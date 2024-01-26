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生活
2024-01-26 12:57:47

水產海盜「新春食好嘢福袋」65折嘆盡韓國直送濟州黑豚肉及蟹湯窩食材

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水產海盜「新春食好嘢福袋」65折嘆盡韓國直送濟州黑豚肉及蟹湯窩食材

水產海盜「新春食好嘢福袋」65折嘆盡韓國直送濟州黑豚肉及蟹湯窩食材

「水產海盜」隆重宣布品牌的全新據點於長沙灣廣場盛大開幕，為一眾韓式美食愛好者帶來極致的味覺體驗。「水產海盜」一直以來以推廣韓國優質食品為目 標，即使大家身在香港都能品嚐正宗韓國美食滋味，店主特意挑選及獨家代理了一系列韓國出產的美食，近期更換上全新包裝，當中包括皇牌的醬油海鮮系列、近期新品濟洲黑豚肉系列、韓式辣醬醃製系列等，全部韓國產地直送香港，鮮味非凡，令人難以抗拒！此外，全新門市更迎來升級服務，特別新增外賣部，推出一系列正宗又高質的韓式外賣飯盒，為顧客提供更多方便又美味的韓國風味用餐選擇

水產海盜 濟洲黑豚肉系列

水產海盜 濟洲黑豚肉系列

Klook.com

水產海盜新春食好嘢福袋65折發售

為慶祝門市全新開業及同慶新春，「水產海盜」於今個新年以超值65折優惠價推出「新春食好嘢福袋」，滿滿的福袋中載有一系列店主精心挑選、來自韓國產地直送的高質食材，包括濟州黑豚肉五花腩、濟州黑豚炒辣豬肉、濟州黑豚豬烤肉、濟州黑豚豬肉餅、濟州黑豚豬肉丸及情趣海盜之蟹湯窩，送禮自用兩相宜，為大家的賀年菜帶來新煮意，寓意大家新一年一「豚」和氣、豐衣足食

水產海盜新春食好嘢福袋 新春優惠價$988/套（原價$1,500）由即日起至229日推出，門市及網店同步發售

內含：

濟州黑豚肉五花腩 650g

濟州黑豚炒辣豬肉1kg

濟州黑豚豬烤肉1kg

濟州黑豚豬肉餅600g

濟州黑豚豬肉丸630g

情趣海盜之蟹湯窩 1.3kg

韓國濟州黑毛豬簡介

全線「水產海盜」濟洲黑豚肉產品都是從自家製生產線直運到香港。韓國濟州黑毛豬是一種優質的豬肉品種，以其出色的品質而聞名。濟州黑毛豬以高標準 的方式飼養，採用百草玉米和大豆為主食，同時添加益生菌和有機飼料，確保其營養充足。生長環境方面，濟州黑毛豬通常以圈養和散養的方式飼養，享有充足的運動量。這種獨特的養殖方式令其肌肉之間脂肪含量高，肉質與口感更有彈性，脂肪潔白通透，肥而不膩肉味醇厚無異味，水煮後湯汁清澈不混濁。此外，濟州黑毛豬以低膽固醇和無藥物殘留為特點，是追求高品質、健康飲食的理想之選。

「情趣海盜之蟹湯窩」

將為您帶來一場鮮味十足的海鮮盛宴，全套包括3隻重達共800克的延坪海域爆膏母蟹，以其豐潤的蟹膏和 嫩滑的肉質為湯底增添滋味，2包來自韓國的南瓜麵條，令湯品生色不少，加入辣魚春湯醬料使這道湯窩別具正宗韓國風味，精選食材 和獨特配方讓您每一口都能享受到新鮮的美味

新春食好嘢福袋內含物品介紹 新春食好嘢福袋內含物品介紹 水產海盜 情趣海盜之蟹湯窩 水產海盜菜式 濟州黑豚炒辣豬肉 水產海盜菜式 濟州黑豚豬烤肉(中)及濟州黑豚炒辣豬肉(右下) 水產海盜菜式 濟州黑豚豬肉餅及豬肉丸 水產海盜菜式 濟州黑豚豬肉餅及豬肉丸

水產海盜全新門市

地址：長沙灣廣場3331號鋪

營業時間： 星期一至日 (11am-8pm)

查詢電話：3751 7494

水產海盜網店

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