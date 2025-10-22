熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-22 11:00:00

沙田好運中心推【好運覓食地圖】消費集印換領現金券 參與遊戲贏獎品

分享：
沙田好運中心推【好運覓食地圖】消費集印換領現金券 參與遊戲贏獎品

沙田好運中心推【好運覓食地圖】消費集印換領現金券 參與遊戲贏獎品

沙田好運中心（Lucky Plaza）今年秋冬以「潮食樂園」為主題，推出全新活動【好運覓食地圖】，由即日起至1111日舉行。活動集合超過二十間人氣餐廳，只需於指定商戶以電子方式消費，即可集印換取商戶現金券，最高回贈可達100%，同時可參與多項互動遊戲與打卡活動。即睇下文詳情。

食得多賞得多　集印最高換$1,200現金券

活動期間，顧客凡於指定餐飲商戶以電子方式單一消費滿50元，即可獲得一個印花。集滿5個不同商戶的印花，可換領20元現金券；集滿15個印花，可換領100元現金券；而當集滿24個印花時，更可獲得價值1,200元的商戶現金券，相當於100%回贈。參與活動的餐飲品牌眾多，包括臻享大師兄、不二江湖菜、椰林閣、Y Pasta等，菜式選擇涵蓋中、西、日、韓多國風味，讓食客一次過品嚐多款不同特色的美食。

adblk5
食得多賞得多　集印最高換$1,200現金券 食得多賞得多　集印最高換$1,200現金券 食得多賞得多 集印最高換$1,200現金券

桌遊打卡區登場　單身節限定裝置

為配合活動主題，商場三樓中庭設置「覓食 Boardgame 玩返轉」打卡區，靈感來自經典桌上遊戲。顧客可擲骰前進，按照指示前往指定餐廳「搵食」，拍照同時體驗遊戲感覺。

臨近1111日單身節，商場更推出「單身狗 Memes 凸面魚眼鏡」裝置，以貼滿幽默標語的鏡面牆打造「自嘲系」打卡點，讓市民在節日中也能輕鬆留影。

桌遊打卡區登場　單身節限定裝置 桌遊打卡區登場　單身節限定裝置

玩互動遊戲　測反應贏獎品

除了美食打卡，好運中心亦推出兩款互動遊戲Catch it Up! 眼明手快大作戰」及「準點秒殺挑戰」，考驗參加者的手眼協調力與反應速度。顧客於商場單一電子消費滿 $100，即可獲得遊戲券一張，挑戰成功可贏取禮品或現金券。

1111日當日則舉行「11.11秒殺挑戰」免費場次。若參加者能準確於1111毫秒按停計時器，便可即場贏取500元電子現金券；接近指定秒數的參加者亦可獲其他獎項。

玩互動遊戲　測反應力贏獎品 玩互動遊戲　測反應贏獎品 玩互動遊戲　測反應贏獎品

消費滿額「賞上賞」　換取紅燒鮑魚次性菲林相機

另外亦有「覓食賞上賞」優惠。顧客以電子消費滿300元可換取罐裝紅燒鮑魚乙罐；滿600元（可合併兩張不同商戶發票）則可獲一次性菲林相機及如心賞50元電子現金券。整個活動獎賞總值超過60萬元，數量有限，先到先得。

消費滿額「賞上賞」　換取紅燒鮑魚及一次性菲林相機 消費滿額「賞上賞」　換取紅燒鮑魚及次性菲林相機

活動資訊

【好運覓食地圖】

日期：1017日至1111

地點：沙田好運中心

時間：上午10時至晚上10

 

【覓食 Boardgame 玩返轉】

日期：1017日至30日（三樓中庭）

 

【單身狗 Memes 打卡鏡】

日期：111日至11日（三樓潮人巷子）

 

【反應遊戲區】

日期：1017日至119日（週末及公眾假期）

地點：三樓潮人巷子

adblk6

追蹤am730 Google News