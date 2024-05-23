永安旅遊60周年送機票第二彈 送大灣區航空曼谷來回機票【內附參加方法】

永安旅遊踏入60周年，由4月至10月期間，將於每月推出小遊戲，送出免費機票。今個月輪到泰國，送出大灣區航空曼谷來回機票。即睇參加詳情！

自上次反應熱烈，5月再推出第二激Facebook/IG小遊戲，由即日至5月29日，根據圖片提示，回答問題「哪三位女藝員曾拍攝永安旅遊的電視廣告」，活動期間逢160的倍數(第160位、第320位、第480位，如此類推)答對而又合資格的參加者，即贏取大灣區航空送出【香港來回曼谷】經濟艙來回機票1張。(共送出6張)