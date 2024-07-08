沙田美食｜越南菜餐廳「嗦嗦」登陸新城市廣場！由米芝蓮星級餐廳主廚主理

沙田美食｜沙田又有新餐廳開幕！全新越式料理餐廳「嗦嗦(Dzo Dzo)」選址新城市廣場，餐廳由出身米芝蓮星級餐廳的主廚Chef Ki主理，揉合傳統與現代風格烹調越式美饌。Dzô 是越南語「乾杯」的意思，餐廳命名為「Dzo Dzo」，希望傳達「歡迎，請坐下來，舉杯慶祝，乾杯！」的感覺。

數月以來，Chef Ki 一直在精心策劃和設計嗦嗦的菜單，務求在貫徹傳統越式風味的同時，融入他在香港麗思卡爾頓酒店、四季酒店米芝蓮星級餐廳 Caprice，以及在梁經倫師傅主理的三星米芝蓮餐廳 Bo Innovation 學到的頂尖現代烹調技巧。除了 Chef Ki 精心構思的美食體驗，嗦嗦的餐廳設計亦緊扣越南的地理風貌。餐廳的圓形迴環 設計，彷彿湄公河的蜿蜒曲折；環繞餐桌的熱帶和蕨類植物，則展現出湄公河三角洲濃密的綠色植被。在開放式用餐區中央，一件大型燈飾裝置以同心圓層疊而成，象徵每天早晨越南漁民 投進海中的圓形漁網。店內亦採用現代風格的紙燈籠照明，靈感源自以明亮燈籠和熱鬧夜生活聞名的會安古城石板街。

招牌燒乳豬，餐廳使用近十種香草和香料，包括八角、肉桂、胡 椒和月桂葉等，把乳豬醃製 24 小時。在肉質充分入味後，先把整隻乳豬蒸煮，然後風乾以鎖住肉汁。最後，烘烤 20 分鐘直到外皮金黃香脆。上菜時附上自家製的酸子汁和海鮮醬，為燒乳豬增添另一層風味。

手拍紐西蘭牛柳湯河粉，湯底的製作在每日開店前已經開始準備了。以八角、肉桂、胡椒、孜然和果皮等香料調味，慢慢熬煮至少 8 個小時製作湯頭。這個需時的過程可使湯頭變得濃郁，並讓所有的營養和骨膠原溶入湯頭。這道湯河的主角 是精心挑選的頂級紐西蘭牛柳，在客人落單後，廚師們才開始手工拍打使牛肉變得軟嫩，然後淋上熱騰騰的湯底，確保每一口牛肉都入口即溶。為了完美品嚐湯底的精髓，我們強烈建議追加酥脆的油條(banh quay)一起享用，油條能盡吸收湯底，讓您不會錯過湯底的精華。

越式薄餅(Banh xèo)，餐廳特意從越南直接進口這些細緻的米餅皮，在廚房裡煎至香脆。這些米餅皮正是兩種不同口味越式薄餅的基底，而每種口味都搭配主廚秘製的香濃辣醬。餐廳獨特創作的越式薄餅中，餡料包括美味的蝦乾、鹹香的扎肉和鹹中帶甜的肉鬆，再灑上大量的蔥花，並以自家製的酸子汁帶出酸甜滋味。顧客也可以選擇另一款以檳榔葉包裹軟嫩的牛肉作餡料配搭濃郁的芝士蛋醬汁，另灑上蔥花和自家製的羅勒醬，突顯了牛肉的美味。