沙田美食｜新城市廣場新開韓式Cafe $118食三黃雞秘製韓式脆辣炸雞 必試濟州島炒八爪魚配墨魚汁意粉

新派韓國餐廳Cafe Joo最近在沙田新城市廣場正式開業，餐廳主打簡約時尚韓式風格，由本地西式料理名人總廚Ken Lau親自設計菜單，廚師糅合西式烹調精粹，創作出一道道美味韓式地道小食及呈獻一系列創新韓意佳餚。食物有質素之餘配搭有新意，喜歡韓國料理的朋友來到一定有驚喜！

沙田美食｜秘製韓式脆辣炸雞超香脆

如果喜歡韓式街頭美食，一定不能錯過Cafe Joo的韓式脆辣炸雞 ($118半隻/$218全隻)，Chef Ken嚴選三黃雞來製作，並採用意式料理烹調火雞的技巧，鎖緊三黃雞肉質的水份，再配上三款店內自家製作的惹味醬汁，令味道層次更豐富！另外酥炸青陽辣椒釀芝士腸 ($78)亦是驚喜組合，廚師將芝士腸釀入來自韓國的青陽辣椒中再油炸，配以自家調製的辣味千島醬一起品嚐，整體非常惹味。