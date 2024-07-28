江旻憓奧運重劍奪金 餐廳品牌優惠 HK Express $1機票/ Keeta減$30 (持續更新)

江旻憓在巴黎奧運香港女子個人賽重劍奪得金牌，全城都無比開心！香港多間餐廳及品牌推出優惠，與全港市民一同慶祝！

江旻憓奪金優惠｜ HK Express 推出 $1 峴港機票 香港快運航空(HK Express)推出峴港機票限時優惠，只要於HK Express官網搜尋越南峴港的航班，輸入優惠碼「HKGGOLD」，就可以搵到「輕便飛」(包一件隨身物品)票價低至$1起，來回連稅最平只需$765起！出發日期由8月3日至10月26日。

江旻憓奪金優惠｜ Keeta 減 $30 優惠券 Keeta向全民派發「$150-$30」優惠券，只要應用程式即可領取，Keeta表示，接下嚟仲有更多香港運動員上陣，會繼續陪大家一齊為佢地打氣加油！

江旻憓奪金優惠｜ KFC $6 葡撻 KFC推出一日(28/7)限時優惠，只要$6就可以買到1件經典葡撻(原價$9.5起)，齊齊分享喜悅！

江旻憓奪金優惠｜壽司郎 日本真鯛由 2 貫增量至 3 貫 為慶祝江旻憓奪金，壽司郎由8月1日至8月3日連續3日，日本真鯛($22)由2貫增量至3貫！壽司郎表示，由於日本真鯛是空運到港，需要少少時間準備，8月1日起推出優惠。

江旻憓奪金優惠｜壽司郎 日本真鯛由2貫增量至3貫

江旻憓奪金優惠｜百佳 免費換領 100 PLUS 活力電解質運動飲品 為慶祝港隊奪得佳績，只要讚好香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK，到百佳FB專頁指定帖子留言「恭喜港隊」，即可獲得優惠券，憑優惠券買任何產品即可以免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品500毫升1支。（優惠期至2024年8月3日。優惠券數量有限，送完即止。）限量5000支，數量有限。

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江旻憓奪金優惠｜戶戶送 x Pici 送牛肉千層麵 戶戶送與Pici聯手推出限時外賣優惠，與全港市民一同開心慶祝。戶戶送客戶今日(28/7/2024)於Pici下單滿$300，即可免費獲贈Pici的經典牛肉千層麵一客。與親朋好友以懷舊意色風情美食分享港隊勝利的喜悅之餘，亦可安坐家中繼續為港隊打氣！

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江旻憓奪金優惠｜ KABU 各分店免費啤酒 KABU各分店在7月28日限定免費送啤酒。 【任何消費享免費啤酒一客】適用於：牛角、牛角Buffet、温野菜、牛涮鍋、好呷台灣火鍋、和平飯店、永華日常 【任何丼飯送飲品一客】適用於：牛角次男坊 【飲品買一送一】適用於：THE MATCHA TOKYO

江旻憓奪金優惠｜燒肉 LIKE 全線燒肉LIKE 分店一日限定推出有8款肉嘅「重」量級 LIKE ALL STAR套餐，優惠只限今天(7月28日)，一同開心慶祝！

江旻憓奪金優惠｜鴻福堂全線分店 買 1 送 1 為慶祝香港運動員取佳績，於今、明兩日(7月28日至29日)，鴻福堂全線分店以正價購買鮮製涼茶系列(價值$26-$30)、龜苓膏系列(價值$30-$70)及自家湯系列(價值$60)可享買1送1優惠！

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江旻憓奪金優惠｜香港街市全線新鮮豬 $80 減 $5 香港街市在7月28日，於全線指定商戶新鮮豬肉消費滿$80立減$5！香港街市的參與商戶包括新界佬、豚之王、領鮮、建華農牧、利豐、冠華。優惠數量有限，享完即止。