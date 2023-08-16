水上樂園│捉緊暑假尾巴！港澳水上樂園 低至36折 (優惠合集)

快來捉緊暑假尾巴，在炎熱的暑假與親友玩水消暑，享受水上遊樂設施帶來的刺激快感，現於 KKday預訂更可享獨家優惠！

水上樂園│ Bubbles World 夢幻泡泡水上樂園 | 馬鞍山 We Go MALL

最具人氣的兒童夢幻泡泡水上樂園於馬鞍山We Go MALL登場，以泡泡為主題的水上樂園 將為小朋友們帶來一場奇幻的泡泡冒險之旅。樂園內設有四大精彩遊樂設施，包括坦克對 戰水區、泡泡做夢區、夢幻滑水梯和泡泡嬉水玩具區！除了遊樂設施外，泡泡水上樂園還 會不定期舉辦各種精彩的活動和泡泡表演，包括泡泡派對、泡泡秀、泡泡藝術工作坊等， 感受泡泡的無窮樂趣和創意，孩子日後對泡泡的定義不再一樣！

四大遊樂設施

坦克坦克對戰水區：讓孩子們在充滿泡泡的場景中展開激烈的水戰對決，感受對戰帶來的刺激與樂趣。

泡泡做夢區：充滿夢幻的氛圍，讓小朋友們置身於繽紛的泡泡世界中，盡情嬉戲做夢。

夢幻滑水梯：孩子們在水中暢快遊玩，玩樂過程中可感受高速滑行的刺激。

黃鴨嬉水玩具區：設有孩子們極愛的滑梯、籃球運動、沖浪板、滑水梯等，是一個令人樂而忘返的趣味區域。

【 36 折 優惠】全新夢幻泡泡水上樂園 2 小時門票（ 1 大 1 小）

KKday優惠：HK$128/1大1小起，平均HK$64/位（原價：HK$360/1大1小）

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147839?cid=13367

活動日期：即日起至2023年9月3日

活動時間：11:00、13:00、15:00、16:00

活動地址：馬鞍山we go mall商場--馬鞍山保泰街16號