沙田新城市廣場x香港迪士尼樂園「Sweet Together」 與Duffy及好友同遊10大「蜜蜜」打卡位分享甜蜜時刻

沙田新城市廣場與香港迪士尼樂園度假區呈獻「Sweet Together」，於4月27日至6日30日登陸新城市廣場，約定所有萌粉們組團同遊10大「蜜蜜」打卡位！7位香港迪士尼樂園的人氣角色Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、‘Olu Mel 與LinaBell 已換上春日新裝，在逾千尺的春日糖果森林相聚，準備享受寫意治癒的野餐時光。各位萌粉更可以親身走進4米高的「甜蜜糖果屋」，穿上應援色服裝及帶上應援物和Duffy與好友打卡合照！此外，同場更設為期兩星期的春日期間限定店，發售一系列迪士尼精品，迪士尼粉絲不容錯過！

10 大「蜜蜜」打卡位 4 米高「甜蜜糖果屋」、「士多啤梨甜森拱門」甜蜜登場

萌粉可以逐一暢遊10大Duffy與好友主題裝置「蜜蜜」打卡位，在「士多啤梨甜森拱門」下跟Duffy和CookieAnn野餐及採摘水果、陪ShellieMay盪鞦韆、觀賞StellaLou和’Olu Mel的歌舞表演、與Gelatoni寫生及幫LinaBell收集糖果，4米高的「甜蜜糖果屋」內設有一系列Duffy 與好友毛公仔任你盡情自拍，換上春日新裝的Duffy 與好友裝置亦會在新城市廣場其他位置出現，等你逐一發現！