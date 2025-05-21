熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-05-21 11:00:00

沙田馬場夏令賽事回歸 加推3大體驗 答中問題可獲一両足金金馬

分享：
沙田馬場夏令賽事回歸 加推3大體驗 答中問題可獲一両足金金馬

68日至713日期間，沙田馬場賽事特別調整至下午4點後開始，讓訪客在清涼環境下享受精彩賽事。馬會特別加推3大潮玩體驗，當中包括多位新生代歌手如人氣樂隊 ROVERPandora及何洛瑤（sica）現身表演。夏令賽事期間，馬會送出合共150萬獎品，矚目獎品包括一両足金金馬！

沙田馬場夏令賽事回歸

沙田馬場夏令賽事回歸

人氣新世代歌手現身演唱

614日、628日及75日的3個周末，馬會攜手ViuTV CHILL BUSKING將馬場好賞食舞台變身成為Live Band場地。人氣樂隊ROVER聯同殿堂級結他手Joey Tang鄧建明將會在614日打頭陣。隨後628日，樂隊Pandora及女歌手何洛瑤sica獻唱不同小清新歌曲。在75日當日，新生搖滾樂隊Daze in WhiteLocksmiths開鎖佬將會帶來熱血沸騰的現場演出。 

TVB節目「中年好聲音 3」的一眾歌手將會在71日現身，以歌聲慶祝香港回歸。713日， ZpecialKiri T等知名歌手將會現身，慶祝馬場煞科日。

adblk5
多位新世代音樂勢力親臨現場表演

多位新世代音樂勢力親臨現場表演

雲集地區美食

馬會的美食專區雲集不同地區美食。當中包括Summer Breeze的一系列冰品、 Café de Win的創意調酒與手工雪糕、Hong Kong Gourmet帶來多款香港經典街頭小食及日本文化粉絲首選的J-Pop美食專區。

場畔小食亭提供多款香港地道特色美食

場畔小食亭提供多款香港地道特色美食

限量版聯乘潮玩 經典高達展覽

馬會特別聯同本地潮玩品牌「派膠所」，打造7款冠軍名駒 7cm 搪膠塑像，更設特別版（招財）供收藏迷選擇。由6月8日起，指定數量的一款全新塑像將於指定賽馬日開售。若然希望集齊全套搪膠塑像，便要需要密切留意發售時間。經典高達收藏品將於夏令賽事期間展出，高達粉絲必定要到場打卡留念。

adblk6
限量版招財冠軍名駒搪膠塑像

限量版招財冠軍名駒搪膠塑像

有機會贏走足両金金馬

馬會在夏令賽事期間，將在「沙田馬場日日賞」送出合共價值150萬獎品，矚目獎品必屬一両足金金馬！每個沙田賽馬日，於指定時間首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲指定獎品。想贏走金馬的玩家，須成為頭3名連續參與共7場夏令賽事期間舉行的「沙田馬場日日賞」，並於活動期間用最短時間按指示提交正確答案，即可帶走金馬。

沙田馬場「夏令賽事」舉行日期:

68日（星期日） 

614日（星期六） 

622日（星期日） 

628日（星期六） 

71日（公眾假期） 

75日（星期六）

713日（星期日）

入場及投注人士須年滿十八歲 切勿沉迷賭博

adblk7

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能