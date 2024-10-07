沙田帝逸酒店自助餐第2位$10 任食生蠔/龍蝦/鐵板和牛 中午12時開搶

又有自助餐優惠！沙田帝逸酒店自助餐第2位$10，自助晚餐任食冰鎮龍蝦、即開生蠔、和牛海膽壽司 、鐵板和牛燒，人均$454！更有有買一送一優惠，中午12時開賣，即睇詳請。

海陸雙饗盛宴自助晚餐精選來自世界各地的海陸時令食材，結合和牛及海鮮等美饌推出多款誘人菜式，在270尺自助餐桌上呈獻與別不同的極尚味蕾體驗。 廚師推介：燒烤豬肋排、鐵板和牛燒、大蝦串燒、 椒鹽龍蝦拑 、蠔皇花膠鴨掌 、和牛海膽壽司 、龍蝦牛油果芒果卷、 榴槤甜品、冰鎮龍蝦、即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、自家製意大利雪糕、Häagen-Dazs 雪糕 【第2位HK$10】海陸雙饗盛宴自助晚餐連汽水無限暢飲（18:00 – 21:30） KKday 優惠：星期一至四HK$898+HK$10/2 位，平均HK$454/位（原價 HK$1,796/2位） 星期五至日及公眾假期HK$976+HK$10/2 位，平均HK$493/位（原價 HK$1,950/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 【買一送一】海陸雙饗盛宴自助晚餐連汽水無限暢飲（18:00 –

21:30） KKday 優惠：星期一至四HK$980/2 位，平均HK$490/位（原價 HK$1,796/2位） 星期五至日及公眾假期HK$1,064/2 位，平均HK$532/位（原價 HK$1,950/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 自助午餐精選美食：沙田乳鴿、沙田雞粥、新鮮海鮮、刺身、Häagen-Dazs 雪糕、各式串 【第2位HK$10】自助午餐連汽水無限暢飲（12:00 – 14:30） KKday 優惠：星期一至五HK$536+HK$10/2 位，平均HK$273/位（原價 HK$1,070/2位）（已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 【買一送一】自助午餐連汽水無限暢飲（12:00 – 14:30） KKday 優惠：星期一至五HK$584/2 位，平均HK$292/位（原價 HK$1,070/2位）（已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此