。晚上，「夢幻水都」人工湖舞台上演的「光影盛夜」光影音樂匯演將會有母親節限定的大熊貓主題投影與水幕動畫。

海洋公園海龍王餐廳及爐炭燒餐廳推出母親節四人套餐及各式大熊貓主題新商品。