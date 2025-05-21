沙田馬場夏令賽事回歸 加推3大體驗 答中問題可獲一両足金金馬

由6月8日至7月13日期間，沙田馬場賽事特別調整至下午4點後開始，讓訪客在清涼環境下享受精彩賽事。馬會特別加推3大潮玩體驗，當中包括多位新生代歌手如人氣樂隊 ROVER、Pandora及何洛瑤（sica）現身表演。夏令賽事期間，馬會送出合共150萬獎品，矚目獎品包括一両足金金馬！

人氣新世代歌手現身演唱

在6月14日、6月28日及7月5日的3個周末，馬會攜手ViuTV CHILL BUSKING將馬場好賞食舞台變身成為Live Band場地。人氣樂隊ROVER聯同殿堂級結他手Joey Tang鄧建明將會在6月14日打頭陣。隨後6月28日，樂隊Pandora及女歌手何洛瑤sica獻唱不同小清新歌曲。在7月5日當日，新生搖滾樂隊Daze in White及Locksmiths開鎖佬將會帶來熱血沸騰的現場演出。

TVB節目「中年好聲音 3」的一眾歌手將會在7月1日現身，以歌聲慶祝香港回歸。7月13日， Zpecial和Kiri T等知名歌手將會現身，慶祝馬場煞科日。