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生活
2024-06-05 12:30:00

沙田美食｜日本過江龍人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」登陸香港！採用本地野菜+五款湯底

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沙田美食｜日本過江龍人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」登陸香港！採用本地野菜+五款湯底

沙田美食｜日本過江龍人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」登陸香港！採用本地野菜+五款湯底

沙田美食｜一個人原來都可以盡興～主打「一人火鍋」的日本人氣火鍋店「LE-TA-SU」確認登港！餐廳與在地農場合作為顧客帶來新鮮時令野菜，令「蔬菜」也可成為火鍋的主角，同時亦推出五款每日精心熬製的湯底供選擇。「LE-TA-SU一人一鍋」於日本各地以「一人火鍋」的全新體驗掀起熱潮，成為當地不少上班一族、單身貴族或熱愛「自主」火鍋體驗的人士之必到熱點。喜歡打邊爐的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

日本東京超人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」

日本東京超人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」

一人燒肉風潮近年席捲全港，而同樣以「一人自主體驗」為本的LE-TA-SU一人一鍋」隆重宣佈即將強勢進軍香港市場，於本月下旬香港沙田新城市廣場開設全港首間分店，屆時勢必顛覆港人對「打邊爐」的固有印象，掀起另一波一人火鍋的風潮，旋即成為討論度極高的必到人龍店！

有別於以往火鍋被視作為「一班人」享用的美食，LE-TA-SU一人一鍋」主打破格創新的「一人前」火鍋體驗，讓大家發掘一個人也可以盡情享受的「自主」火鍋樂趣！而「LE-TA-SU（れたす）於日文亦解作「Lettuce」，全因品牌一直致力與在地農場合作為顧客帶來新鮮時令野菜，令「蔬菜」也可成為火鍋的主角。全港首間LE-TA-SU一人一鍋」將秉承日本本店的「一人火鍋」理念，為顧客提供多元化的餐目選擇，除了與本地農場合作為大家帶來新鮮本地野菜，同時亦推出五款每日精心熬製「可細意品嚐」的湯底供選擇，加上琳瑯滿目的優質食材，包括產自日本、澳洲等地的頂級優質和牛、豚肉、海鮮等，以及可任意配搭的多款特色蘸醬，讓顧客每次到訪都可盡情享受不一樣、一人自主的專屬火鍋！火鍋，從此不一樣！

LE-TA-SU一人一鍋

地點：香港沙田新城市廣場11105號舖

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