求婚／紀念日／生日必食高質西餐廳　Morton's of Chicago擁維港海景／雅谷餐廳打卡一流

每年這麼多節日，每次都為找餐廳慶祝大費周章嗎？今次一於推介四間環境靚、食物好的高質西餐廳吧！

維港美景－Morton's of Chicago

Morton's of Chicago在1978年於美國芝加哥創立，現於全球擁有超過70多間分店。香港分店位於尖沙咀區，坐擁維港美景，交通方便。招牌菜為肉眼牛扒、海鮮拼盤、紐約芝士蛋糕，走美式路線，口味大眾化，滋味亦飽肚。除食物吸引，餐牌提供印字服務亦是賣點，只要在訂位時說明是慶祝節日，餐廳就會在餐牌上印上客人名字、「Happy Birthday」和「Happy Anniversary」等字句，儀式感十足！

Morton's of Chicago

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓

電話：27322343