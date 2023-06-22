沙田中心 沙田廣場 屯門時代廣場《夏日消費熱賞》 回贈$1,750購物電子禮券

沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，3大商場聯合推出《夏日消費熱賞》，讓市民在在第二輪消費券派發前，預先計劃善用禮遇，獲得購物電子禮券。
只要是H.COINS會員，於即日起至7月13日期間，在上述3大商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領購物電子禮券，每位會員於推廣期內最多可獲得合共$1,750購物電子禮券。一於預早計劃，於下一輪消費券派發前，預先換領購物電子禮券，屆時便可憑消費券及商場購物禮券輕鬆購入心儀物品，把消費券預先自行「增值」。
邊消費邊為回贈增值
沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場，集餐飲、購物及消閒娛樂於一身，共超過300多間商戶，日常衣、食、住、行貨品應有盡有。立即登記成為H.COINS會員並於場內消費，無論與日常或節日與家人聚餐、購買日常用品、為暑假添置夏裝，都可換領購物電子禮券，讓消費「增值」。
此外，憑最少兩張及最多三張不同商戶發出之即日有效電子機印發票(每張電子機印發票最少$100)，連同相符的正本電子貨幣會員付款交易存根親臨禮賓部，即有機會換領商場購物電子禮券，推廣期內每名H．COINS會員最多可換領每個獎賞各5次，同時又可賺取 H．COINS 積分，購物電子禮券有效期更包含第二輪消費券派發時段，兩者結合，讓市民消費賺上賺。下載H．COINS App，以獲取更多優惠資訊。