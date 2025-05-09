母親節2025｜莎莎母親節精選禮物低至25折 送珍珠幸運兒頸鏈/編織愛鈎織花

星期日就是母親節，各位子女當然要向媽媽表達愛意和感謝，莎莎由即日起至5月15日，精選多款護膚、香水、彩妝及套裝產品低至25折，更與六福珠寶合作推出925 銀鑲珍珠幸運兒頸鏈，並於門市派發母親節編織愛鈎織花，為媽媽送上甜蜜驚喜。

925 銀鑲珍珠幸運兒頸鏈 莎莎聯同六福珠寶獨家推出925銀鑲珍珠幸運兒頸鏈，以銀杏葉和鬱金香為主題，表達對媽媽永恆的愛及祝福。現凡購物即可以摯愛甜蜜價$228換購925銀鑲珍珠幸運兒頸鏈一件(價值$988)！

925銀鑲珍珠幸運兒頸鏈

想選擇一份實用又貼心的母親節禮物，莎莎齊集SK-II、THE WHOO、Chloé、GUCCI等品牌王牌產品，作為禮物大方得體，總有一款合媽媽心意。 以香氣傳遞愛意 以香水作為母親節禮物是絕對不會出錯的選擇，不但能增添個人魅力，更可以透過香氣喚起美好回憶。莎莎有清新果香、自然中性、優雅花香等多款香調選擇，如Dior J’adore香薰、BVLGARI Omnia Amethyste/Crystalline 淡香水。

母親節送上美容儀及護膚品絕對是窩心之選，JUJY 極致煥發膠原射頻貴妃儀Pro擁有強效特頻，高效緊緻提拉，配合SHISEIDO皇牌紅腰子精華蘊含靈芝及鳶尾精華，穩固肌膚屏障，煥發新肌。另外，王牌GIVENCHY四色蜜粉輕易打造透薄妝容，搭配Eleanor 胭脂及Cyber Colors多色唇膏，滿足媽媽不同場合的妝容需要。

送母親節編織愛鈎織花 母親節想以花束表達愛意？於5月10至11日到全線莎莎門市，Sasa會員購買護膚、彩妝、香水精選套裝及美容儀淨額滿$280即送母親節編織愛鈎織花一枝，藉着送花向媽媽表示感激，讓愛意升級。

母親節編織愛鈎織花