沙田美食｜泰式火鍋品牌「四面泰」登陸沙田 2人套餐$488 歎秘制冬陰功鮮蝦鍋+海鮮金盒 送泰式手標啵啵奶茶！

人氣泰式火鍋品牌「四面泰」(Fall in Thai)近日正式在沙田開設香港首間分店，品牌來自上海，招牌貨是其自家製泰式湯底，如秘制冬陰功鮮蝦鍋、椰奶雞湯鍋等，必試高質海鮮拼盤寶藏海鮮手工金盒，用料新鮮，另有多款冰爽泰式特飲和香口泰式小食，餐牌價錢親民貼地，沙田街坊有口福了！

惹味秘制冬陰功鮮蝦鍋

「四面泰」在上海設有七家分店，遍布環貿IAPM，國金IFC等地標商場，口碑不俗，開業短短4年便以每日新鮮自家熬制的正宗泰式湯底打嚮名堂，連續兩年獲得大眾點評必吃榜殊榮，公認味道好。今次在港開店，亦為香港客人帶來招牌美食和秘制泰式湯底，包括秘制冬陰功鮮蝦鍋($198)、椰奶雞湯鍋($128)、以及慢燉牛板腱清湯鍋($128)。心水推介秘制冬陰功鮮蝦鍋，按泰國傳統古法熬制，重點先採用新鮮食材煮湯，主廚先將生猛海蝦、花甲和辣椒膏一起炒香，再用上大量的泰國香料熬煮，用料扎實，色香味俱全，食客吃火鍋之可以先喝湯，品嚐湯頭鮮味。