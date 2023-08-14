毛孩好去處│YOHO MALL「萌寵優惠祭」獨家呈獻全港首個商場寵物專屬企劃「愛寵聯萌」

YOHO MALL近8,000平方呎的寵物公園DOT PARK全面開放後，為各類大小寵物打造出牠們專屬的夢幻據點。作為最全面的寵物友善商場，YOHO MALL不但硬件升級，亦強化軟件配套和商戶組合，全方位照顧萌寵和主人所需；適逢新界首間日式寵物超级市埸Petkoikoi Konbini正式進駐 YOHO MALL，將連同場內多個餐飲品牌及商戶提供期間限定的萌寵專屬優惠，更推出「愛寵聯萌」企劃，以及萌寵中秋晚會等活動，讓主人寵物都可以盡情吃喝玩樂！即日起至12月31日期間，顧客於YOHO MALL指定竉物相關商戶消費，YOHO MALL將捐出部分收益贈予香港拯救貓狗協會作慈善用途，宣揚愛護動物的精神！
毛孩好去處│逾2,100平方呎寵物專屬超市正式進駐 商戶聯手打造萌寵優惠祭
新界首間日式寵物超级市埸 Petkoikoi Konbini 面積逾2,100平方呎，沿用日本寵物店的概念，過千款日本直送的產品任君選擇，包括寵物蛋糕、鹿兒島牛初乳及羊奶等，讓主人和寵物一起購物，買到心頭好！寵物都需要養生保健！Petkoikoi Konbini亦主打一系列「藥膳狗糧」和保健產品，針 對不同內臟和功效加入特別藥材，健康又好味！整個超级市埸為不同類型的寵物帶來不同產品， 即使年邁或初生萌寵均可找到專屬收獲，店內亦有寵物專用的除菌用品、沐浴產品和潔齒產品等，應有盡有！Petkoikoi Konbini為慶祝其新界首間分店開幕，特設連串獨家驚喜優惠予YOHO MALL各位萌寵顧客，包括開張期內所有日本直送急凍食品九折發售，以及消費滿HK$300可獲贈羊奶粉一包。
毛孩好去處│寵物相關的商戶及食肆捐贈部分收入及提供優惠
除了加強場內竉物友善配套之外，YOHO MALL希望為無家可歸的小動物出一分力，共建人寵共融的社區，讓各位主人帶同心愛的萌寵到YOHO MALL享受歡樂消閒時光的同時，亦可為慈善出一分力！今個暑假YOHO MALL聯同多間商戶及食肆亦為萌寵帶來「慈善萌寵優惠祭」提供激賞優惠，包括Brotzeit German Bier Bar & Restaurant、Chilli Lime、One & a half、十十、Tera Pancake等食肆提供優惠或寵物小食予攜同寵物的顧客；LIFETASTIC寵物件裝蛋糕買3件享7 折優惠及Pet Line指定商品折扣優惠等等。而於即日起至12月31日期間，顧客凡於參與「慈善萌寵優惠祭」之指定寵物相關商戶消費，YOHO MALL 將扣除活動成本及開支，捐出部分收入贈予香港拯救貓狗協會，以 支持協會為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務，為流浪或被遺棄的小動物找一個永遠的家。
毛孩好去處│寵物專屬企劃「愛寵聯萌」早入會早享受
貓奴狗奴最愛坐埋一起傾「奴才經」，YOHO MALL當然貼心地為一眾奴才們設計「愛寵聯萌」企劃，結集志同道合的主人相聚交流！企劃將致力為萌友帶來獨家優惠、驚喜小禮品、額外獎賞和 一連串以寵物為主題的活動體驗，為萌寵帶來吃喝玩樂新天地！打頭陣則有「萌寵打手印工作坊」，於8月15日起，The Point會員憑5,000積分即可換領預留證，並於8月27日或之前到YOHO MALL即日以電子消費滿HK$500，即可換領萌寵工作坊入場證並自動成為「愛寵聯萌」萌友。貴為首批「愛寵聯萌」萌友當然尊貴，工作坊當日，參加者將為其寵物製作一式兩套陶瓷模手印仔，其中一套將會於「DOT PARK小腳印大道」上佔一席位，讓當天參加者愛寵的成長足印留在 YOHO MALL 寵物版星光大道之中，機會千載難逢！而另一套則由參加者 留為紀念，記錄愛竉成長一刻。錯過了「萌寵打手印工作坊」的愛竉之人，「愛寵聯萌」將於十月份再度招募萌友，屆時只須經The Point獎賞平台憑積分則可換領萌竉小禮包入會。
毛孩好去處│中秋晚會愛寵工作坊 更多萌寵活動優惠等你
除此之外，今個中秋節YOHO MALL將與香港拯救貓狗協會於地下露天廣場聯合舉辦「中秋寵物市集」以及中秋晚會，屆時大家不但可一同見證「DOT PARK小腳印大道」的誕生，更有猜燈迷、寵 物互動工作坊及小遊戲等，集「食、玩、打卡」，讓一眾主子帶同愛寵邊玩邊賞月，歡渡節日！各位愛竉之人，萬勿錯過！
YOHO MALL慈善萌寵優惠祭
活動日期：
優惠期：即日起至2023年8月31日（特別註明除外）
捐款期：適用於即日起至 2023 年 12 月 31 日之有效消費
內容：
聯同多間商戶及食肆提供限時激賞優惠，顧客於指定參與商戶消費，YOHO MALL將扣除活動成本及開支並捐出部分收入贈予香港拯救貓狗協會作慈善用途。
指定寵物相關商戶：
寵物相關產品：幸活、LIFETASTIC、Petkoikoi Konbini、Pet Line
設有戶外用餐區或半開放式用餐位置之餐飲商戶：
穴壽司、Brotzeit German Bier Bar & Restaurant、臺北棧、Chilli Lime、Glasshouse、Modern Majang 馬場洞烤肉專門店、NOC Coffee Co.、One & a half、Outback Steakhouse、Pizza Maru、十十、拉麵 Jo、TERA PANCAKES、Urban Café
YOHO MALL 寵物專屬企劃 – 「愛寵聯萌」
內容：結集志同道合的竉物主人相聚交流，企劃將致力為萌友帶來獨家優惠、驚喜小禮品、額外獎賞和一連串以寵物為主題的活動體驗，為萌寵帶來吃喝玩樂新天地！
參加方法：
1. 於8月15日起，換領並成功參加「萌寵打手印工作坊」則自動成為萌友
2. 於10月份經 The Point 獎賞平台憑積分則可換領萌竉小禮包，則可入會成為萌友
「萌寵打手印工作坊」
換領日期：2023年8月15日起
活動日期：2023年9月2日至3日
內容：參加者將為其寵物製作一式兩套陶瓷模手印仔，其中一套將被安裝「DOT PARK 小腳印大道」上，讓當天參加者愛寵的成長足印留在YOHO MALL寵物版星光大道之中！而另一套則由參加者留為紀念，記錄愛寵成長一刻。
參加方法：The Point會員憑5,000積分即可換領工作坊名額預留證，憑證並於8月27日或之前到YOHO MALL即日以電子消費滿HK$500，即可換領萌寵打手印工作坊入場證。
YOHO MALL x 香港拯救貓狗協會「中秋寵物市集」
活動日期：2023年9月29日至10月2日
時間：下午1時至晚上7時
地點：YOHO MALL I地下露天廣場
參加方法：免費入場，詳情將於9月公佈。
YOHO MALL「寵物中秋晚會」
活動日期：2023年9月29日至30日
時間：下午5時至晚上9時
地點：YOHO MALL I, L1 DOT PARK PLAY ZONE及地下露天廣場
參加方法：免費入場，部分活動需憑The Point積分換領，詳情將於9月公佈。