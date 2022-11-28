永續時尚｜AIGLE綠色時尚衣櫥 跨界聯乘MaskOn推生物降解口罩

法國時尚品牌AIGLE重視城市生活與大自然之間的和諧，今年推出的秋冬系列，集美觀和機能性於一身。品牌近年亦以推動綠色時尚衣櫥為目標，最新一季系列推出多款採用不同再生纖維及有機物料的男女及童裝單品，達至近68%產品皆對環境友善，以此開拓環保永續時尚的無限發展可能。
另外，AIGLE更與本地口罩品牌MaskOn合作，推出限量版AIGLE x MaskOn 4層生物降解口罩，確保物料可以在堆填環境，即無光無氧的條件下，於一年內達至超過30%降解，其獨立包裝袋及包裝盒亦採用可降解物料製成。口罩的設計亦別出心裁，印上AIGLE今年重點宣傳的全新品牌標誌及飛鷹Monogram印花圖案等，盼望在宣傳品牌概念時，鼓勵逐步改變購物習慣，減輕對環境造成負擔，帶動可持續發展消費模式。口罩同時附送綠化體驗概念書籤及向日葵種子卡，希望透過種植，引領大家享受與大自然的聯繫。
秋冬22系列 打造環保綠色時尚衣櫥
AIGLE近年以推動綠色時尚衣櫥為目標，最新一季系列推出多款採用不同再生纖維及有機物料，女裝重點綠色時尚單品有寒冬必備的Monogram Dupont Sorona再生保溫纖維外套，具撥水功能，中長版型設計印上品牌Monogram飛鷹圖案，充滿時尚感。而印花連帽衛衣的材質揉合有機棉質精製，雙袖綴以滿載秋冬氣息的花葉印花圖案，保暖之餘亦添上亮眼焦點。
男裝單品在演繹環保時尚方面毫不遜色，混合GORE-TEX再生纖維物料與Primaloft再生保溫纖維物料的外套，具防水、防風及透氣功能。背面飾以魚尾細節，展現時尚造型同時添上愛護環境的意義。另外，男裝印花連帽衛衣採用棉質及再生纖維而製，胸前綴以印花及繡上字樣點綴，表達出俯瞰地平線，探索世界的理念。