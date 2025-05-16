水光感唇膏2025推介 一抹隱形唇紋 打造水嫩玻璃唇

2025年的春夏唇彩趨勢，依然是帶有光澤的「水光玻璃唇」，一抹即有豐盈效果，更可隱形唇紋！加上低飽和度，營造出自然的好氣色！隨著春夏轉季日子，各大品牌都推出各款水光感唇膏，帶來減齡的立體水嫩感。

水光感唇膏 2025 推介｜ PRADA BEAUTY PRADA LIGHT 原生光感唇膏 Prada Beauty早前推出藍色唇膏，在香港及外國均掀起了搶購潮，品牌最近再推出唇膏新作，全新的Prada Light原生光感唇膏加入Micro-Pixel Pearls珠光微粒，恍如無數微型鏡面，精準捕捉並折射光線，加上滋養性的益生菌萃取物和熱情果籽油，不單護理雙唇及撫平唇紋，更塑造水光妝效！ 5款新色除了王牌的U020 Rosso色、淡粉玫瑰色、柔和粉色糖果色及淺棕裸粉外，更特別加入一款White色調，配以銀色和金色細閃，可以用於唇山位置，自然地提升唇色和唇形。唇膏單次塗上時較薄身，但可以疊加塗上更顯色，由於水潤唇妝不追求精準線條，唇膏的圓形線條設計亦非常方便。

水光感唇膏 2025 推介｜ YSL LOVESHINE 情迷豐盈唇油 $380 豐盈唇油質地超薄如果凍，配方滋潤但不黏膩，結合豐盈和透明質酸等呵護成分，95%油分提供即時豐盈效果，填充及修飾唇紋，令雙唇如「果凍」般瞬間豐盈彈潤。同時塑造並定調唇部輪廓，使雙唇看起來更豐盈細滑，帶來長達8小時的「水光果凍」妝效。 6款色調從大膽的漿果紅與粉紅色，到令人驚嘆的裸肌色。當中主打的N°5 CALIFORNIA SUNSHINE無花果果凍色調，如熟透的無花果般色澤溫柔裸調，更點綴著細閃閃粉，以迷人色調豐盈雙唇。

水光感唇膏 2025 推介｜ Dior Beauty 鏡光誘惑唇膏 鏡光誘惑唇膏採用90%天然成分，在亮彩與唇部護理之間實現完美平衡，糅合茉莉花蠟及李子油，保持雙唇水潤舒適，其柔軟幼滑的質感能在唇部留下一層不著痕跡的保護膜。 唇膏更有10款全新色調嶄新登場，活潑明亮的新色陣容令40款色調更繽紛多姿，包括帶有淡淡粉紅色的原創暖裸色428 DiorAct、深邃玫瑰木色786D-Player，以及泛著微妙光澤的新生代粉紅色212 Tutu。 唇膏同時推出3款全新外殼：Oblique外殼展現品牌的經典圖騰，米色和藍色提花帆布，演繹摩登不朽的設計；Pinkmania以鮮豔繽紛的粉紅牛仔布登場，設計大膽奪目；Tutu則在粉紅色布料上綴上經典的藤格紋車線。

水光感唇膏 2025 推介｜ NARS Beauty Transformed Afterglow 悅光凝亮唇油 NARS全新Beauty Transformed限量彩妝系列，結合優雅唯美設計與時尚彩妝，包裝印有精緻的蝴蝶剪影圖案，象徵詩意盎然的雙重美學：既輕盈優雅，又充滿力量。 系列的Afterglow悅光凝亮唇油，質地是奢華凝膠油狀，加上滋潤舒適的配方，注入覆盆子籽油和石榴萃取物，能深層滋養雙唇，持久保濕。配方更蘊含Omega 3和6，以及維他命E和A，有效舒緩雙唇，呈現柔軟飽滿的豐唇功效，令雙唇更豐盈飽滿，更備有兩款溫柔色彩：包括淡雅自然的杏茶色調 #Faraway，及浪漫迷人的玫瑰粉色 #Twirl。

水光感唇膏 2025 推介｜ Valentino Beauty Puffer Gloss 高訂豐盈修護唇蜜 唇蜜融合唇蜜的高光亮澤與唇油的修護配方，以輕盈質地提升唇部飽滿度，更蘊含透明質酸、神經醯胺及維生素E衍生物，有助鎖住水分，使雙唇更柔滑、柔軟、強韌屏障，舒適之餘滋養雙唇，呈現持久不黏膩的輕盈質感，令雙唇看起來更飽滿、觸感更柔軟。

水光感唇膏2025推介｜Valentino Beauty Puffer Gloss高訂豐盈修護唇蜜 $390

水光感唇膏2025推介｜shu uemura x shavonne wong 果凍星閃唇妝系列 水光感唇膏 2025 推介｜ shu uemura x shavonne wong 果凍星閃唇妝系列 shu uemura與shavonne wong限定聯乘系列，融合充滿未來感的嫩粉色與夏日氛圍，打造充滿未來感的前衛彩妝。系列包括絹感潤護水光星閃唇釉($315)及唇膏($310)，採用專利閃耀珍珠技術，結合色彩持久技術，帶來飽滿水光效果。 4款限定色調包括今季大熱冷紫色調「幻粉紫」，注入柔和紫色基調融合多色偏光幻閃珍珠顆粒；而混搭薄荷偏光的「流螢粉」裸粉魅力，帶來甜美的粉紅暈染，搭配清新薄荷光澤。

水光感唇膏 2025 推介｜ GIVENCHY 華麗盈亮修護精華唇膏 唇膏蘊含多重營養成分，提供護唇精華功效，包括透明質酸和維生素C，為雙唇提供豐盈效果；同時含有5種油分，帶來鏡面超亮澤效果，並添加角鯊烷成分，有助於保持雙唇長效保濕。9款色調涵蓋從裸色到鮮明變奏，滿足不同風格。 水光感唇膏2025推介｜GIVENCHY 華麗盈亮修護精華唇膏