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2024-05-23 16:00:00

永安旅遊60周年送機票第二彈 送大灣區航空曼谷來回機票【內附參加方法】

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永安旅遊60周年送機票第二彈 送大灣區航空曼谷來回機票【內附參加方法】

永安旅遊60周年送機票第二彈 送大灣區航空曼谷來回機票【內附參加方法】

永安旅遊踏入60周年，由4月至10月期間，將於每月推出小遊戲，送出免費機票。今個月輪到泰國，送出大灣區航空曼谷來回機票。即睇參加詳情！

自上次反應熱烈，5月再推出第二激Facebook/IG小遊戲，由即日至529日，根據圖片提示，回答問題「哪三位女藝員曾拍攝永安旅遊的電視廣告」，活動期間逢160的倍數(160位、第320位、第480位，如此類推)答對而又合資格的參加者，即贏取大灣區航空送出【香港來回曼谷】經濟艙來回機票1張。(共送出6)

大灣區航空

大灣區航空

參加方法

1)追蹤永安旅遊專頁page(FB:@wingontravel IG: @wingontravelhk) + Like & Share post

2)留言"#永安旅遊60周年送機票 + Tag 2位朋友

3)post留言後將獲得「永安旅遊60周年送機票」遊戲活動連結

4)於「永安旅遊60周年送機票」遊戲活動連結，填寫登記表格 + 回答問題

*參加者之FB/IG帳號必須為公開帳號及非商業帳號

*參加者必須是永安旅遊會員

*60週年送機票活動第一激得獎者不得再參與是次活動。如有重覆得獎，將取消資格並再作揀選其他得獎者。

活動日期:由即日至2024529(11:59)

活動詳情:

Facebook: https://fb.watch/sewXBOYxiu/

IG: https://hk.wingontravel.com/4bPry3r

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