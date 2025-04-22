氣墊粉底2025｜春夏話題氣墊粉底 盤點光澤/半霧面妝感 打造自體發光底妝 (持續更新)

近年愈來愈多女生喜歡氣墊粉底，只需以粉撲輕拍，就能快速完成輕透又自然的妝容，還具備出色的保濕、遮瑕與持妝效果，帶出街又能輕鬆補妝。近年興起透薄感底妝，更令氣墊粉底更紅，今次為大家介紹多款好用又不踩雷的氣墊粉底，正在尋覓氣墊粉底的女生不妨看看！
氣墊粉底2025｜Estée Lauder Double Wear持久無瑕霧光氣墊粉底 SPF45．PA+++
這款氣墊粉底主打持久而輕透的霧光妝效，能修飾和淡化瑕疵，承襲王牌粉底的InvisiBalance技術，上妝後完美鎖色，吸附多餘油脂， 令底妝不受任何濕氣影響， 持久抗轉移，令妝容全日保持完美。同時利用雙重保濕鎖水技術，以透明質酸為肌膚注入水分，而甘油則有效維持肌膚的保濕屏障，令肌膚全日感覺水潤，即使卸妝後也能持續滋養肌膚。SPF45及PA+++的防曬度，能抵禦紫外線和藍光傷害，維他命E有效對抗環境污染物和自由基的侵害。
氣墊粉底2025｜CHARLOTTE TILBURY 夢幻柔光粉氣墊
CHARLOTTE TILBURY在亞洲獨家推出全新夢幻柔光粉氣墊，以獨家光學技術打造首款「心動粉氣墊」，帶來無瑕彈潤底妝。氣墊有效減少油脂分泌，縮小毛孔，同時長效保濕、平滑肌膚，讓膚質更加飽滿緊緻；配方注入黃金根萃精華，顯著提升肌膚水潤度與彈性，化妝同時護膚，煥發健康光采。4款色調專為亞洲膚色而設，具中至高度遮瑕的夢幻柔光肌膚，可多層疊加、有效平滑膚質、隱形任何瑕疵。配合微米晶絲彈力網，輕按即可透過濾網均勻提取微米級細緻粉底液，質感輕盈幼滑，全天自帶夢幻柔光。
氣墊粉底2025｜TOM FORD 立體光影柔霧氣墊粉底 SPF40．PA+++
全新粉底以建築美學，打造立體光影輪廓，成就外輪廓透亮飽滿，以及內輪廓柔焦無瑕的妝效。持久貼服的氣墊粉底加入輕貼膚配方，以超微細著色粒子打造細緻柔焦無重妝效。不單防結塊、防沉澱、防起摺，更可控油，令底妝抗水、抗汗、抗潮濕。桃花心木色調粉盒以T字設計為特色，皮革仿效品牌手袋的荔枝紋理，營造奢華質感。
氣墊粉底2025｜Burberry Beauty Beyond Wear 限量版持妝霧柔風衣氣墊粉底 SPF15
Burberry Beauty以標誌性風衣的顛覆性布料為設計靈感，推出全新的Beyond Wear限量版持妝霧柔風衣氣墊粉底。氣墊粉底採用嶄新的Trench風衣持妝科技，在肌膚形成防水透氣薄膜，配合SPF15防曬功效，保護肌膚免受水分、濕氣、汗水、高溫和紫外線等外來因素侵害，同時為肌膚補水，回復肌膚水油平衡，打造輕盈透氣的啞緻底妝。氣墊粉底可補充粉芯，配搭品牌標誌性Haymarket Check格紋設計，值得入手。
氣墊粉底2025｜Serge Lutens 柔滑活魅氣墊粉底 SPF 40．PA+++
粉底一抹轉化成輕薄細膩的粉質，具備高遮瑕度，塑造均勻、亮澤啞光的底妝，同時持久保濕，猶如第二層肌膚般自然透薄，展現肌膚光澤。