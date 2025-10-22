沙田好運中心推【好運覓食地圖】消費集印換領現金券 參與遊戲贏獎品

沙田好運中心（Lucky Plaza）今年秋冬以「潮食樂園」為主題，推出全新活動【好運覓食地圖】，由即日起至11月11日舉行。活動集合超過二十間人氣餐廳，只需於指定商戶以電子方式消費，即可集印換取商戶現金券，最高回贈可達100%，同時可參與多項互動遊戲與打卡活動。即睇下文詳情。

活動期間，顧客凡於指定餐飲商戶以電子方式單一消費滿50元，即可獲得一個印花。集滿5個不同商戶的印花，可換領20元現金券；集滿15個印花，可換領100元現金券；而當集滿24個印花時，更可獲得價值1,200元的商戶現金券，相當於100%回贈。參與活動的餐飲品牌眾多，包括臻享大師兄、不二江湖菜、椰林閣、Y Pasta等，菜式選擇涵蓋中、西、日、韓多國風味，讓食客一次過品嚐多款不同特色的美食。

食得多賞得多 集印最高換 $1,200 現金券

臨近11月11日單身節，商場更推出「單身狗 Memes 凸面魚眼鏡」裝置，以貼滿幽默標語的鏡面牆打造「自嘲系」打卡點，讓市民在節日中也能輕鬆留影。

為配合活動主題，商場三樓中庭設置「覓食 Boardgame 玩返轉」打卡區，靈感來自經典桌上遊戲。顧客可擲骰前進，按照指示前往指定餐廳「搵食」，拍照同時體驗遊戲感覺。

玩互動遊戲 測反應贏獎品

除了美食打卡，好運中心亦推出兩款互動遊戲：「Catch it Up! 眼明手快大作戰」及「準點秒殺挑戰」，考驗參加者的手眼協調力與反應速度。顧客於商場單一電子消費滿 $100，即可獲得遊戲券一張，挑戰成功可贏取禮品或現金券。

11月11日當日則舉行「11.11秒殺挑戰」免費場次。若參加者能準確於11秒11毫秒按停計時器，便可即場贏取500元電子現金券；接近指定秒數的參加者亦可獲其他獎項。