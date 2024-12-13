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生活
2024-12-13 12:00:00

水瓜功效多　三款簡易消暑食譜　經典潮州傳統菜水瓜烙

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水瓜功效多　三款簡易消暑食譜　經典潮州傳統菜水瓜烙。

水瓜功效多　三款簡易消暑食譜　經典潮州傳統菜水瓜烙。

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水瓜和絲瓜的味道口感截然不同，但卻因為外型相似令人容易混淆。水瓜是葫蘆科絲瓜屬的一種植物，適合生長於熱帶地區。水瓜表面沒有稜角，觸感光滑或有細微棱線，這也是與絲瓜的最大不同之處。

消脂食物｜菊花茶、四神湯、蘆筍、絲瓜、青椒等可消脂祛濕（am730製圖） 消脂食物｜菊花茶、四神湯、蘆筍、絲瓜、青椒等可消脂祛濕（am730製圖） 消脂食物｜菊花茶、四神湯、蘆筍、絲瓜、青椒等可消脂祛濕（am730製圖）

未成熟的水瓜外皮呈翠綠色，成熟後的水瓜會變成棕色並硬化，內部形成絲狀纖維，適合製成天然絲瓜絡，用於清潔用品或工業用途。而未成熟的水瓜質地柔嫩，口感清爽，是常見的消夏食材。水瓜營養價值豐富，富含維生素C、礦物質和膳食纖維，有助於清熱解毒、潤腸通便。

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水瓜食譜

雖然水瓜未及絲瓜普遍，不容易買到。但水瓜絕對是料理新手也能煮好的入門食材，烹調鮮嫩水瓜的方法有很多種，包括清炒、煮湯和燉菜，甚至能做出潮州傳統菜式—水瓜烙。注意水瓜外層皮厚，刨皮時建議刨深一些，以免影響口感。

水瓜食譜｜蒜蓉蝦米清炒水瓜

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  1. 首先將蝦米切碎和浸水，蝦米水留待準用
  2. 蒜頭切碎準用
  3. 將水瓜去皮及斜角切段。
  4. 熱油鍋先加入水瓜和鹽，幫助出水，保持翻炒水瓜
  5. 之後可加入小量清水，將水瓜焗熟
  6. 撈起已炒成軟身的水瓜
  7. 熱油鍋加入蒜蓉和蝦米炒香
  8. 最後加入水瓜和小量蝦米水，煮至乾身

水瓜食譜｜潮式水瓜烙

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  1. 將水瓜去皮切絲
  2. 加入少量鹽後放置5分鐘，待水瓜稍微出水，之後倒出多餘水分
  3. 準備面糊：打蛋，及後加入麵粉和木薯粉，少量清水，攪拌均勻成麵糊
  4. 此時可加入水瓜攪拌
  5. 加入鹽和白胡椒粉作調味，也可加入蔥末、香菜
  6. 熱鍋中加入適量油（平底鍋效果最好），油量略多一點。用湯匙將混合好的絲瓜麵糊舀入鍋中，攤成圓餅形或小塊狀，保持中小火。煎至一面金黃後翻面，繼續煎另一面，直至兩面金黃酥脆且絲瓜熟透。

水瓜食譜｜水瓜肉片蛋花湯

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  1. 用鹽、白胡椒粉、麻油、和1/2湯匙米酒抓醃豬肉片，靜侯10-20分鐘
  2. 將水瓜去皮切片
  3. 雞蛋打散備用
  4. 薑切絲備用
  5. 熱油鍋放入薑絲炒香
  6. 及後加入水瓜片翻炒，直至水瓜釋出水分
  7. 加入清水，將肉片放入湯中，輕輕攪拌並煮至肉片熟透
  8. 將雞蛋倒入湯中，輕輕攪拌成蛋花
  9. 待再次煮沸後關火
  10. 最後按個人喜好加入鹽和胡椒粉調味

絲瓜．勝瓜．水瓜

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