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2024-07-28 14:47:42

江旻憓奧運重劍奪金 餐廳品牌優惠 HK Express $1機票/ Keeta減$30 (持續更新)

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江旻憓奧運重劍奪金 餐廳品牌優惠 HK Express $1機票/ Keeta減$30 (持續更新)

江旻憓奧運重劍奪金 餐廳品牌優惠 HK Express $1機票/ Keeta減$30 (持續更新)

江旻憓在巴黎奧運香港女子個人賽重劍奪得金牌，全城都無比開心！香港多間餐廳及品牌推出優惠，與全港市民一同慶祝！

江旻憓在巴黎奧運香港女子個人賽重劍奪得金牌。(美聯社)

江旻憓在巴黎奧運香港女子個人賽重劍奪得金牌。(美聯社)

江旻憓奪金優惠｜HK Express推出$1峴港機票

香港快運航空(HK Express)推出峴港機票限時優惠，只要於HK Express官網搜尋越南峴港的航班，輸入優惠碼「HKGGOLD」，就可以搵到「輕便飛」(包一件隨身物品)票價低至$1起，來回連稅最平只需$765起！出發日期由83日至1026日。

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江旻憓奪金優惠｜Keeta$30優惠券

Keeta向全民派發「$150-$30」優惠券，只要應用程式即可領取，Keeta表示，接下嚟仲有更多香港運動員上陣，會繼續陪大家一齊為佢地打氣加油！

江旻憓奪金優惠｜Keeta減$30優惠券

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江旻憓奪金優惠｜KFC $6葡撻

KFC推出一日(28/7)限時優惠，只要$6就可以買到1件經典葡撻(原價$9.5)，齊齊分享喜悅！

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江旻憓奪金優惠｜KFC $6葡撻

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江旻憓奪金優惠｜壽司郎 日本真鯛由2貫增量至3

為慶祝江旻憓奪金，壽司郎由81日至83日連續3日，日本真鯛($22)2貫增量至3貫！壽司郎表示，由於日本真鯛是空運到港，需要少少時間準備，81日起推出優惠。

江旻憓奪金優惠｜壽司郎 日本真鯛由2貫增量至3貫

江旻憓奪金優惠｜壽司郎 日本真鯛由2貫增量至3貫

江旻憓奪金優惠｜百佳 免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品

為慶祝港隊奪得佳績，只要讚好香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK，到百佳FB專頁指定帖子留言「恭喜港隊」，即可獲得優惠券，憑優惠券買任何產品即可以免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品500毫升1支。（優惠期至202483日。優惠券數量有限，送完即止。）限量5000支，數量有限。

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江旻憓奪金優惠｜百佳 免費換領100 PLUS活力電解質運動飲品

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江旻憓奪金優惠｜戶戶送 x Pici送牛肉千層麵

戶戶送與Pici聯手推出限時外賣優惠，與全港市民一同開心慶祝。戶戶送客戶今日(28/7/2024)Pici下單滿$300，即可免費獲贈Pici的經典牛肉千層麵一客。與親朋好友以懷舊意色風情美食分享港隊勝利的喜悅之餘，亦可安坐家中繼續為港隊打氣！

江旻憓奪金優惠｜戶戶送 x Pici送牛肉千層麵

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江旻憓奪金優惠｜KABU各分店免費啤酒

KABU各分店在728日限定免費送啤酒。

【任何消費享免費啤酒一客】適用於：牛角、牛角Buffet、温野菜、牛涮鍋、好呷台灣火鍋、和平飯店、永華日常

【任何丼飯送飲品一客】適用於：牛角次男坊

【飲品買一送一】適用於：THE MATCHA TOKYO

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江旻憓奪金優惠｜KABU各分店免費啤酒

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江旻憓奪金優惠｜燒肉LIKE

全線燒肉LIKE 分店一日限定推出有8款肉嘅「重」量級 LIKE ALL STAR套餐，優惠只限今天(728)，一同開心慶祝！

江旻憓奪金優惠｜燒肉LIKE

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江旻憓奪金優惠｜鴻福堂全線分店 11

為慶祝香港運動員取佳績，於今、明兩日(728日至29)，鴻福堂全線分店以正價購買鮮製涼茶系列(價值$26-$30)、龜苓膏系列(價值$30-$70)及自家湯系列(價值$60)可享買11優惠！

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江旻憓奪金優惠｜鴻福堂全線分店 買1送1

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江旻憓奪金優惠｜香港街市全線新鮮豬$80$5

香港街市在728日，於全線指定商戶新鮮豬肉消費滿$80立減$5！香港街市的參與商戶包括新界佬、豚之王、領鮮、建華農牧、利豐、冠華。優惠數量有限，享完即止。

江旻憓奪金優惠｜香港街市全線新鮮豬$80減$5

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江旻憓奪金優惠｜MOKO $30茶飲現金券

The Point會員在728日下午3點開始，去MOKO L1顧客服務中心，Like & Comment指定post，及出示The Point會員頁面證明登記，即送$30茶飲現金券1張，$30茶飲券可在MOKO場內9間指定茶飲店以茶代酒，飲勝！

日期：728下午3時起

地點：L1 顧客服務中心

名額：1,000 （數量有限，換完即止）每位會員只限換領$30茶飲現金券1

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江旻憓奪金優惠｜MOKO 送$30茶飲現金券

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