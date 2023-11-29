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生活
2023-11-29 18:52:19

沙田美食｜泰式火鍋品牌「四面泰」登陸沙田 2人套餐$488 歎秘制冬陰功鮮蝦鍋+海鮮金盒 送泰式手標啵啵奶茶！

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沙田美食｜泰式火鍋品牌「四面泰」登陸沙田 2人套餐$488 歎秘制冬陰功鮮蝦鍋 配海鮮手工金盒 送泰式手標啵啵奶茶！

沙田美食｜泰式火鍋品牌「四面泰」登陸沙田 2人套餐$488 歎秘制冬陰功鮮蝦鍋 配海鮮手工金盒 送泰式手標啵啵奶茶！

人氣泰式火鍋品牌「四面泰」(Fall in Thai)近日正式在沙田開設香港首間分店，品牌來自上海，招牌貨是其自家製泰式湯底，如秘制冬陰功鮮蝦鍋、椰奶雞湯鍋等，必試高質海鮮拼盤寶藏海鮮手工金盒，用料新鮮，另有多款冰爽泰式特飲和香口泰式小食，餐牌價錢親民貼地，沙田街坊有口福了！

惹味秘制冬陰功鮮蝦鍋

「四面泰」在上海設有七家分店，遍布環貿IAPM，國金IFC等地標商場，口碑不俗，開業短短4年便以每日新鮮自家熬制的正宗泰式湯底打嚮名堂，連續兩年獲得大眾點評必吃榜殊榮，公認味道好。今次在港開店，亦為香港客人帶來招牌美食和秘制泰式湯底，包括秘制冬陰功鮮蝦鍋($198)、椰奶雞湯鍋($128)、以及慢燉牛板腱清湯鍋($128)。心水推介秘制冬陰功鮮蝦鍋，按泰國傳統古法熬制，重點先採用新鮮食材煮湯，主廚先將生猛海蝦、花甲和辣椒膏一起炒香，再用上大量的泰國香料熬煮，用料扎實，色香味俱全，食客吃火鍋之可以先喝湯，品嚐湯頭鮮味。

期間限定海鮮組合優惠$488起

香港店開業期限亦有限定優惠，如果有興趣品嚐泰式火鍋湯底，客人可以優惠價錢，任選一款招牌鍋底及品嚐到寶藏海鮮手工金盒一款(2人份量: $488 或 4人份量: $588)，寶藏海鮮手工金盒內包含鮮活鮑魚仔、生猛海蝦、蚌和墨魚丸等本地優質生猛海鮮，份量足料！另外為滿足各位食肉獸，當然不少得四面泰牛肉拼盤 ($288)，一個拼盤包含了四大牛肉部位，包括: 牛小排、牛板腱、肥牛和牛舌，配搭惹味湯底，香口開胃！

泰式街頭小吃＋特飲

話明泰式火鍋，菜單上亦為食客準備了一系列大受歡迎的泰式街頭小吃，例如用泰國香茅醃味兩小時、油炸後面層再灑上一層辣椒粉的香茅雞翼 ($48)、用99%新鮮蝦仁比例混合比目魚手打製作的泰式手打蝦餅($48/2件, $68/3件)、選用泰國豆醬和拉茶醬醃制4小時的炭燒豬頸肉 ($68)，以及用秘制沙嗲醬醃制而成的沙嗲雞肉串 ($18/串)。特飲方面，泰式芒果碌碌 ($42)、泰式手標啵啵奶茶 ($32)等都值得一試！由即日起至2023年11月30日，堂食食客凡讚好四面泰facebook (@fallinthai) 及追蹤四面泰instagram (@fallinthai)， 即可獲得泰式手標啵啵奶茶一杯。

四面泰
地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期7樓708號舖
電話：+852  2618 0992

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