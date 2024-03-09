沙田新城市廣場「HAPPY MAR10 DAY」 即場體驗瑪利歐系列遊戲/主題攝影區/瑪利歐見面會

HAPPY MAR10 DAY！任天堂角色瑪利歐 (Mario) 一直深受大人小朋友歡迎，每年的3月10日 (MAR 10) 更是「瑪利歐之日」，沙田新城市廣場將與各位瑪利歐粉絲一起慶祝這個特別日子！沙田新城市廣場「HAPPY MAR10 DAY」活動將在2024年3月10日至3月17日舉行，於新城市廣場1期1樓東翼設立期間限定商店、遊戲體驗區及主題攝影區，更有瑪利歐見面會和收集印章活動，大家記得來新城市廣場，感受瑪利歐的超凡魅力！
部分瑪利歐商品於會場優先發售！即場體驗系列遊戲
適逢MAR10 DAY，粉絲們可於3月10日 - 17日在現場選購瑪利歐系列商品，包括公仔、玩具及精品等，種類多達100款以上！當中包括於會場優先發售的Mario系列Tomica，大家可盡情把瑪利歐一系列的商品通通帶回家！
現場更設立遊戲體驗區，大家可即場體驗各款遊戲，包括尚未發售的《碧姬公主 表演時刻！》。另有多款瑪利歐系列遊戲試玩，包括現已發售的《瑪利歐vs.咚奇剛》、《超級瑪利歐兄弟驚奇》、《瑪利歐賽車8豪華版》、《超級瑪利歐奧德賽》等，試玩後亦有機會獲得貼紙乙張。
MAR10 DAY主題燈箱及特色牆 瑪利歐見面會
為了與大家一起慶祝「HAPPY MAR10 DAY」，場內設有主題攝影區，悉心設置MAR10 DAY主題燈箱及特色主題牆，大家切勿錯過！瑪利歐更將於3月10、15及16日舉辦見面會！機會難逢，各位粉絲記得到來與瑪利歐拍照留念！
齊集3個角色印章 換領HAPPY MAR10 DAY鑰匙扣
齊齊尋找3大角色蹤影！瑪利歐Mario、路易吉Luigi和碧姬Peach正身處新城市廣場不同角落等待大家！只要找尋到他們的身影，並集齊3個角色印章，即可換領限量的「HAPPY MAR10 DAY鑰匙扣」乙個。會場亦會免費派發精美紙帽等禮品，各位粉絲記得留意！禮品數量有限，先到先得，換完即止。
活動期間，大家更可親臨新城市廣場3期2樓的《皮克敏４》體驗區，免費試玩《皮克敏４》，並會有機會免費獲得皮克敏角色紙帽！（*禮品數量有限，派完即止。）
《HAPPY MAR10 DAY》活動
日期：2024年3月10日-17日
時間：中午12時至晚上8時
地點：新城市廣場1期1樓東翼 (近Pizza Express)
瑪利歐 見面會
日期：2024年3月10日、15日及16日
時間：下午3時至5時 (設中場休息時間)
地點：新城市廣場1期1樓東翼
《HAPPY MAR10 DAY》收集印章活動
日期：2024年3月10日-17日
時間：中午12時至晚上8時
印章地點：新城市廣場LB Play Park、3期2樓及3樓
禮品換領：新城市廣場1期1樓東翼