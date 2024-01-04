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生活
2024-01-04 16:30:00

池袋美食｜東京池袋人氣餐廳推介！厚燒玉子鰻魚飯/爆餡飯團/雞湯關東煮

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東京美食懶人包｜池袋地區人氣餐廳推介！厚燒玉子鰻魚飯/爆餡飯團/雞湯關東煮

東京美食懶人包｜池袋地區人氣餐廳推介！厚燒玉子鰻魚飯/爆餡飯團/雞湯關東煮

東京旅遊｜東京池袋地區近年新增了很多人氣新景點，例如池袋Sunshine60展望台展望公園、BANDAI Namco Cross Store等等。重點是池袋駅交通方便，如JR、東京METRO丸之內線、東京METRO有樂町線、東京METRO副都心線等等多條交通線經過，因此是遊客必到的地區之一！今次為大家精選多間位於池袋地區的人氣餐廳，厚燒玉子鰻魚飯、爆餡飯團、關東煮等等都非常吸引！下次去池袋觀光一於試下啦！

池袋美食｜厚燒玉子鰻魚飯

如果喜歡吃日式烤鰻魚，去池袋必食這碗厚燒玉子鰻魚飯！店間名叫「いづも」 ，位於池袋西口附近，主打鰻魚料理，最近憑一碗鰻魚飯打響名堂，在日本人氣高企，大量網紅、foodie都到店內打卡光顧。餐牌上有多款鰻魚部位串燒，也有各種鰻魚飯，例如炭燒鰻魚牛肉飯等。而厚燒玉子鰻魚飯賣相非常浮誇，每碗賣1980円，厚厚的玉子用上三顆雞蛋製作，鰻魚份量頗多，入口鮮美，肉質爽彈，水準相當不錯！

いづも
地址：東京都豊島區西池袋1-13-7

池袋美食｜爆餡飯團「山太郎」

在日本，看到人龍就知道有好野食！池袋一帶有間飯團店叫「山太郎」，店舖裝修走簡約路線，賣多款餡料豐富的飯團，在網絡上同樣大受歡迎！小店有多達21款飯團款式，除了傳統明太子、梅干等配料，更有多款新派口味，如韓式麻藥蛋、夏威夷蓋飯、炒肉碎蛋黃口味等等。招牌貨是壽喜燒牛肉味，餡料為牛肉、蛋黃和蔥，配上壽喜燒醬汁，香甜開胃！

おにぎり・とん汁　山太郎
地址：東京都豊島区雑司ヶ谷2-10-7

爆餡飯團「山太郎」(相片來源：instagram：takedabubu)

池袋美食｜人氣關東煮連鎖店

關東煮連鎖店「おでん屋 たけし」在東京有多間分店，是上班族晚上聚餐的人氣餐廳之一。池袋分店鄰近池袋西口，位置很方便。關東煮有2種湯底可以選擇，分別為經典鰹魚湯和雞湯，必食竹輪、蘿蔔、厚燒玉子，全都非常吸湯。另外店舖也供量串燒，如牛舌、雞肉等等，用關東煮湯底浸煮過，味道也不錯。

おでん屋 たけし 池袋西口店
地址：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-23-6 桝本ビル1F

池袋美食｜果実園リーベル ハレザ池袋店

日本甜品一向外形精緻味道好！「果実園リーベル ハレザ」賣日式甜品為主，招牌貨是草莓芭菲和水果圓頂蛋糕，用上大量新鮮水果製作，賣相非常吸睛！

果実園リーベル ハレザ池袋店
地址：東京都豊島区東池袋1丁目19-1

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果実園リーベル ハレザ(相片來源：instagram：maki_1129__)

池袋美食｜人氣手打烏冬 麵質超彈牙！必試鴨肉湯底

冬季遊日天寒地凍，一於吃一碗熱騰騰的湯麵！位於池袋有一間主打手打烏冬的小店名叫  「 うちたて家」，店舖在東京很有名氣，店外經常排起長長人龍。招牌手打烏冬是店舖自家出品，在店內現場手工製作，客人可以欣賞到製作過程和師傅功架，烏冬煮熟後再過冷河，麵質超彈牙，充滿嚼勁。餐廳賣的都是沾湯烏冬，提供多款湯底選擇，如招牌鴨肉汁、辣肉汁等等，最推介鴨肉汁，湯汁香濃，帶有大蔥香甜味，放入烏冬沾湯，每一口都好滋味。

うちたて家
地址：東京都豊島区南池袋3-13-17

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