沖繩石垣島3大必去行程 玩盡島上海陸觀光景點 由布島/西表島/川平灣

日本沖繩一向都是日本人夏季的度假聖地，而位於周邊地區的石垣島更加是近年的人氣之選，遊客較少之餘亦擁有同樣壯麗的大海，更有多個自然觀光景點讓大家探索，當中最熱門的包括西表島、由布島以及川平灣，全都是非常珍貴的天然美景。如果由香港出發，可選乘香港快運航空4月才重開的石垣島航線，2小時機程就能直達，接下來就帶大家極速遠離繁囂，好好感受石垣島的獨特風光啦！



文、相：Heidi

鳴謝：Club Med石垣島度假村、香港快運航空

由布島 坐傳統水牛車 石垣島和西表島地理位置相鄰，由石垣島前住西表島，可在石垣港遠島碼頭選乘高速船，船程約40分鐘，非常方便。一提起西表島，不少人第一時間就會聯想到外型可愛的西表山貓，不過由於西表山貓是瀕臨絕種動物，多數在夜間出沒，一般情況在島上極少機會可以遇上。

各位到達島上後可以轉乘巴士到西表島東面的水牛車站，坐當地傳統的水牛車渡河至與西表島相連的由布島觀光，過程中導遊會一邊彈奏「三味線」，一邊高唱民謠，水牛車緩緩晃動，看著周邊的自然景致，頓時忘憂解困。而由布島上設有不少遊客景點，推介大家先和水牛合照留念並獲取即場列印的免費照片，再到餐廳享用沖繩料理，最後在商店搜羅限定發售的西表島商品，讓整過行程留下美好回憶。

西表島 紅樹林河流之旅 去完由布島，我們回到西表島，繼續乘坐巴士到島上的南面進發！西表島南方一帶為仲間川天然保護區域，坐擁全日本最大的紅樹林區域，被稱為「日本亞馬遜」，亞熱帶的氣候環境令這裡的生物變得多樣化，不論植物或動物的物種都相當豐富，這裡更是著名的野鳥觀察點，一場來到一於坐船在河上巡遊，距離觀賞紅樹林的生態奧秘啦！

川平灣 玻璃船看珊瑚海龜 最後如果想欣賞石垣島海底的天然寶庫，除了進行浮潛和潛水活動，來到川平灣便可以登上玻璃船，透過船底直觀海中的七彩珊瑚，海水清澈能見度高，記者在遊船期間更遇見海龜遊過，畫面非常難忘。此外川平灣盛產黑珍珠，不少人都會專程買走做手信。

石垣島住宿推介 Club Med石垣島度假村主打「精緻一價全包式假期」，一個價錢就全包度假村內所有公共玩樂設施，包括在私人海灘暢玩浮潛、直立版、划艇、滑浪風帆等活動，亦有自助餐廳一日三餐供應環球美食。Club Med官方網站現正進行限時優惠，預訂5月至10月出發的Club Med 石垣島假期，即可享高達 7 折優惠，而以上介紹的行程均可在入住期間經度假村付費報團前往，各位入住前記得別錯過觀光機會，讓旅程更豐富！



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