沙田中心 沙田廣場 屯門時代廣場《夏日消費熱賞》 回贈$1,750購物電子禮券

沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，3大商場聯合推出《夏日消費熱賞》，讓市民在在第二輪消費券派發前，預先計劃善用禮遇，獲得購物電子禮券。 只要是H.COINS會員，於即日起至7月13日期間，在上述3大商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領購物電子禮券，每位會員於推廣期內最多可獲得合共$1,750購物電子禮券。一於預早計劃，於下一輪消費券派發前，預先換領購物電子禮券，屆時便可憑消費券及商場購物禮券輕鬆購入心儀物品，把消費券預先自行「增值」。

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邊消費邊為回贈增值 沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場，集餐飲、購物及消閒娛樂於一身，共超過300多間商戶，日常衣、食、住、行貨品應有盡有。立即登記成為H.COINS會員並於場內消費，無論與日常或節日與家人聚餐、購買日常用品、為暑假添置夏裝，都可換領購物電子禮券，讓消費「增值」。