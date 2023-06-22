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2023-06-22 17:40:04

沙田中心 沙田廣場 屯門時代廣場《夏日消費熱賞》 回贈$1,750購物電子禮券

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推廣期內最多可獲$1,750購物電子禮券。

沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，3大商場聯合推出《夏日消費熱賞》，讓市民在在第二輪消費券派發前，預先計劃善用禮遇，獲得購物電子禮券。

 

只要是H.COINS會員，於即日起至7月13日期間，在上述3大商場電子貨幣消費滿指定金額，即可換領購物電子禮券，每位會員於推廣期最多可獲得合共$1,750購物電子禮券。一於預早計劃，於下一輪消費券派發前，預先換領購物電子禮券，屆時便可憑消費券及商場購物禮券輕鬆購入心儀物品，把消費券預先自行「增值」。

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登記成為H COINS App 會員，可憑消費換領獎賞兼賺取H‧COINS積分。

邊消費邊為回贈增值

沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場，集餐飲、購物及消閒娛樂於一身，共超過300多間商戶，日常衣、食、住、行貨品應有盡有。立即登記成為H.COINS會員並於場內消費，無論與日常或節日與家人聚餐、購買日常用品、為暑假添置夏裝，都可換領購物電子禮券，讓消費「增值」。

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消費滿指定金額並於商場禮賓部登記發票，即有機會換領商場購物電子禮券。

此外，憑最少兩張及最多三張不同商戶發出之即日有效電子機印發票(每張電子機印發票最少$100)，連同相符的正本電子貨幣會員付款交易存根親臨禮賓部，即有機會換領商場購物電子禮券，推廣期內每名HCOINS會員最多可換領每個獎賞各5次，同時又可賺取 H．COINS 積分，購物電子禮券有效期更包含第二輪消費券派發時段兩者結合讓市民消費賺上賺。下載H．COINS App，以獲取更多優惠資訊。

 

 

《夏日消費熱賞》詳情：

日期：即日起至7月13日(中午12時至晚上9時)

地點：沙田廣場L3禮賓部、屯門時代廣場南翼 L3禮賓部

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推廣期內最多可獲$1,750購物電子禮券。

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