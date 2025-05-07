母親節2025｜盤點全港商場節日優惠 快閃購物1分鐘/Esther Bunny扭蛋機/ifc身心靈探索體驗（持續更新）

母親節即將到來，各位孝順子女不妨準備節日禮物，感謝母親多年來的無條件的付出！以下盤點全港不同商場的母親節消費優惠，即看詳情。
母親節2025｜置富Malls x Esther Bunny 消費二重賞
置富Malls近日聯乘韓國人氣角色Esther Bunny，推出2大消費優惠。在4至6月期間的指定星期六日，商場會員只需不同置富Malls消費滿$250，即可參與「即中密密賞巨型扭蛋機」抽獎。獎品總值近30萬港幣，當中包括 Dyson 二合一吹風直髲器及Philips 冷熱純淨飲水機。
在4月26日起，在指定置富Malls消費滿指定金額，即可換領各種美食禮券或生活用品。消費越多，中獎機會越大。
母親節2025｜黃埔天地 「快閃購物1分鐘」
在5月1日、4日、5日及11日，黃埔天地特別舉辦「快閃購物1分鐘」，商場中庭將擺滿超過2,800件商品，涵蓋美容家庭及海味百貨等貨品。顧客只需於商場內消費滿$200或以上，即可參與挑戰。挑戰者於限時內成功收集清單上的所有物品，即可免費帶走所有商品！於5月11日母親節當日，所有挑戰者更可額外獲贈「8度海逸酒店」草莓慕斯蛋糕，為節日增添甜蜜。
母親節2025｜朗豪坊 睇戲送最高$100優惠券
母親節與5.10全港戲院日將至。為此，顧客只要於5月10日全港戲院日憑朗豪坊GALA CINEMA戲院發出的即日電影戲票或票尾，即可免費換領商場$50餐飲電子優惠券及指定食肆HK$100電子優惠券各一張；如果在母親節當日買戲飛，更可獲指定食肆$100優惠券1張，看完電影後與家人共享美饌！
母親節2025｜中環街市 市集+工作坊
由5月8日至11日期間，中環街市以「關於永遠的愛」為主題，特設市集及兩大工作坊。市集雲集各種特色攤位，包括飾品、家居用品及花藝等。如果想與媽媽創造親子回憶，不妨參加「母親節香水製作工作坊」及「鮮花花盒工作坊」，親手調製獨特專屬香水及設計花盒，以香氣傳遞感恩及祝福。
活動期間，中環街市地下中庭將會成為打卡專區。中環街市更會提供免費即影即有體驗，永遠保存甜蜜回憶。
母親節2025｜ifc 身心靈放鬆體驗
除了買禮物表達愛意，與母親一起嘗試各種新事物不失為特別的慶祝方法。香港ifc商場由5月10日至30日期間，聯同10個場內品牌推出「身心靈探索體驗」，以美容護膚、生活時尚及餐飲美饌體驗，全面放鬆身心。體驗包括：「lululemon athletica『活躍每刻．熱愛生活』瑜伽工作坊」及「雪花秀『參』靈室內香薰噴霧工作坊」。完成體驗後，不妨到商場1樓禮賓部換領「慢享生活禮品包」，延續身心靈放鬆感覺。