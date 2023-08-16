水上樂園│捉緊暑假尾巴！港澳水上樂園 低至36折 (優惠合集)

快來捉緊暑假尾巴，在炎熱的暑假與親友玩水消暑，享受水上遊樂設施帶來的刺激快感，現於 KKday預訂更可享獨家優惠！
水上樂園│Bubbles World 夢幻泡泡水上樂園 | 馬鞍山 We Go MALL
最具人氣的兒童夢幻泡泡水上樂園於馬鞍山We Go MALL登場，以泡泡為主題的水上樂園 將為小朋友們帶來一場奇幻的泡泡冒險之旅。樂園內設有四大精彩遊樂設施，包括坦克對 戰水區、泡泡做夢區、夢幻滑水梯和泡泡嬉水玩具區！除了遊樂設施外，泡泡水上樂園還 會不定期舉辦各種精彩的活動和泡泡表演，包括泡泡派對、泡泡秀、泡泡藝術工作坊等， 感受泡泡的無窮樂趣和創意，孩子日後對泡泡的定義不再一樣！
四大遊樂設施
坦克坦克對戰水區：讓孩子們在充滿泡泡的場景中展開激烈的水戰對決，感受對戰帶來的刺激與樂趣。
泡泡做夢區：充滿夢幻的氛圍，讓小朋友們置身於繽紛的泡泡世界中，盡情嬉戲做夢。
夢幻滑水梯：孩子們在水中暢快遊玩，玩樂過程中可感受高速滑行的刺激。
黃鴨嬉水玩具區：設有孩子們極愛的滑梯、籃球運動、沖浪板、滑水梯等，是一個令人樂而忘返的趣味區域。
【36折優惠】全新夢幻泡泡水上樂園2小時門票（1大1小）
KKday優惠：HK$128/1大1小起，平均HK$64/位（原價：HK$360/1大1小）
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147839?cid=13367
活動日期：即日起至2023年9月3日
活動時間：11:00、13:00、15:00、16:00
活動地址：馬鞍山we go mall商場--馬鞍山保泰街16號
水上樂園│夏日水上樂園Summer WaterPark 2023｜上水石湖新村
夏日水上樂園Summer Waterpark位於上水石湖新村梧桐河旁，是全港最大型戶外親子吹氣 城堡・滑梯・波波池水樂園，佔地50,000呎，2個超大型充氣泳池，主池超過10,000呎！場內設有多個大型充氣水上競技設施，以及刺激的海豚滑梯，無論大人或小朋友都會覺 得刺激好玩。小朋友玩完水，還可以去充氣城堡波波池，有近萬個波波任小朋友玩。現場設有沖身設施，小食店同小店，讓大家可以開開心心玩足全日！
套票包括：
- 每位送小食1份及飲品1支（價值 HK$68）
- 每位入場小童送福袋1份，總價值 HK$305，款式隨機（禮物包括：水槍、手帶連鎖匙扣、鴨仔、太陽眼鏡、防水紀念袋）
【四人同行低至半價】夏日水上樂園門票（全日任玩）
KKday優惠：HK$688/4位，平均 HK$172/位（原價：HK$1,312/4位）
【9折優惠】夏日水上樂園門票（上午場/下午場/全日任玩）
KKday優惠：HK$198/位起（原價：HK$218/位起）
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147020?cid=13367
活動日期：即日起至2023年8月31日
活動時間：上午場10:00 - 14:00、下午場14:00 - 18:00、全日任玩 10:00 - 18:00
兌換地址：上水石湖新村梧桐河旁
水上樂園│夏水禮泡泡激戰親子嘉年華｜元朗攸潭尾村農樂營
農樂營於今個夏天舉辦夏水禮泡泡激戰親子嘉年華，可以任12米長玩兒童水池、手搖船、 2,000尺室內兒童遊樂室、室外遊樂場設施、彈床、單車、卡車、足球機、桌球等，同時可參加各種工作坊，是小朋友夏日暑假放電的必玩行程。另外亦可加購一人燒烤BBQ套餐，可享大虎蝦、雞扒、豬扒、雞翼、魷魚等。
夏水禮泡泡激戰親子嘉年華純玩入場門票包括：
任玩設施：12 米長兒童嬉水池（需自備泳衣）、手搖船、2,000 尺室內兒童遊樂室、室外遊樂場設施、彈床、平行車、單車、卡車、足球機、桌球等
一節甜點裝飾DIY親子工作坊連材料（13:00 – 13:30）
狂野時速比拼，不限次數任玩（14:00 – 15:00）
泡泡夏水禮激戰活動（可自備水槍）（15:30 – 17:30）
【5折優惠】純玩通行證
KKday 優惠：HK$100/位 起（原價：HK$200/位起）
【買小送大】純玩通行證
KKday 優惠：HK$150/1大1小起，平均HK$75/位起（原價：HK$300/位起）
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/147405?cid=13367
活動日期：即日起至 2023年10月15日
兌換時間：12:30–18:30
兌換地址：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）
水上樂園│海洋公園水上樂園 Water World｜香港海洋公園
香港海洋公園水上樂園是亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，大家可以在這裡挑戰每一 個激浪、暢遊各大小河流、征服每一條水上滑道。園區內設有五大主題區域，分別是歡樂 堡礁、躍動流域、迷失部落及絕嶺深谷，合共27個室內及戶外玩樂設施，讓大家投身水上 樂園逃離熱浪，享受泳池、河流及滑梯帶來的清爽感覺。喜歡刺激的朋友當然要挑戰八彩 天梯、激流旅程、急流旋渦、沖天瀑布、高速滑水梯等各種充滿快感的設施！
香港海洋公園水上樂園 盛夏入場門票（指定日期適用於7月至8月）
KKday：成人HK$598/位，小童（3 – 11歲）HK$418/位
香港海洋公園水上樂園盛夏入場門票（指定日期適用於9月至12月）
KKday：成人 HK$560/位，小童（3 – 11歲）HK$392/位
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/122158?cid=13367
兌換效期：即日起至12月31日（逢星期三及四休息）
開放時間：10:00 – 18:00
地址：香港香港仔海洋徑33號
水上樂園│刺激必玩設施│新濠影滙水上樂園
新濠影滙水上樂園365天無間呈獻超凡水上玩樂設施。配合全新酒店主題及整合景點融入 建築，延伸滑水道至室外以創造更大空間感，室內水上樂園恆溫30度，所有年齡層的玩家 均可以共用歡樂難忘的水上活動。更可以在漫月廚房享受美食，好好補充能量，繼續暢玩水上樂園。
水上樂園分為室內園區及室外園區。室內園區為亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之 一，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點。園區以太空為主題，暢玩16個令人興奮激動的遊樂設施，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，以及7個滑水道設施、2個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246米星空激流之旅、以及 3.7米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。
一家大小亦可以在戶外園區度過愉快的玩水時光，包括激戰20米高「沖天水龍捲」5條滑水道；多條滑梯、瀑布連嬉水點共62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；孩童專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。
新濠影滙水上樂園門票（八月）
KKday：成人HK$585/位，小童 HK$368/位
新濠影滙水上樂園門票
KKday：平日 成人HK$470/位 起，小童HK$227/位起
週末及假期 成人HK$520/，小童HK$368/位
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/118248?cid=13367
使用日期：即日起至2023年8月31日
營業時間：12:00 – 20:00
地址：澳門路氹連貫公路三樓