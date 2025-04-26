母親節2025｜Häagen-Dazs™粉紫花系雪糕蛋糕甜品 送韓國人氣護膚品牌 MEDITERAPY眼膜＋優惠券

母親節當然要冧爆媽媽，逗她開心！Häagen-Dazs™特別為各位愛美的媽媽們，設計兩款柔和浪漫粉紫色系並綴上花卉圖案的母親節雪糕蛋糕，以及3款IGable的精緻雪糕甜品，購買指定系列更送韓國銷售第一的居家美容品牌MEDITHERAPY眼膜及優惠券！



精緻優雅花飾雪糕蛋糕 兩款母親節限定雪糕蛋糕均以花卉為主題，「繁花禮頌」由8件深淺粉紅與粉紫色相間的雪糕蛋糕組成，4款口味包括士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕、雲呢拿藍莓馬卡龍雪糕、經典雲呢拿雪糕以及焦糖脆餅雪糕。蛋糕上的喞花裝飾精緻優雅，象徵媽媽的高貴氣質。另一款粉色心型蛋糕「花語心意」，也綴上精緻漂亮的花飾，代表了母性的溫柔與細心。特選經典士多啤梨雪糕口味，酸甜絲滑，每一口都是甜蜜的祝福。貼心之處是特備大、中、小三個尺寸（大尺寸可提供自選口味），迎合大小家庭慶祝。

朱古力女皇剪影雪糕甜品 配合母親節表達對媽媽如皇室貴族般寵愛，特別設計3款不同組合造型的Blössom of Love系列雪糕甜品：「心意花園」放上4球雪糕，以士多啤梨及藍莓圍繞，底下的食用鮮花造型裝飾，以鮮豔的莓果和香脆的開心果碎襯托。最後配上帶有果香的芒果菠蘿蛋糕。「女皇駕臨」分別有香桃口味及士多啤梨口味，均配上脆薄朱古力的女皇剪影，散發典雅的貴族氣質。前者兩球絲滑雪糕，搭配晶瑩剔透的香芒果凍、甜美的香桃，分層之中夾著提子香梨及蘋果香桃水果蛋糕；後者小傘裙是士多啤梨果凍，搭配鮮甜的士多啤梨，以及兩層香提及芒果菠蘿水果蛋糕，中心放入一塊精心製作的女皇造型朱古力。每款都層次豐富，繽紛悅目。



買蛋糕送緊緻修復彈力眼膜 由即日起於各門市購買任何母親節系列Häagen-Dazs™雪糕蛋糕，即送MEDITHERAPY緊緻修復彈力眼膜（1盒4對價值$189），先到先得，送完即止。購買任何一款母親節系列甜品，送緊緻修復彈力眼膜（價值$69）。活動期內於各Häagen-Dazs™門市購買任何產品，可獲贈MEDITHERAPY 獨家優惠券；或於MEDITHERAPY 官網購買Häagen-Dazs™獨家聯乘套裝，可享Häagen-Dazs™母親節蛋糕系列折扣優惠碼（只限 eshop）。

