提到沖繩，大家最常想起潔白的沙灘、藍天碧海，還有水族館。沖繩最出名的水族館除了美麗海水族館外，原來近年還有一個新興的DMM Kariyushi水族館，這座位於南部豐見市的水族館，以其沉浸式體驗和互動性而備受人氣，而且距離機場只有20分鐘車程，成為不少遊客計劃沖繩旅遊的首站或最後一站。 圖文：Rosina

沉浸式自然體驗 這座於2020年5月開幕的最新水族館，以「零距離互動體驗」為概念，結合投影光影技術與自然生物，打造模擬真實森林與海洋的沉浸空間。館內擁有約5000隻、約190種生物，除了海洋生物外，亦引入陸上動物如水獺、樹懶與企鵝等，讓遊客從多角度感受各種自然風情。館內總面積約7000平方米，分為多個主題區，一踏入館內，率先欣賞常綠森林區的亞熱帶氣候自然風光，以投影影像，搭配環繞音效，多盆超巨型的蕨類植栽，還原沖繩原始森林！中央的大樹更設階梯，從大樹上方俯瞰整片熱帶森林，最適合各位小朋友放電。區內展示多種動物，包括可近距離觀察貓頭鷹、變色龍、蜥蜴以及獨特的爬蟲類，還有企鵝區，欣賞牠們在水中盡情暢泳。

水族館 x 光影技術 DMM Kariyushi水族館的最與眾不同之處在於光影與空間的巧妙融合！淺水區域的Umikaji圓頂以全息投影再現沖繩海岸，由日出、黃昏到夜晚，每隔數分鐘變幻一次，色彩亮麗的熱帶魚與珊瑚群悠游其中，模擬真實沖繩海岸的一天，讓人體會「Umikaji」(沖繩方言中海風的意思)的詩意。 一樓的水母區同樣驚喜，水母Yonna帶大家走入奇幻世界，圓柱形水缸有不同品種的水母，闊大的空間加上鏡面牆設計，搭配變幻彩燈，營造出如星河般夢幻氛圍！

多個夢幻打卡位 水母區已經夠打卡，然而旁邊的「Cyurasan礁」海底隧道更是必影打卡位！美麗的海下造景，加上魚群從頭頂遊過，珊瑚礁色彩斑斕，氛圍感滿滿。走過隧道，即可以看見Uchina巨型水箱，裡面飼養約30種沖繩海域特有的海洋生物，震撼又美麗，盡情與各種大型海洋生物一起合照。想感受更特別的體驗，記得上2樓走入透明玻璃水箱區Cyuraminamo，脫鞋走在玻璃地板上，將Uchina巨型水箱踩在腳下，更可躺在上面俯瞰Uchina水箱的魚群，猶如與牠們一起游泳一樣。

零距離接觸 這裡最大特色既然是零距離互動，就當然L有各式各樣的互動項目！除了在企鵝區中餵企鵝，在2樓的Niibuyaa動物園中，裡面有各式陸上動物可以零距離親近，樹懶、陸龜統統可以親身餵食！另一邊的觸控池，則可親手摸水獺、鯊魚、海星等各種海上生物。至於今年新開設的Tetote社區廣場，更引入沖繩首個迷你豬互動體驗，裡面更有鴨子和貓頭鷹，小朋友可以學習與動物相時，同時觀察各種動物習性。

連接南部最大商場 去完水族館，千萬別錯過到「iias 沖繩豐崎」盡情購物！水族館平台連接商場入口，這座占地面積71,499的綜合購物中心，為沖繩南部最大商場，匯聚超過100間店鋪，從超市、家電、流行服裝、家品至餐飲美食一應俱全。商場地下層更可以入手大量沖繩限定特產及紀念品，絕對不能錯過。 DMM Kariyushi水族館 地址：沖繩縣豐見城市豐崎3-35 營業時間：09:00-19:00(最後入場時間18:00 交通方法：從那霸機場4號巴士站，搭乘95巴士，「iias 沖繩豐崎站」下車，僅20分鐘抵達。 票價詳情：成人2,800日圓；中學生2,200日圓；小學生1,700日圓；3歲以下免費