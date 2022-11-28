永續時尚｜AIGLE綠色時尚衣櫥 跨界聯乘MaskOn推生物降解口罩

法國時尚品牌AIGLE重視城市生活與大自然之間的和諧，今年推出的秋冬系列，集美觀和機能性於一身。品牌近年亦以推動綠色時尚衣櫥為目標，最新一季系列推出多款採用不同再生纖維及有機物料的男女及童裝單品，達至近68%產品皆對環境友善，以此開拓環保永續時尚的無限發展可能。

另外，AIGLE更與本地口罩品牌MaskOn合作，推出限量版AIGLE x MaskOn 4層生物降解口罩，確保物料可以在堆填環境，即無光無氧的條件下，於一年內達至超過30%降解，其獨立包裝袋及包裝盒亦採用可降解物料製成。口罩的設計亦別出心裁，印上AIGLE今年重點宣傳的全新品牌標誌及飛鷹Monogram印花圖案等，盼望在宣傳品牌概念時，鼓勵逐步改變購物習慣，減輕對環境造成負擔，帶動可持續發展消費模式。口罩同時附送綠化體驗概念書籤及向日葵種子卡，希望透過種植，引領大家享受與大自然的聯繫。