沙田好運中心現新貌 首次舉辦「秋之開運市集」品味本土特色 消費即贏取幸運福袋或超市禮券

場內特意優化多項設施，如電子指南輔設語音導航、LED天花、開放式空間和休憩座位等等，以照顧不同需要的顧客，提升來賓的購物體驗；面向沙田鄉事會路方向的通道亦打造成潮流型格餐廳據點「潮人巷子」，為整個商場帶來煥然一新的時尚餐飲體驗。

沙田好運中心（Lucky Plaza）自80年代起一直陪伴當地居民成長，至今已將近四十年之久。由 2021 年開始，商場開展了全面優化工程，嶄新驚喜面貌將陸續呈現大家眼前，當中第一期工程已完成並重新開幕，以綠意盎然的木系佈置為主調，配合極具格調品味的簡約設計，讓每一角落都散發著時尚氣息。一共四期的優化工程預計2024年第一季竣工，屆時好運中心將進駐更多城中特色商店，令場內匯聚各都會品牌、大型超市、環球餐飲食肆，成為貼合沙田居民生活所需的場所。

「秋之開運市集」 品味本地特色

換上「新裝」的好運中心，將於本年中秋節迎來首個重點活動，由月兔伴隨本地十間特色小店，於9月2日至 9月12日期間，舉行「秋之開運市集」，提供各款精緻的應節美酒佳餚及 精品，與家人一起共度中秋佳節！特色中秋攤位包括粉絲必搶的巨龍月餅、專為毛孩而製的 Dolly’s Bakery 寵物月餅、香甜可口的鑽心和菓子月餅、Soul Lab 手工曲奇、香港製造的 Bel- Zims Chocolatier 朱古力麥脆片、六健通天然健康飲料、鑫蜜兒醇酒、堅持人手製作的 Kassoul 手工產品、十八子手信店的特色食品及養生幸福坊的花茶香茗，琳瑯滿目，應有盡 有。此外，9月16日至9月22日期間，顧客於場內消費滿港幣$200更可參加「好運來 消費即中獎」遊戲，贏取幸運福袋或超市禮券，購物同時賺取獎賞，迎接豐盛之秋！