毛孩好去處│YOHO MALL「萌寵優惠祭」獨家呈獻全港首個商場寵物專屬企劃「愛寵聯萌」

YOHO MALL近8,000平方呎的寵物公園DOT PARK全面開放後，為各類大小寵物打造出牠們專屬的夢幻據點。作為最全面的寵物友善商場，YOHO MALL不但硬件升級，亦強化軟件配套和商戶組合，全方位照顧萌寵和主人所需；適逢新界首間日式寵物超级市埸Petkoikoi Konbini正式進駐 YOHO MALL，將連同場內多個餐飲品牌及商戶提供期間限定的萌寵專屬優惠，更推出「愛寵聯萌」企劃，以及萌寵中秋晚會等活動，讓主人寵物都可以盡情吃喝玩樂！即日起至12月31日期間，顧客於YOHO MALL指定竉物相關商戶消費，YOHO MALL將捐出部分收益贈予香港拯救貓狗協會作慈善用途，宣揚愛護動物的精神！

毛孩好去處│逾 2,100 平方呎寵物專屬超市正式進駐 商戶聯手打造萌寵優惠 祭

新界首間日式寵物超级市埸 Petkoikoi Konbini 面積逾2,100平方呎，沿用日本寵物店的概念，過千款日本直送的產品任君選擇，包括寵物蛋糕、鹿兒島牛初乳及羊奶等，讓主人和寵物一起購物，買到心頭好！寵物都需要養生保健！Petkoikoi Konbini亦主打一系列「藥膳狗糧」和保健產品，針 對不同內臟和功效加入特別藥材，健康又好味！整個超级市埸為不同類型的寵物帶來不同產品， 即使年邁或初生萌寵均可找到專屬收獲，店內亦有寵物專用的除菌用品、沐浴產品和潔齒產品等，應有盡有！Petkoikoi Konbini為慶祝其新界首間分店開幕，特設連串獨家驚喜優惠予YOHO MALL各位萌寵顧客，包括開張期內所有日本直送急凍食品九折發售，以及消費滿HK$300可獲贈羊奶粉一包。