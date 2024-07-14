沙田美食｜沙田凱悅酒店中菜廳「沙田18」全新家常菜單 $88起食山楂菠蘿泡芙/砂窩海鮮臭豆腐/梅乾菜筍乾扣羊膝

位於沙田凱悅酒店內的中菜廳「沙田18」向來口碑好，當中正宗北京烤鴨更是店舖名物，吸引不少食客專程去品嚐美味。餐廳最近推出多款全新家常菜式，運用多款獨特食材炮製，包括砂窩海鮮臭豆腐、梅乾菜筍乾扣羊膝、鶴藪白菜浸自家鱈魚腐等，甜品方面則有食山楂菠蘿泡芙、腐乳芝士蛋糕等，價錢由$88起，下文即睇菜式推介！
沙田18全新菜式
今次一系列巧手菜式均由酒店行政中餐總廚何振雄師傅主理，用上罕見食材，為食客帶來多款扎實的心機美饌。最吸引的是梅乾菜筍乾扣羊膝（$448），以經典的客家菜梅菜扣肉作靈感，用澳洲羊膝代替五花腩，配合由師傅親自搜羅的梅乾菜及筍乾燜上3小時，羊膝吃起來香嫩鬆化，同時帶有梅菜香氣，愈吃愈開胃。而鶴藪白菜浸自家鱈魚腐腐（$468）特別以大西洋鱈魚製作魚腐，魚油較為豐富，做出來的魚腐口感更綿滑，配上用鰂魚、鯪魚熬製的魚湯，湯頭鮮甜滋味。心水之選是砂窩海鮮臭豆腐（$598），原鍋上菜，內有各式海鮮包括海蝦、花甲、魷魚、雞樅菌連同摻入了西班牙黑毛豬肉碎、馬蹄及荽芫的手工臭豆腐，並放入泡椒魚湯，用料非常豐盛，而且臭豆腐吸盡湯汁，口感鬆化，菜式風味只此一家。
甜品亦不能錯過，山楂菠蘿泡芙（$88）外脆内軟，内餡酸甜開胃，口感幼滑。人氣腐乳芝士蛋糕（$88）更再度回歸，人口啖啖腐乳香，配上忌廉芝士中西合壁，鹹香芝香兼備！
沙田18
地址：香港新界沙田澤祥街 18 號沙田凱悅酒店 4 樓
電話：3723 1234
營業時間：
午餐
星期一至星期五 上午 11 時 30 分 至 下午 3 時
星期六、日及公眾假期 上午 10 時 30 分 至 下午 3 時