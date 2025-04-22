氣墊粉底2025｜春夏話題氣墊粉底 盤點光澤/半霧面妝感 打造自體發光底妝 (持續更新)

近年愈來愈多女生喜歡氣墊粉底，只需以粉撲輕拍，就能快速完成輕透又自然的妝容，還具備出色的保濕、遮瑕與持妝效果，帶出街又能輕鬆補妝。近年興起透薄感底妝，更令氣墊粉底更紅，今次為大家介紹多款好用又不踩雷的氣墊粉底，正在尋覓氣墊粉底的女生不妨看看！

氣墊粉底 2025 ｜ Est é e Lauder Double Wear 持久無瑕霧光氣墊粉底 SPF45 ． PA+++

這款氣墊粉底主打持久而輕透的霧光妝效，能修飾和淡化瑕疵，承襲王牌粉底的InvisiBalance技術，上妝後完美鎖色，吸附多餘油脂， 令底妝不受任何濕氣影響， 持久抗轉移，令妝容全日保持完美。同時利用雙重保濕鎖水技術，以透明質酸為肌膚注入水分，而甘油則有效維持肌膚的保濕屏障，令肌膚全日感覺水潤，即使卸妝後也能持續滋養肌膚。SPF45及PA+++的防曬度，能抵禦紫外線和藍光傷害，維他命E有效對抗環境污染物和自由基的侵害。