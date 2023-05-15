沙田美食｜新城市廣場新開韓式Cafe $118食三黃雞秘製韓式脆辣炸雞 必試濟州島炒八爪魚配墨魚汁意粉

新派韓國餐廳Cafe Joo最近在沙田新城市廣場正式開業，餐廳主打簡約時尚韓式風格，由本地西式料理名人總廚Ken Lau親自設計菜單，廚師糅合西式烹調精粹，創作出一道道美味韓式地道小食及呈獻一系列創新韓意佳餚。食物有質素之餘配搭有新意，喜歡韓國料理的朋友來到一定有驚喜！
沙田美食｜秘製韓式脆辣炸雞超香脆
如果喜歡韓式街頭美食，一定不能錯過Cafe Joo的韓式脆辣炸雞 ($118半隻/$218全隻)，Chef Ken嚴選三黃雞來製作，並採用意式料理烹調火雞的技巧，鎖緊三黃雞肉質的水份，再配上三款店內自家製作的惹味醬汁，令味道層次更豐富！另外酥炸青陽辣椒釀芝士腸 ($78)亦是驚喜組合，廚師將芝士腸釀入來自韓國的青陽辣椒中再油炸，配以自家調製的辣味千島醬一起品嚐，整體非常惹味。
沙田美食｜韓式新派意大利麵有驚喜
除了韓式地道小食，餐廳更有多款韓式新派意大利麵，必食濟州島炒八爪魚配墨魚汁意粉 ($158)，用上韓國醬油把來自濟州島的八爪魚炒香，用墨魚汁、忌廉和韓國豆漿炒意粉至香濃惹味，每一口都充斥着海鮮香氣。而燒大虎蝦泡菜忌廉汁意粉 ($188) 賣相也非常吸引，虎蝦大大隻，特別用上昆布水來取代雞湯製作成上湯，並與韓國泡菜及忌廉為意粉烹調醬汁，散發着泡菜芳香，令人印象深刻。
Cafe Joo
地址：沙田正街18號新城市廣場1期1樓165號舖
營業時間：
星期一至五 上午11時半時至晚上10時
星期六、日及公眾假期 上午10時至晚上10時