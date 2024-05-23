永安旅遊60周年送機票第二彈 送大灣區航空曼谷來回機票【內附參加方法】

永安旅遊踏入60周年，由4月至10月期間，將於每月推出小遊戲，送出免費機票。今個月輪到泰國，送出大灣區航空曼谷來回機票。即睇參加詳情！
自上次反應熱烈，5月再推出第二激Facebook/IG小遊戲，由即日至5月29日，根據圖片提示，回答問題「哪三位女藝員曾拍攝永安旅遊的電視廣告」，活動期間逢160的倍數(第160位、第320位、第480位，如此類推)答對而又合資格的參加者，即贏取大灣區航空送出【香港來回曼谷】經濟艙來回機票1張。(共送出6張)
參加方法
1)追蹤永安旅遊專頁page(FB:@wingontravel 或 IG: @wingontravelhk) + Like & Share post
2)留言"#永安旅遊60周年送機票 + Tag 2位朋友
3)於post留言後將獲得「永安旅遊60周年送機票」遊戲活動連結
4)於「永安旅遊60周年送機票」遊戲活動連結，填寫登記表格 + 回答問題
*參加者之FB/IG帳號必須為公開帳號及非商業帳號
*參加者必須是永安旅遊會員
*60週年送機票活動第一激得獎者不得再參與是次活動。如有重覆得獎，將取消資格並再作揀選其他得獎者。
活動日期:由即日至2024年5月29日(11:59)
活動詳情:
Facebook: https://fb.watch/sewXBOYxiu/