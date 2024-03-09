沙田新城市廣場「HAPPY MAR10 DAY」 即場體驗瑪利歐系列遊戲/主題攝影區/瑪利歐見面會

HAPPY MAR10 DAY！任天堂角色瑪利歐 (Mario) 一直深受大人小朋友歡迎，每年的3月10日 (MAR 10) 更是「瑪利歐之日」，沙田新城市廣場將與各位瑪利歐粉絲一起慶祝這個特別日子！沙田新城市廣場「HAPPY MAR10 DAY」活動將在2024年3月10日至3月17日舉行，於新城市廣場1期1樓東翼設立期間限定商店、遊戲體驗區及主題攝影區，更有瑪利歐見面會和收集印章活動，大家記得來新城市廣場，感受瑪利歐的超凡魅力！

部分瑪利歐商品於會場優先發售！即場體驗系列遊戲

適逢MAR10 DAY，粉絲們可於3月10日 - 17日在現場選購瑪利歐系列商品，包括公仔、玩具及精品等，種類多達100款以上！當中包括於會場優先發售的Mario系列Tomica，大家可盡情把瑪利歐一系列的商品通通帶回家！

現場更設立遊戲體驗區，大家可即場體驗各款遊戲，包括尚未發售的《碧姬公主 表演時刻！》。另有多款瑪利歐系列遊戲試玩，包括現已發售的《瑪利歐vs.咚奇剛》、《超級瑪利歐兄弟驚奇》、《瑪利歐賽車8豪華版》、《超級瑪利歐奧德賽》等，試玩後亦有機會獲得貼紙乙張。