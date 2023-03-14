沙巴旅遊｜精選5大沙巴一日遊 超打卡心形迷宮/巴亞庇洛高宜野生動物園 低至85折 最平人均$33起

即將去沙巴旅遊的你請注意！KKday推出期間限定優惠，由2023年3月15日下午3時至21日期間，預訂沙巴超打卡心形迷宮門票及餐飲，即享買一送一優惠，名額有限，先到先得。另設多項沙巴行程包括沙巴亞庇洛高宜野生動物園半日遊、站立槳板體驗、包車服務等，可享85折優惠。

沙巴旅遊｜ 1. 【買一送一】馬來西亞沙巴心形迷宮打卡之旅｜門票 + Kota Kinabalu 餐飲 探索沙巴亞庇最大的愛情迷宮－1 Heart Maze，這個古怪的粉紅色迷宮有很多打卡位，例如與迷由不同語言和形狀的愛組成宮之心合影， 適合情侶拍照及玩樂。套票包括哥打京那巴魯的水泥風1 Heartmaze Café餐飲券，大家在打卡後享用套餐及飲品。 KKday優惠: HK$66/2位，平均 HK$33/位（原價HK$66/位） 優惠預訂期間：3月15日15:00起，搶完即止 產品使用期間：即日起至2023年4月30日 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/127372?cid=13367

沙巴旅遊｜ 2. 【 85 折】馬來西亞沙巴半日遊｜亞庇洛高宜野生動物園｜含酒店接送服務 在洛高宜野生動物園度過一天，了解多種植物和動物！動物園內可觀賞較少見的品種，如婆羅洲侏儒象、蘇門 答臘犀牛、猩猩、長鼻猴、馬來亞虎以及不同種類的鹿，更可以餵食牠們及觀賞動物表演。看完動物可沿著1.4公里的植物園小徑叢林徒步，或中途返回悠閒漫步。 KKday優惠: HK$148/位 起（原價 HK$174/位 起） 場次時間：09:00/ 13:00 （行程為3小時） 園內活動：（逢週五） 1. 叢林之旅（餵食時間） 10:00：婆羅洲侏儒象 10:15：馬來亞太陽熊 10:30：老虎 14:00：猩猩 14:15：水獺和長臂猿 14:30：長鼻猴 2. Animal Show （動物表演） 地點：露天劇場11:15/ 15:15 優惠預訂期間：3月15日15:00 起，搶完即止 產品使用期間：即日起至 2023年4月30日 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/135829?cid=13367

沙巴旅遊｜ 3. 【 85 折】馬來西亞沙巴亞庇｜丹絨亞路海灘｜日出／日落期間站立槳板體驗 丹絨亞路海灘被稱為此生必去沙灘之一，它們的日落更被稱為世界前三「最美夕陽」，既然來到沙巴就一定要到此一遊。套票可選擇日出或日落時段，除了打卡外，大家亦可以體驗立槳板，導遊會教您如何站立划槳。 KKday 優惠: (酒店接送) HK$177/位（原價 HK$208/位） KKday 優惠: (不含酒店接送) HK$148/位（原價 HK$174/位） 集合時間：05:30 / 16:00 前往方法： 酒店接送範圍：亞庇市內所有酒店(或2.5km內)，僅包括Shangri-la Tg Aru免費 自駕前往集合地點：DBKK Carpark 0500AM / 1600PM：在客人的酒店接客 0515AM / 1615PM：抵達丹絨亞路。專業導師講解 0530AM / 1630PM：划船到珊瑚魔島。欣賞日出美景。 0630AM / 1730PM：划槳到浮潛區。享受美麗的珊瑚和水生生物。 0730AM / 1830PM：划槳回到海灘並換衣服 0815AM / 1915PM：將客人送回酒店 優惠預訂期間：3 月 15 日 15:00 起，搶完即止 產品使用期間：即日起至 2023 年 4 月 30 日 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/135829?cid=13367

沙巴旅遊｜ 4. 【 85 折】【馬來西亞】沙巴亞庇 私人包車｜ 4 小時半日遊 大家亦可以選擇私人包車服務，遊歷哥打京那巴魯周邊，推薦景點包括菲律賓市場、水上清真寺、敦慕斯達化大廈、普陀寺、沙巴州博物館等。包車時間買 4小時送1小時，1-3人會安排房車，而4-7人將安排麵包車。 KKday 優惠: (1-3人) HK$266/輛（原價 HK$311/輛） KKday 優惠: (4-7人) HK$363/輛（原價 HK$427/輛） 優惠預訂期間：3 月 15 日 15:00 起，搶完即止 產品使用期間：即日起至 2023 年 4 月 30 日 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/138876?cid=13367