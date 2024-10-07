沙田帝逸酒店自助餐第2位$10 任食生蠔/龍蝦/鐵板和牛 中午12時開搶

又有自助餐優惠！沙田帝逸酒店自助餐第2位$10，自助晚餐任食冰鎮龍蝦、即開生蠔、和牛海膽壽司 、鐵板和牛燒，人均$454！更有有買一送一優惠，中午12時開賣，即睇詳請。
海陸雙饗盛宴自助晚餐精選來自世界各地的海陸時令食材，結合和牛及海鮮等美饌推出多款誘人菜式，在270尺自助餐桌上呈獻與別不同的極尚味蕾體驗。
廚師推介：燒烤豬肋排、鐵板和牛燒、大蝦串燒、 椒鹽龍蝦拑 、蠔皇花膠鴨掌 、和牛海膽壽司 、龍蝦牛油果芒果卷、 榴槤甜品、冰鎮龍蝦、即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、自家製意大利雪糕、Häagen-Dazs 雪糕
【第2位HK$10】海陸雙饗盛宴自助晚餐連汽水無限暢飲（18:00 – 21:30）
KKday 優惠：星期一至四HK$898+HK$10/2 位，平均HK$454/位（原價 HK$1,796/2位）
星期五至日及公眾假期HK$976+HK$10/2 位，平均HK$493/位（原價 HK$1,950/2位）
（已包括原價加一服務費）
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【買一送一】海陸雙饗盛宴自助晚餐連汽水無限暢飲（18:00 –
21:30）
KKday 優惠：星期一至四HK$980/2 位，平均HK$490/位（原價 HK$1,796/2位）
星期五至日及公眾假期HK$1,064/2 位，平均HK$532/位（原價 HK$1,950/2位）
（已包括原價加一服務費）
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自助午餐精選美食：沙田乳鴿、沙田雞粥、新鮮海鮮、刺身、Häagen-Dazs 雪糕、各式串
【第2位HK$10】自助午餐連汽水無限暢飲（12:00 – 14:30）
KKday 優惠：星期一至五HK$536+HK$10/2 位，平均HK$273/位（原價 HK$1,070/2位）（已包括原價加一服務費）
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【買一送一】自助午餐連汽水無限暢飲（12:00 – 14:30）
KKday 優惠：星期一至五HK$584/2 位，平均HK$292/位（原價 HK$1,070/2位）（已包括原價加一服務費）
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自助早午餐悠享週末時光，以Alva House 豐盛美味的自助早午餐為生活添上朝氣。除了備受歡迎的烤肉、生蠔、爐端燒美食等，還有珍寶火焰雪山及琳瑯滿目的精緻甜品為顧客帶來滿足視覺及味覺的甜蜜享受。餐廳亦設兒童玩樂區，以歡樂填滿週未時光，讓您暢享琳瑯滿目美饌的同時讓孩子們盡情玩樂！
精選美食：即開生蠔、雞蛋料理(包括香檳水波蛋、班尼迪蛋及黑松露炒蛋) 、各式烤肉(包括燒美國頂級牛肋肉及迷迭香烤羊腿) 、珍寶火焰雪山、Häagen-Dazs 雪糕、各式飲料(包括汽酒、雞尾酒及港式奶茶；只限全時段用餐者)
【第2 位HK$10】自助早午餐餐連氣泡酒無限暢飲｜全時段（11:15 – 16:30）
KKday 優惠：星期六至日及公眾假期HK$724+HK$10/2 位，平均HK$367/位（原價 HK$1,448/2位）（已包括原價加一服務費）
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【買一送一】自助早午餐連氣泡酒無限暢飲｜全時段（11:15 – 16:30）
KKday 優惠：星期六至日及公眾假期HK$790/2 位，平均HK$395/位（原價 HK$1,448/2位）（已包括原價加一服務費）
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【第2 位HK$10】自助早午餐餐連氣泡酒無限暢飲｜全時段（11:15 – 13:45/ 14:15 - 16:45）
KKday 優惠：星期六至日及公眾假期
首輪HK$648+HK$10/2 位，平均HK$329/位（原價 HK$1,294/2位）
次輪HK$614+HK$10/2 位，平均HK$312/位（原價 HK$1,228/2位）
（已包括原價加一服務費）
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【買一送一】自助早午餐餐連氣泡酒無限暢飲（11:15 – 13:45/ 14:15 -16:45）
KKday 優惠：星期六至日及公眾假期
首輪HK$706/2 位，平均HK$353/位（原價 HK$1,294/2位）
次輪HK$670/2 位，平均HK$335/位（原價 HK$1,228/2位）
（已包括原價加一服務費）
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優惠期 (預訂期) ：2024年10月7日12:00至10月13日23:59
用餐日期：2024年 10月8日至11月15日
地址：香港沙田源康街1號 帝逸酒店一樓