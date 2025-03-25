沙田永年推沙嗲牛腸粉早餐任飲餐飲 4月聯乘益力多出限定特飲換領精品

茶記都推飲品放題？位於沙田新城市廣場的「香港永年・車仔麵・茶冰廳」，早餐時段堂食惠顧任何一款早餐（低至$38），即可無限添飲自選港式飲品，包括凍熱咖啡、奶茶、檸水、檸茶、阿華田、好立克、鴛鴦，相當超值！

即煎沙嗲牛煎蛋腸粉 最近早餐新推兩款沙嗲牛腸粉，配上鮮嫩多汁的牛冧肉，結合秘製港式沙嗲醬，加入蒜蓉及乾葱等香料，散發椰香與花生果仁的香氣，帶微鹹鮮風味。混合粒粒花生的香脆，更顯層次豐富，香濃惹味。早於60年代，永年士多創辦人劉爺爺於屏山推車仔販賣腸粉起家，「爺爺腸粉」憑嫩滑細膩的口感深受街坊喜愛。今次特推沙嗲牛蒸腸粉及沙嗲牛煎蛋腸粉，後者即叫即煎，湖北蛋蛋香濃，猛火烙出金黃焦脆邊，融合懷舊風味與創新特色。

升級沙嗲牛＋茄牛通 「沙嗲牛」及「茄牛通」早餐亦來個升級演繹，用料十足，湯頭濃郁。沙嗲牛公仔麵沙嗲湯底香濃微辣，沙嗲醬超級掛汁；香濃番茄鮮牛通採用意大利番茄及本地番茄，加入招牌自家清湯底，以慢火熬煮至綿密濃郁，酸甜適中，豐富開胃。

參觀益力多廠房 沙田永年去年首度與益力多聯乘，好評如潮，今年再度合作，由4月3日起推出兩款春夏限定特飲「白桃多多」及「紫提多多」，均清新舒爽。餐廳放置了益力多吉祥物擺設，增添童趣。為迎接復活節假期來臨，將會舉辦親子活動，只要免費加入DRC會員，堂食消費滿$200包括惠顧益力多特飲，即可使用100積分換領益力多大埔廠房參觀體驗入場券（4張），並參加4月21日參觀廠房活動，獲贈專屬紀念品。堂食消費滿$100並惠顧益力多特飲，即可使用50 積分換領限量版益力多鎖匙扣紀念品。



「永年請飲.無限暢飲」詳情 適用於凍熱咖啡、奶茶、檸檬水、檸檬茶、阿華田、好立克、鴛鴦

最後點餐時間：11am (中午12nn前離座)

優惠細則：只適用於早餐時段堂食惠顧，每人需惠顧一客套餐，優惠只限惠顧本人享用。 香港永年‧車仔麵‧茶冰廳 地址：新界沙田正街18號新城市廣場1樓113號舖

電話：2117 2368

營業時間：8am-10:30pm