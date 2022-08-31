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2022-08-31 17:24:30

沙田好運中心現新貌 首次舉辦「秋之開運市集」品味本土特色 消費即贏取幸運福袋或超市禮券

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場內特意優化多項設施，如電子指南輔設語音導航、LED天花、開放式空間和休憩座位等等，以照顧不同需要的顧客，提升來賓的購物體驗；面向沙田鄉事會路方向的通道亦打造成潮流型格餐廳據點「潮人巷子」，為整個商場帶來煥然一新的時尚餐飲體驗。

場內特意優化多項設施，如電子指南輔設語音導航、LED天花、開放式空間和休憩座位等等，以照顧不同需要的顧客，提升來賓的購物體驗；面向沙田鄉事會路方向的通道亦打造成潮流型格餐廳據點「潮人巷子」，為整個商場帶來煥然一新的時尚餐飲體驗。

沙田好運中心（Lucky Plaza）自80年代起一直陪伴當地居民成長，至今已將近四十年之久。由 2021 年開始，商場開展了全面優化工程，嶄新驚喜面貌將陸續呈現大家眼前，當中第一期工程已完成並重新開幕，以綠意盎然的木系佈置為主調，配合極具格調品味的簡約設計，讓每一角落都散發著時尚氣息。一共四期的優化工程預計2024年第一季竣工，屆時好運中心將進駐更多城中特色商店，令場內匯聚各都會品牌、大型超市、環球餐飲食肆，成為貼合沙田居民生活所需的場所。

「秋之開運市集」 品味本地特色

換上「新裝」的好運中心，將於本年中秋節迎來首個重點活動，由月兔伴隨本地十間特色小店，於92日至 912日期間，舉行「秋之開運市集」，提供各款精緻的應節美酒佳餚及 精品，與家人一起共度中秋佳節！特色中秋攤位包括粉絲必搶的巨龍月餅、專為毛孩而製的 Dolly’s Bakery 寵物月餅、香甜可口的鑽心和菓子月餅、Soul Lab 手工曲奇、香港製造的 Bel- Zims Chocolatier 朱古力麥脆片、六健通天然健康飲料、鑫蜜兒醇酒、堅持人手製作的 Kassoul 手工產品、十八子手信店的特色食品及養生幸福坊的花茶香茗，琳瑯滿目，應有盡 有。此外，916日至922日期間，顧客於場內消費滿港幣$200更可參加「好運來 消費即中獎」遊戲，贏取幸運福袋或超市禮券，購物同時賺取獎賞，迎接豐盛之秋

Dragon Pot│Dragon Pot 由「巨龍」出品，絕對是市集頭號搶購產品！「巨龍四色迎月」一盒有齊抹茶紅豆、榴槤流心、奶黃流心，以及蔓越莓四款月餅。除了月餅外，攤位還售賣即日新鮮製造的急凍盆菜及招牌辣椒醬，各位粉絲絕對不可以錯過。 Gooday，甜茶，鑽心│「鑽心和菓子月餅」一盒有六款口味，每款味道 均有松露蛋黃流心和奶黃燕窩兩款餡料，此外，也不要錯過日本直送的清酒，精選花茶及冷泡茶！ Dolly’s Bakery│「如月團圓寵物月餅盛盒」除了包含牛肉、三文魚、鴨肉和雞肉四款口味的寵物月餅，還有淮山雞肉團子及芝士雞肉牛奶餅兩款中秋限定的天然零添加小食，讓毛孩相伴齊齊過中秋。 Soul Lab│曲奇禮盒有九款口味，共22件曲奇，當中有鹹蛋黃芝士餅更是中秋限定口味；而月餅慕絲禮盒則有焦糖芝士、焙茶慕絲、小山園抹茶慕絲，及伯爵茶慕絲四款口味，送禮必備！ Bel- Zims Chocolatier│全由香港製作，每粒朱古力均採用比利時進口的100%優質可可脂及天然原材料，絕無添加劑或防腐劑。當中包括藍山咖啡麥脆片、黑朱古力麥脆片、白朱古力樹莓麥脆片、牛奶朱古力麥脆片四款口味，滋味無窮！ 鑫蜜兒│鑫蜜兒為你準備不同口味的紅酒、香檳及氣泡酒，一口月餅配襯適合的美酒，隨即將美味加倍昇華！無論送禮、自用，同樣得體又滿足！ Kassoul│Kassoul為大家帶來店主親自製作、獨一無二、全人手手工製作的頭帶、刺繡作品及布袋等，還有各款純天然香薰蠟燭。 十八子手信店│十八子手信店為你準備來自世界各地的食品和飲料，讓你的舌尖在今個中秋暢遊全世界，當然少不得各式各樣的本地傳統小食，讓你過一個不一樣的中秋節！ 養生幸福坊│養生幸福坊帶來各款花茶香茗，以及養生湯包，應有盡有！特別適合現今繁忙的都市人，喝一口茶，飲一口湯，都能為你補補元氣、調理養生又養顏。 六健通│六健通帶來自家品牌飲品，由有機黃薑粉、青檸檬、紫皮獨子蒜、有機蘋果醋、小黃薑及純蜂蜜六種天然蔬果煉製而成，有效抑制幽門螺旋菌、促進血液循環及調理腸胃。

參加「好運來 消費即中獎」帶走袋袋好運

緊接 「秋之開運市集」，好運中心將舉行連串以“Bags of Luck”為主題的消費獎賞活動，打頭炮的「好運來 消費即中獎」於 916 日至 22 日期間舉行，顧客只要以電子消費滿港幣$200 及追蹤華懋集團商場 Facebook，即可獲得遊戲機會乙次。

勝出遊戲即可獲得秋日限定福袋一個 (價值約港幣$180)，內含多款不同類型的滋味食品 (包括秋日滋補首選的米友包湯包、美樂士多的懷舊小食、令人愛不釋手的 Powcook 黑白焦糖爆谷及酥脆香口的么鳳肉鬆蛋卷)；或TASTE超級市場港幣$50購物禮券乙張，或其他精美禮品乙份，先到先得，送完即止。

好運中心將舉行連串以“Bags of Luck”為主題的消費獎賞活動。

好運中心將舉行連串以“Bags of Luck”為主題的消費獎賞活動。

好運中心 「秋之開運市集」

活動日期：92日至12

開放時間：上午11時至晚上8

活動地點：沙田好運中心3樓正門

「好運來 消費即中獎」有獎遊戲攤位

舉行日期：916日至22

舉行時間：上午11時至晚上8

舉行地點： 沙田好運中心3樓正門

參加辦法：顧客於場內以電子消費滿港幣$200 (每次最多兩間商戶收據，每張收據的消費金額最少港幣$50)及追蹤華懋集團商場Facebook，即可獲得遊戲機會乙次。

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