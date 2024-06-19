沙田美食｜一個人原來都可以盡興～主打「一人火鍋」的日本人氣火鍋店「LE-TA-SU」確認登港！餐廳與在地農場合作為顧客帶來新鮮時令野菜，令「蔬菜」也可成為火鍋的主角，同時亦推出五款每日精心熬製的湯底供選擇。「LE-TA-SU一人一鍋」於日本各地以「一人火鍋」的全新體驗掀起熱潮，成為當地不少上班一族、單身貴族或熱愛「自主」火鍋體驗的人士之必到熱點。喜歡打邊爐的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

源自日本東京、主打「一人火鍋」的人龍店「LE-TA-SU」（日文名稱：しゃぶしゃぶれたす；中文名稱：一人一鍋）首間香港分店於沙田新城市廣場隆重開幕，帶領風靡日本各地的「一人火鍋」熱潮席捲香港！「LE-TA-SU一人一鍋」於日本多個黃金地段設有分店，包括渋谷JR站核心地段、潮人集中地中目黑，以及以時令高品質食材見稱的北海道札幌，而中目黑本店更於日本最具權威的美食網站「食べログ (tabelog)」獲高達3.5評分，以極高性價比的自主「Shabu Shabu」體驗俘虜一眾上班一族、單身貴族及火鍋愛好者！

「LE-TA-SU一人一鍋」首間香港分店將為大家帶來一系列每日精心熬製的湯底，包括以鰹魚熬製的無添加極・和出汁及昆布出汁、帶獨特香氣的藥膳麻辣出汁、人氣熱賣的特選壽喜燒湯，以及帶濃郁芝麻香的胡麻擔擔出汁，加上琳瑯滿目的豐富優質食材，如產自日本、澳洲等地的頂級優質和牛、豚肉、海鮮等，同時更將與多間本地農場合作，帶來一般火鍋店極為罕見的本地時令新鮮野菜，讓顧客可以低至$68價錢盡情享受一人前鍋物套餐，投入與別不同的火鍋體驗！ 新店設有68個座位，每個座位均設獨立一人火鍋爐，店內裝潢亦延續日本店的風格，以和風木材為主要素材，加上與本地公司「Plant Plant」合作組成的「特色植物打卡牆」，綠油油與淺木色的配搭令店內環境明亮舒適，令人彷彿置身於鬧市中的「大自然」，一人享受自主配搭的火鍋倍感輕鬆寫意。 與此同時，為慶祝新店開張，「LE-TA-SU一人一鍋」將分階段推出期間限定新店優惠，首階段惠顧任何套餐，即可免費追加LETASU 野菜盛合（原價$28，數量不限），另只要追蹤「LE-TA-SU一人一鍋」的社交平台（FB/ IG: letasuhk），即可獲贈美國豬肉眼50g一客（原價$20）；在第二階段，大家可以優惠價錢歎盡多款鍋物套餐，帶大家發掘物超所值的「一人前」火鍋樂趣，勢必顛覆港人對「打邊爐」的固有印象，盡情享受不一樣、一人自主的專屬火鍋！

LE-TA-SU 一人一鍋 $68 起 歎一人火鍋 秉承日本本店的「一人火鍋」理念，「LE-TA-SU一人一鍋」首間香港分店主打破格創新的「打邊爐」體驗，銳意打破火鍋過往被視作為只能「一班人」享用的固有印象，特意為顧客提供多元化的「一人前」火鍋餐目選擇，讓一個人也可以盡情享受「自主火鍋」樂趣！「LE-TA-SU一人一鍋」從湯底、肉品、蔬菜到醬料等，均致力搜羅各式優質食材，為顧客帶來五款精心熬製的湯底，以及11款$68起的一人前鍋物套餐，份量由150g至350g不等，每份套餐均配上前菜、野菜盛合及白飯，同時亦可隨意轉配鍋伴、主食（包括稻庭烏冬、八穀米、葛絲）、含本地野菜的野菜盛合及湯底等選擇，而肉品更以立體造型呈上，設計別具匠心，讓你每一餐都充滿儀式感地自由自主配搭出自己專屬的火鍋滋味！ 對很多人來說「打邊爐」不可或缺的當然非牛肉莫屬，「LE-TA-SU一人一鍋」嚴選產自日本、美國、澳洲等地的頂級優質牛肉，並為大家帶來多種部位選擇，包括牛五花、牛舌、牛肩胛肉眼、牛板腱等，當中九州產和牛牛肩胛肉更為必選之單品，為一眾「牛魔王」帶來最圓滿享受！而除了一系列牛肉選擇外，顧客亦可享用北海道十勝豬五花腩、美國豬肉眼等各類肉品，其中北海道十勝豬五花腩選用北海道十勝乳清豬，其出生80天後平均每天飲用135升以上富營養價值的乳清，而且在北海道十勝的自然環境中無壓力成長，令五花腩不單脂肪含量低，蛋白質含量高，更散發出淡淡香甜肉香。此外，還有一系列精選海鮮包括廣島產蠔及日本產帆立貝等，讓每一次的「一人前」享受都有不一樣的滋味！

採用本地農場新鮮野菜 以 蔬菜做主角 「LE-TA-SU」（れたす）於日文有「Lettuce生菜」的意思，「LE-TA-SU一人一鍋」的品牌理念是希望與在地農場攜手為顧客帶來新鮮時令蔬菜，藉此推動可持續發展，同時亦令野菜成為火鍋的主角，進一步打破大家對火鍋的固有認知，並迎合一眾追求均衡飲食、無菜不歡的顧客。「LE-TA-SU一人一鍋」香港店秉承日本店的宗旨，每日限量供應新鮮本地野菜，首階段將與八個本地農場合作，包括元朗米埔新村振生園有機農場、元朗錦田逢吉鄉28號農場、元朗錦田七星崗住家菜有機農場、打鼓嶺李屋新村有心機農場、上水羅湖沙嶺村孖記農場、元朗流浮山下白泥金谷農業、大埔蓮澳村日豐有機農場，以及元朗十八鄉木橋頭村及粉嶺鶴藪道永霖花園的宏瀚國際（香港）有限公司，嚴選多款時令新鮮野菜，如心內美蘿蔔 (別名紅心大根)、南瓜、 紅平菇、 牛油生菜、及番薯苗等，讓大家細意品嚐本地蔬菜的獨有清新甘甜滋味！

LE-TA-SU 一人一鍋 5款湯底任你 選擇 除了肉品及蔬菜，湯底亦是火鍋的靈魂。「LE-TA-SU一人一鍋」深諳此道，特意帶來五款每日精心熬製「可細意品嚐」的湯底供選擇，包括「LE-TA-SU一人一鍋」的招牌湯底，以5種來自鹿兒島縣枕崎市、熟成兩年後刨花的特級鰹魚乾熬製、能同時突出野菜和肉類滋味的無添加人氣NO.1的「極・和出汁」和充滿昆布鮮味及綠茶香氣的「昆布出汁」湯底；微辣且帶香濃芝麻香的「胡麻擔擔湯」；以紅棗片、金針菜、燈籠椒、八角等藥材製作、香辣可口的「藥膳麻辣湯」湯底，當然亦有港人最愛的經典香甜「特選壽喜燒」湯底，讓湯汁注滿每一道食材，再加上多款特色蘸醬，包括自家製柚子醋、LETASU特製胡麻醬、蜂蜜醬油及中華麻辣醬，配搭精心挑選的各款主食及野菜拼盤、前菜及特選鍋伴等，獨創屬於你自己一人的火鍋盛宴！

和風木材簡約裝潢 與本地花藝及植物培育師合作 「LE-TA-SU一人一鍋」香港店延續日本店的裝修風格，以和風木材為主要素材，包括以樹木橫切面製作店面外牆，同時更特別與本地公司「Plant Plant」合作，由一班熱愛種植的設計團隊、花藝師及植物培育師利用「PAFCAL」 無土種植新科技，為香港店設計以有機植物組成的「打卡牆」，令用餐環境更舒適明亮，帶領顧客浸沉於大自然的田園氣息之中！

LE-TA-SU 一人一鍋 新張優惠 2024年6月19日至另行通知： 惠顧任何套餐可免費追加LETASU 野菜盛合（原價$28），數量不限。 2024年6月26日至7月31日： 優惠期間追蹤「LE-TA-SU一人一鍋」的社交平台（FB/ IG: letasuhk），並在惠顧時出示相關證明即可獲贈單品美國豬肉眼（50g）一客（原價：$20 ，每張賬單只可享用一次) 2024年7月12日至31日： 優惠期間午市時間*可以$48優惠價享用牛五花套餐（150g）（原價：$68） *午市時間：上午11:30至下午2:30，需於2:30pm前結賬及離座 2024年7月12日至31日： 優惠期間晚市時間*可以優惠價享用多款鍋物套餐 LE-TA-SU 套餐（ 200g ） 優惠價： $88 （原價： $105 ）

牛五花 & 豬肉眼套餐（ 200g ） 優惠價： $68 （原價： $82 ）

極上牛肩胛肉套餐（ 200g ） 優惠價： $158 （原價： $178 ） *晚市時間：晚上6:00 – 9:00