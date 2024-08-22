氣炸鍋甜品食譜｜西多士、地瓜球、蘋果批等5款簡易又好味

氣炸鍋無論在網購網站，還是家電店都大受歡迎！除了小食及正餐外，大家亦可在家中利用氣炸鍋自製各式各樣的甜品，以下為大家介紹西多士、地瓜球、蘋果批等5個簡易氣炸鍋甜品食譜，大家可以趁週末試試動手做！

氣炸鍋甜品食譜｜台式地瓜球

台灣夜市出名小食便宜又好吃，其中地瓜球更是必吃之選。雖然現在去不了台灣，但我們仍可以在家自製到台灣的味道，步驟及材料亦非常簡單，料理新手都可以做到！

台式地瓜球材料：蕃薯/紫薯200g；砂糖 20-25g；木薯粉30g；橄欖油 適量；麵包糠 適量