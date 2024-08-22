氣炸鍋甜品食譜｜西多士、地瓜球、蘋果批等5款簡易又好味

氣炸鍋無論在網購網站，還是家電店都大受歡迎！除了小食及正餐外，大家亦可在家中利用氣炸鍋自製各式各樣的甜品，以下為大家介紹西多士、地瓜球、蘋果批等5個簡易氣炸鍋甜品食譜，大家可以趁週末試試動手做！
氣炸鍋甜品食譜｜台式地瓜球
台灣夜市出名小食便宜又好吃，其中地瓜球更是必吃之選。雖然現在去不了台灣，但我們仍可以在家自製到台灣的味道，步驟及材料亦非常簡單，料理新手都可以做到！
台式地瓜球材料：蕃薯/紫薯200g；砂糖 20-25g；木薯粉30g；橄欖油 適量；麵包糠 適量
- 將蕃薯/紫薯去皮切塊，用大火蒸至熟透。
- 將蕃薯塊壓成泥，加入木薯粉及砂糖，並搓成球狀。
- 掃上一層橄欖油後，再沾上適量麵包糠。
- 將氣炸鍋設定至200度，氣炸2分鐘。
- 取出翻面後，再氣炸2分鐘即可。
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氣炸鍋甜品食譜｜日式麻糬波波
每次到麵包店都一定會買麻糬波波，不單止外脆內軟，口感亦煙煙韌韌，用來當作早餐或小食一流。家中即使沒有焗爐，都可以用氣炸鍋做到。掌握了技巧之後，大家亦可以按照自己的喜好製造不同口味，例如抹茶、朱古力等。
日式麻糬波波材料：糯米粉 100g；木薯粉 40g；牛油溶液 35g；雞蛋 1隻；牛奶 50mL；鹽 1茶匙；糖 10g；芝士粉 40g；芝士粒 30g
- 先將糯米粉及木薯粉過篩，再加上糖、鹽、芝士粉及芝士碎。
- 先打入一隻雞蛋，再加上牛油溶液攪拌。
- 再分次加入牛奶攪拌，用手搓成麵團（搓成無粒狀為止）。
- 平均分成一個個小球，約20g一個。
- 在氣炸鍋先鋪牛油紙以防痴底。
- 再放入麵團以160度氣炸20分鐘即可。
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氣炸鍋甜品食譜｜肉桂蘋果批
早餐除了吃三文之外，蘋果批也是一個不錯的選擇。而且亦可以隨意轉換不同內餡，例如芝士火腿、或粟米吞拿魚等。
肉桂蘋果批材料：急凍酥皮 4片；蘋果 1個；蛋黃 1個；砂糖 2茶匙；牛油 10g；肉桂粉 適量；檸檬汁 適量
- 將蘋果去皮切粒，用小火起鍋，加入牛油與蘋果一起慢煮。
- 待煮軟後加入砂糖，煮溶後關火再加入肉桂粉及檸檬汁攪拌好待用。
- 將蘋果蓉放入酥皮，並用叉子封邊。
- 將打發好的蛋黃液掃上酥皮，再在酥皮中間輕輕切3刀。
- 以180度氣炸10分鐘即可。
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氣炸鍋甜品食譜｜古早味蛋糕
近期最熱門的甜品之一，肯定是古早味蛋糕！最近更新開了不同售賣古早味蛋糕的店舖，想吃的朋友不用特地去買，因為在家都可以弄到，而且口感更不輸街外的店舖！
古早味蛋糕材料：低筋麵粉 60g；植物油 30mL；牛奶 50 g；砂糖 40 g；雞蛋 3個
- 將蛋黃及蛋白分開，同時將低筋麵粉過篩。
- 將蛋黃、植物油、牛奶及低筋麵粉倒入鍋子裡攪拌好。
- 準備另一個鍋子，放入蛋白，分次倒入砂糖並打發至挺身（拿起有小彎勾為止）。
- 將1/3蛋白加入蛋黃裡攪拌好，然後再將蛋黃倒入剩餘的蛋白裡攪拌好。
- 先用牛油紙鋪好模具，將粉漿倒入模具中，以150度氣炸50分鐘即可。
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氣炸鍋甜品食譜｜西多士
下午茶必吃的西多士，在家都可以自製到。學會之後就不用再外出叫外賣，安在家中都可以吃到香脆可口的西多士！
西多士材料：白麵包 2片；雞蛋 1隻；牛奶 2湯匙；花生醬 適量；牛油 適量；糖漿 適量
- 先將雞蛋打發好，再加入牛奶攪拌。
- 麵包切邊，一面塗抹花生醬，另一面塗抹牛油。
- 將西多士放入蛋液，底面沾滿蛋液。
- 以180度先氣炸4分鐘，取出翻面再氣炸3分鐘即可。
- 自行淋上糖漿就可以食用！