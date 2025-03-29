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2025-03-29 16:00:00

沖繩全新主題樂園JUNGLIA門票開售！即睇7大必玩項目+票價詳請

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沖繩全新主題樂園JUNGLIA門票開售！即睇7大必玩項目+票價詳請

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沖繩全新地標「JUNGLIA OKINAWA」將於2025725日盛大開幕！這座沉浸式大自然主題樂園，打造前所未有的「Power Vacance!!」體驗，現正正式開賣門票，率先睇園內7大必玩項目及票價詳請！

JUNGLIA OKINAWA」以「叢林與恐龍」為核心概念、坐落於沖繩北部的世界自然遺產「山原國立公園」，突破傳統主題樂園框架，結合沖繩獨有的亞熱帶生態與史前恐龍元素。從驚險刺激的遊樂設施、家庭共樂活動，到使用在地食材的美味餐飲，為旅客打造融合冒險與療癒的「Power Vacance!!」體驗。 

JUNGLIA注重大自然理念，遊客將置身於有如侏羅紀世界的茂密叢林，體驗沉浸式互動設施，包括360度全景巨型熱氣球、駕駛推車走進模擬恐龍棲息地、高空彈射體驗，以及世界級無邊際浴池，感受沖繩原始魅力。 

立即購票：請按此

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JUNGLIA OKINAWA

必玩遊樂設施DINOSAUR SAFARI

必玩恐龍主題裝甲車探險，遊客搭乘特製裝甲車，穿越史前大草原，遠古草食恐龍近在眼前。高達6公尺的T-REX暴龍更會突然出現，展開驚險刺激的體驗。

DINOSAUR SAFARI

必玩遊樂設施HORIZON BALLOON

體驗360°度自然全景漂浮，乘坐巨型熱氣球上俯瞰全方位壯觀景色，墨綠色的森林充滿生機。隨著海拔升高，翠綠海洋在陽光的照耀下熠熠生輝。更可優雅品嚐一杯氣泡酒，欣賞陽光明媚的湛藍天空，或橘粉色夕陽，創造難忘感動的奢華體驗。

必玩遊樂設施｜HORIZON BALLOON

必玩遊樂設施FINDING DINOSAURS

走入可愛恐龍居住的世界，駕駛著推車穿過隧道般的樹林，駛過搖晃的吊橋，挑戰崎嶇不平的山洞，找到走失的小恐龍。克服緊張的心情，來一場驚險大冒險。

必玩遊樂設施｜FINDING DINOSAURS

必玩遊樂設施HUMAN ARROW

園區更有高空彈射體驗，前一刻還在被拉扯著不斷向後倒退，下一個瞬間就已經衝進叢林！耳邊的風呼嘯而過，以極快速度飛躍，推向天際。

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必玩遊樂設施｜HUMAN ARROW

煙花表演

晚上將舉行盛大煙花匯演，數不清的煙火，完美地隨著園區的音樂節奏綻放在眼前，一邊感受熱帶晚風一邊抬頭享受此種美景，製造美好回憶。

煙花表演

美景餐廳PANORAMA DINING

延伸至天花板的落地玻璃窗，可眺望山原壯闊的綠色景觀，以及一望無際的藍天。餐廳內更可望到夜間煙花匯演，美得令人無法抗拒。在精心設計的空間中，享用著沖繩當地食材所打造的美食。宛如飄浮在半空中的鳥巢座位，可欣賞壯觀樂園景色。盡情享受大自然美景包圍的優雅時光。

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美景餐廳｜PANORAMA DINING

世界級無邊際浴池SPA JUNGLIA

遊客可沉浸在奢華的熱帶藍天與深綠的壯麗景色中，在無邊際的浴池中盡情放鬆。熱帶度假村的精緻戶外空間設有富含鈣質的溫泉和桑拿。在室內，您可以享受各種療癒體驗，包括洞窟浴池和具有美膚效果的天然溫泉。

世界級無邊際浴池｜SPA JUNGLIA

票價詳請

沖繩JUNGLIA叢林樂園將採用入場票制度進行運營。只需購買1日票即可盡情享受所有的遊樂設施、餐廳和商店購物體驗。

    成人價錢 小童價錢
1日票 一般票價 （General Admission） 約HKD 456 約HKD 308
水療票 一般票價 （General Admission） 約HKD 160 約HKD 97

立即購票：請按此

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