沙田美食｜沙田凱悅酒店 全新外賣午餐85折優惠 14款主菜 日式照燒三文魚蓋飯/厚切叉燒配燶邊太陽蛋

今次沙田凱悅酒店全新外賣午餐合共14款主菜，每日供應其中兩款，午餐包括主菜、迷你羅馬式手工薄餅一件及特飲一杯，非常豐富！推介經典的港式外賣飯盒組合叉燒煎蛋、白飯，以自家燒製的厚切叉燒配上秘製醬汁、燶邊太陽煎蛋及菜心，飽肚又滿足。亦有日式美食日式照燒三文魚蓋飯，選用的三文魚為水產養殖管理委員會認證的可持續海鮮，加上牛油果、紫椰菜等健康食材作配料，健康滋味。還有意式芝士焗雞胸螺絲粉，吉列雞胸扒炸得金黃香脆，表面有半熔巴馬臣芝士及水牛芝士，配上開胃蕃茄醬，鮮香惹味。 除了主菜，午餐更包括羅馬手工薄餅一件，七款口味每日輪流供應，除有經典的瑪格麗特薄餅、四重芝士薄餅外，還有用料豐富的海鮮紅洋蔥黑橄欖薄餅，以及用上香烤菠蘿片及火腿作配料的夏威夷薄餅，同樣由新上任的意籍助理行政總廚布伽禮主理，餅底以兩款意大利小麥粉混合而成，香脆而軟熟，口味正宗，值得一試！

香港沙田凱悅酒店推出全新外賣午餐，套餐包括每日兩款不同主菜 2 選 1、迷你羅馬式手工薄餅一件及特飲一杯。主菜合共14款，例如經典港式厚切叉燒配燶邊太陽蛋飯、日式照燒三文魚蓋飯等，外賣午餐原價$88，即日起至 9 月 30 日惠顧更有 85 折優惠，附近街坊一於試下啦！

外賣午餐供應日期：2024 年 9 月 9 日起至另行通知

供應時間：星期一至五早上 11 時 30 分至下午 2 時 30 分（公眾假期除外）

售價：港幣$88 包括主菜一款、薄餅一件及是日特飲



備註：

1.即日起至 9 月 30 日設 85 折優惠（只限外賣自取）

2.送遞服務會根據送遞地址額外收費（只送遞至大廈大堂），地區只包括至馬料水、火炭、白石角及九肚山內的單一地址。

如欲預訂，按此或致電 3723 7988 與餅店聯絡。客人亦可直接前往餅店購買

沙田凱悅酒店餅店

地址：香港新界沙田澤祥街 18 號香港沙田凱悅酒店大堂層

電話： 3723 7988