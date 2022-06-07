水的氣息：Jo Malone London暢泳氣息、Serge Lutens海洋香、Issey Miyake「水」系家族

水，無形又多變，有時是澎湃的大海，也有潺潺流水。香水品牌以水為主題，創作出「水」的氣息，將變化萬千的流水化成嗅覺盛宴，展現清新、性感及明亮的不同面貌。 Serge Lutens MATIN LUTENS 縈曦系列 Serge Lutens是法國的小眾香氛品牌，新系列首次搭配潔膚露推出，重塑早上忘卻意識的沐浴時光。先用潔膚露為肌膚做好準備，再噴灑系列香水，感受持久的純淨和清新的氣息。系列的Dans le bleu qui pétille 香水，予人清新、感性的感覺，尤如縱身一躍潛進海洋深處，經過午後陽光的溫暖後，肌膚散發鹽和碘的氣息，展現活潑愉悅與滿滿的生命力。

Jo Malone London 限量英倫暢泳香氛系列 品牌今年的限量版英倫系列，以英國人最愛的夏日野泳為靈感。5款清新水感香調，由全新的海灣剪秋羅、叢林樹苔、池畔檸檬、潮汐琥珀，以至深受歡迎的鼠尾草與海鹽，各自展現5種截然不同的獨特野泳體驗。清透瓶身的深淺藍調分別呈現海灣的水藍、大海的霧藍與岩岸的灰藍等，每款瓶蓋更有著獨一無二的水波木紋，彷彿是陽光下的波光粼粼。 系列中的池畔檸檬古龍水，初調的清新柑橘醒神多汁，穿透清爽薄荷涼意與檸檬皮的微澀，最後浮現杜松與雪松木的淡淡木香，交織成活力的沁涼柑香，振奮感官，猶如一個人的晨泳時光，舒暢愉悅。 另一款海灣剪秋羅古龍水，初綻的剪秋羅清透細膩，水盈柔軟，灑上酸甜多汁的黑醋栗，綴以玫瑰花香與紫羅蘭初露氣息，圈圈漣漪盪漾出清新水漾花香，再緩緩沉澱至基調中溫暖琥珀氣息與淡淡木本香，如水般通透澄淨，散發清甜恬靜的氣息。