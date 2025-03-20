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生活
2025-03-20 12:28:00

污漬清洗方法｜衣服不再白變黃 咖啡漬化妝品漬等6招化解

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6種去污漬貼士｜白衫不再變黃 化解咖啡漬化妝品漬懶人包

6種去污漬貼士｜白衫不再變黃 化解咖啡漬化妝品漬懶人包

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白色衫作為日常穿著的單品，難免會沾上不同種類的污漬，例如食物、飲品及化妝品污漬等。作為懶人包，本文會提供6種去污漬貼士，助你解決汗漬、化妝品漬、食物醬汁、咖啡或茶漬、紅酒或果汁漬及泥土污漬等常見問題。

1）汗漬、發黃的陳年舊漬

 

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檸檬汁 雙氧水 + 梳打粉

2）化妝品漬

洗潔精：

洗潔精

洗潔精

3）食物醬汁

梳打粉 + 白醋：

 

梳打粉 + 白醋

梳打粉 + 白醋

4）咖啡或茶漬

鹽 + 白醋：

將染上咖啡漬的衣物浸在用1:2的比例混合的白醋和清水中，放置到污漬消失，然後再將衣物自然風乾（不要用乾衣機或吹風機吹乾衣物），之後再用平常方法清洗衣服。

鹽 + 白醋

鹽 + 白醋

5）紅酒或果汁漬

雙氧水 + 洗潔精：

 

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雙氧水 + 洗潔精

雙氧水 + 洗潔精

6）泥土污漬

夏天進行戶外活動時，容易會沾上泥土污漬，泥土為有機成分，因此用一般洗衣劑清潔便可順利去除。

洗衣液：

 

洗衣液

洗衣液

更多去漬小貼士

  • 當衣物染上污漬時，不要用力搓抹污漬部分，這樣會令污漬更深入布料底層，可以用匙羮或卡紙把衣物表面的固體污漬刮走，用紙巾或抹布印走污漬，然後再處理。

  • 不要用熱水清洗污漬部分，這樣會令污漬變得更頑固，如污漬非油性，可用冷水輕輕沖洗。另外也應盡量避免高溫烘乾衣物，建議使用自然風乾，如必須使用乾衣機，可調至低溫模式。

  • 染上污漬時立即處理，最容易成功去除污漬。

  • 無論使用哪種方法，處理污漬之前請在衣物不起眼的地方進行小範圍測試，確保衣物不會受到損害。

原文刊登於 Yahoo C9．達人

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