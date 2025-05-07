母親節2025｜盤點全港商場節日優惠 快閃購物1分鐘/Esther Bunny扭蛋機/ifc身心靈探索體驗（持續更新）

母親節即將到來，各位孝順子女不妨準備節日禮物，感謝母親多年來的無條件的付出！以下盤點全港不同商場的母親節消費優惠，即看詳情。

母親節 2025 ｜置富 Malls x Esther Bunny 消費二重賞

置富Malls近日聯乘韓國人氣角色Esther Bunny，推出2大消費優惠。在4至6月期間的指定星期六日，商場會員只需不同置富Malls消費滿$250，即可參與「即中密密賞巨型扭蛋機」抽獎。獎品總值近30萬港幣，當中包括 Dyson 二合一吹風直髲器及Philips 冷熱純淨飲水機。

在4月26日起，在指定置富Malls消費滿指定金額，即可換領各種美食禮券或生活用品。消費越多，中獎機會越大。