沙田美食｜沙田凱悅酒店中菜廳「沙田18」全新家常菜單 $88起食山楂菠蘿泡芙/砂窩海鮮臭豆腐/梅乾菜筍乾扣羊膝

沙田18全新菜式

今次一系列巧手菜式均由酒店行政中餐總廚何振雄師傅主理，用上罕見食材，為食客帶來多款扎實的心機美饌。最吸引的是梅乾菜筍乾扣羊膝（$448），以經典的客家菜梅菜扣肉作靈感，用澳洲羊膝代替五花腩，配合由師傅親自搜羅的梅乾菜及筍乾燜上3小時，羊膝吃起來香嫩鬆化，同時帶有梅菜香氣，愈吃愈開胃。而鶴藪白菜浸自家鱈魚腐腐（$468）特別以大西洋鱈魚製作魚腐，魚油較為豐富，做出來的魚腐口感更綿滑，配上用鰂魚、鯪魚熬製的魚湯，湯頭鮮甜滋味。心水之選是砂窩海鮮臭豆腐（$598），原鍋上菜，內有各式海鮮包括海蝦、花甲、魷魚、雞樅菌連同摻入了西班牙黑毛豬肉碎、馬蹄及荽芫的手工臭豆腐，並放入泡椒魚湯，用料非常豐盛，而且臭豆腐吸盡湯汁，口感鬆化，菜式風味只此一家。