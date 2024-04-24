熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-04-24 16:46:28

沙田新城市廣場x香港迪士尼樂園「Sweet Together」 與Duffy及好友同遊10大「蜜蜜」打卡位分享甜蜜時刻

分享：
沙田新城市廣場x香港迪士尼樂園「Sweet Together」 與Duffy及好友同遊10大「蜜蜜」打卡位分享甜蜜時刻

沙田新城市廣場x香港迪士尼樂園「Sweet Together」 與Duffy及好友同遊10大「蜜蜜」打卡位分享甜蜜時刻

沙田新城市廣場與香港迪士尼樂園度假區呈獻「Sweet Together」，於4月27日至6日30日登陸新城市廣場，約定所有萌粉們組團同遊10大「蜜蜜」打卡位！7位香港迪士尼樂園的人氣角色Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、‘Olu Mel 與LinaBell 已換上春日新裝，在逾千尺的春日糖果森林相聚，準備享受寫意治癒的野餐時光。各位萌粉更可以親身走進4米高的「甜蜜糖果屋」，穿上應援色服裝及帶上應援物和Duffy與好友打卡合照！此外，同場更設為期兩星期的春日期間限定店，發售一系列迪士尼精品，迪士尼粉絲不容錯過！
 

沙田新城市廣場與香港迪士尼樂園推出「Sweet Together」

沙田新城市廣場與香港迪士尼樂園推出「Sweet Together」

10大「蜜蜜」打卡位  4米高「甜蜜糖果屋」、「士多啤梨甜森拱門」甜蜜登場

萌粉可以逐一暢遊10Duffy與好友主題裝置「蜜蜜」打卡位，在「士多啤梨甜森拱門」下跟DuffyCookieAnn野餐及採摘水果、陪ShellieMay盪鞦韆、觀賞StellaLou和’Olu Mel的歌舞表演、與Gelatoni寫生及幫LinaBell收集糖果，4米高的「甜蜜糖果屋」內設有一系列Duffy 與好友毛公仔任你盡情自拍，換上春日新裝的Duffy 與好友裝置亦會在新城市廣場其他位置出現，等你逐一發現！

在「士多啤梨甜森拱門」下跟Duffy和CookieAnn野餐及採摘水果 。 在「士多啤梨甜森拱門」下跟Duffy和CookieAnn野餐及採摘水果。 陪ShellieMay盪鞦韆。 與Gelatoni寫生。 幫LinaBell收集糖果。 觀賞StellaLou和’Olu Mel的歌舞表演。 觀賞StellaLou和’Olu Mel的歌舞表演。

Sweet Together」開放詳情：

日期：2024427日至630

時間：上午10時至晚上10

地點：新城市廣場13樓中庭、新城市廣場11樓、新城市廣場33樓及HomeSquare指定樓層

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受