沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐有全新優惠，限時搶自助餐買一送二！自助晚餐歎生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦、紅燒牛肋，低至人均$251一位。周末更有蒸新鮮龍蝦！不論平日或周末午晚時段，均可任食MÖVENPICK 雪糕！7月31日中午12時開搶，記得Mark定時間搶優惠！