沐浴盲盒｜Lush X Super Mario限定聯乘 問號汽泡彈藏遊戲道具香氛皂

《超級瑪利歐兄弟大電影》最近上映，Lush將與《超級瑪利歐兄弟大電影》聯乘合作，推出8款限定產品，包括碧姬公主身體噴霧、瑪利歐及路易吉沐浴露，而Lush首次推出的問號方塊汽泡彈連香氛皂，更內藏6款神秘驚喜，無論是粉絲或小朋友收到，都會愛不釋手。聯乘系列將由即日起在Lush App和官網搶先預售，並於5月5日在港澳門市全面發售。電影粉絲更能締造專屬的神秘禮盒（$50），將心愛的產品收藏於經典的問號方塊紙盒中。

Lush X Super Mario限定聯乘

Lush X Super Mario 系列｜問號方塊汽泡彈連香氛皂 $230 Lush 首次推出問號方塊汽泡彈連香氛皂，內藏6款遊戲道具造型香氛皂，包括調皮趣怪的蘑菇道具，以及難以捕獲的經典無敵星，各具獨特香氣及顏色，適合收藏之用。

Lush X Super Mario 系列｜瑪利歐沐浴露及路易吉沐浴露 $130/110g 、 $260/280g 、 $400/560g 兩款全新沐浴露即將推出，帶來怡人的沐浴體驗。紅色的瑪利歐沐浴露蘊含潔淨肌膚的石榴汁，洋溢著可樂般的香甜氣息；綠色的路易吉沐浴露則糅合蘋果和玫瑰精萃的清新果香。

Lush X Super Mario 系列｜金幣香氛皂 $85 金幣香氛皂散發經典熱賣的我愛蜜糖兒香氣，焦糖般的甜香將助你從容面對冒險中的困難與障礙。

Lush X Super Mario系列｜金幣香氛皂 $85

Lush X Super Mario 系列｜碧姬公主沐浴啫喱及庫巴沐浴啫喱 $120/100g 、 $220/240g 兩款沐浴啫喱根據電影中的碧姬公主和庫巴而研發，分別帶有混和香桃及菠蘿的馥郁果香，以及彷如置身火爐邊的暖心辛香。

Lush X Super Mario 系列｜碧姬公主身體噴霧 $500 品牌特意為電影中的女英雄碧姬公主調製出一款全新香氣 — 香桃和菠蘿的怡人果香。