母親節2025｜灣仔日式鐵板燒MINATO 3斤南澳活龍蝦 母親節優惠減$2000

下個月就是母親節，大家是時候要揀心水餐廳和媽媽食飯慶祝。位於灣仔的精緻日本料理食府MINATO為母親節推出限定菜單，分別設鐵板燒及會席料理饗宴菜單，為大家提供高質精緻的餐飲選擇！餐廳同時推出一系列全新餐飲禮遇，當中包括以優惠價每隻港幣2,680元預訂每日由南澳直送到港的3斤重鮮活龍蝦（原價每隻港幣4,680元），有興趣的話不妨及早訂位！

MINATO於2025年5月10日（星期六）及11日（星期日）的午市及晚市時段，特別供應兩款母親節限定菜單。九道菜的「母親節限定鐵板燒——蓮」（港幣3,388元，兩位用），菜式有來自澳洲的「活龍蝦」，肉質爽彈鮮美；「甘鯛魚」精選搜羅自日本海峽豐後水道的白甘鯛入饌——因產量稀少而被視為海中珍實，魚肉鮮甜緊實，其香脆魚皮更突顯出立鱗燒的傳統料理技法。招牌「A5宮崎和牛」的油花細緻，散發濃郁脂香牛味，賓客可自選和牛薄燒或牛柳厚燒，前者綴以香蔥及炸蒜提升口感層次，後者外層帶焦香微脆，滿足不同人士對牛食的需求。另有採用日本空運蔬菜入饌的「時令雜菜」；而人氣主食「山椒銀魚薑粒炒飯」則巧妙平衡各款鐵板燒美饌的膩感，以日本山椒及薑粒點綴鹹香清鮮的銀魚，為賓客送上輕盈且粒粒分明的滋味飯食。菜單最後奉上自家熬製的「龍蝦頭麵豉湯」及「漬物」，並以新鮮「日本時令水果」為今個母親節盛宴畫上完滿句點。

會席料理十道菜菜單

除了鐵板燒，也可以選擇十道菜的「母親節限定會席料理——藤」（港幣3,388元，兩位用）。菜單以時令的「前菜3款」展開尋味之旅；緊接奉上產自阿拉斯加海灣的「帝王蟹」（二人前），肉質肥美鮮甜，明亮的橙紅外殼更是餐桌上的打卡佳品；而「大金槍魚腩、海膽及章紅魚刺身」亦是賓客嘗鮮必備的旨味。菜單湯品有清鮮暖心的「溫室菇清湯」，特別選以日本菇種包括舞茸菇、本菇及冬菇熬製，菇香濃郁。另有以A5宮崎和牛配以鹹鮮麵豉設計的「和牛麵豉煮物」；及麵衣比例完美的「活蝦、海膽野菜天婦羅」，香酥可口，和諧結合各款食材的美味特色。

主菜部分有精挑伊比利亞黑豚炮製的招牌「鐵板燒」，大廚在烹調黑豚時會在鐵板澆上白蘭地增添酒香層次，蘸上柚子胡椒醬或蘋果芝麻醬，風味更盛。而「磯煮鮑魚配日本糯米」更挑選來自北海道津輕海峽的蝦夷鮑入饌，其天然的海洋鮮味在經過味醂清酒及醬油浸泡一夜後更為出眾，入口軟嫩富彈性，與香甜軟糯的日本糯米無比匹配。菜單最後以「麵豉湯」、「漬物」、及「日本時令水果」作結。



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