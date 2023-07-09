比利時頂級嬰幼兒家具及產品品牌CHILDHOME全新推出陪伴寶寶一生的成長椅

Childhome的兒童餐椅特別為他們而設，以達致事半功倍之效，讓寶寶和父母都能更輕鬆地享受用餐時光。

比利時的高級嬰兒家具及產品品牌Childhome，透過一系列簡約北歐設計演繹優雅的品味美學，幫助新手爸媽輕鬆適應照顧寶寶的新生活，同時為寶寶提供最安全及全面的呵護，讓彼此生活從此了無顧慮。Childhome的兒童餐椅是品牌中最具標誌性產品之一。對於每一個寶寶的整體健康來說，適當的營養和飲食習慣有著很重要且深遠的影響，因此Childhome的兒童餐椅特別為他們而設，以達致事半功倍之效，讓寶寶和父母都能更輕鬆地享受用餐時光。

EVOSIT設計的餐椅秉持著「心繫大自然」的理念，將和諧與平衡感融入設計中，同時兼具美感及實用性，為寶寶帶來更舒適的用餐體驗。餐椅外觀設計採用優質的櫸木作為材質，經過精心打磨後呈現圓滑輪廓，顯示出高品質和精致的工藝。此外，餐椅還採用了螺絲隱藏設計，不僅令餐椅更加穩固，而且完美地融入整體設計，絲毫不影響家具的美觀，讓家居體驗和諧的配搭。EVOSIT的配色方案也非常多樣化，除了基本的原木色、灰色、黑色和白色之外，Childhome還加入了最新的室內設計趨勢色——赤陶土色和薄荷綠，讓家居更具個性和風格，增添了無限的魅力。

EVOSIT快速一按調整，簡單易用，無需工具就能調整餐椅。椅子採用貼心的五點式安全帶，相較於傳統的三點式安全帶，提供更全面的保護，能夠妥善固定寶寶的肩膀、腰部和雙腿，讓他們在座椅上可以安穩自由地擺動身體及四肢。這種設計不僅能夠提供更好的保護，還能讓寶寶更自在地享受用餐時光。另外，椅子已包含餐盤和護欄，可根據孩子各階段的發育需求，拆卸或配合使用。家長可以根據寶寶的需要，調整不同高度的座椅和腳踏，幫助寶寶培養良好的坐姿習慣。寶寶能夠安坐於自己的「王座」上進行各種活動，讓整體功能性大增，實用又美觀。

簡約北歐設計 適合每個家庭

由初生寶寶至大人全年齡都適用，簡約北歐設計適合每個家庭融入家中，其中四大顏色採用原木色、灰色、黑色、白色優質櫸木製成，另可配搭不同可愛舒適座墊或初生嬰兒座椅，加大設計坐椅，讓寶寶有足夠空間伸展，在安全和活動性之間取得適當平衡，讓孩子們能在一個安全舒適的地方安坐進食，令親子同枱食飯從此不再有難度，一起享受寶貴的親子時光。

EVOSIT餐椅設計寬敞舒適的內空間，讓寶寶有足夠的空間伸展身體，同時在安全和活動性之間取得適當的平衡。而且其設計不會引起敏感或刮傷，木制的腳踏也能夠讓寶寶學習良好的坐姿，減輕雙腳的壓力。幼兒們能夠在一個安全舒適的地方進食，讓親子同桌用餐變得更加輕鬆愉悅，共享寶貴的親子時光。椅子的座墊設計亦非常吸引，各種款式都擁有不同的風格魅力，讓家長可以挑選出屬於寶寶的座墊，為王座添加一抹別樣的風采。

此外，餐椅還可與初生嬰兒躺椅配搭使用，從初生寶寶開始使用到六個月，躺椅軟墊及五點式安全帶能夠保護寶寶，讓他們更安全、舒適地探索世界。父母還可以輕輕扭動按鈕，調節躺椅的傾斜位置，方便與嬰兒互動。餐椅還可以搭配各種不同的配件，從初生嬰兒躺椅到學習桌椅、遊戲桌椅等，助寶寶開展健康豐盛的人生旅程。EVOSIT餐椅是一款非常多功能的產品，能夠由0歲開始陪伴寶寶成長，為他們帶來最佳的用餐體驗和學習成長空間。