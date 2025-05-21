沙田馬場夏令賽事回歸 加推3大體驗 答中問題可獲一両足金金馬

由6月8日至7月13日期間，沙田馬場賽事特別調整至下午4點後開始，讓訪客在清涼環境下享受精彩賽事。馬會特別加推3大潮玩體驗，當中包括多位新生代歌手如人氣樂隊 ROVER、Pandora及何洛瑤（sica）現身表演。夏令賽事期間，馬會送出合共150萬獎品，矚目獎品包括一両足金金馬！
人氣新世代歌手現身演唱
在6月14日、6月28日及7月5日的3個周末，馬會攜手ViuTV CHILL BUSKING將馬場好賞食舞台變身成為Live Band場地。人氣樂隊ROVER聯同殿堂級結他手Joey Tang鄧建明將會在6月14日打頭陣。隨後6月28日，樂隊Pandora及女歌手何洛瑤sica獻唱不同小清新歌曲。在7月5日當日，新生搖滾樂隊Daze in White及Locksmiths開鎖佬將會帶來熱血沸騰的現場演出。
TVB節目「中年好聲音 3」的一眾歌手將會在7月1日現身，以歌聲慶祝香港回歸。7月13日， Zpecial和Kiri T等知名歌手將會現身，慶祝馬場煞科日。
雲集地區美食
馬會的美食專區雲集不同地區美食。當中包括Summer Breeze的一系列冰品、 Café de Win的創意調酒與手工雪糕、Hong Kong Gourmet帶來多款香港經典街頭小食及日本文化粉絲首選的J-Pop美食專區。
限量版聯乘潮玩 經典高達展覽
馬會特別聯同本地潮玩品牌「派膠所」，打造7款冠軍名駒 7cm 搪膠塑像，更設特別版（招財）供收藏迷選擇。由6月8日起，指定數量的一款全新塑像將於指定賽馬日開售。若然希望集齊全套搪膠塑像，便要需要密切留意發售時間。經典高達收藏品將於夏令賽事期間展出，高達粉絲必定要到場打卡留念。
有機會贏走足両金金馬
馬會在夏令賽事期間，將在「沙田馬場日日賞」送出合共價值150萬獎品，矚目獎品必屬一両足金金馬！每個沙田賽馬日，於指定時間首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲指定獎品。想贏走金馬的玩家，須成為頭3名連續參與共7場夏令賽事期間舉行的「沙田馬場日日賞」，並於活動期間用最短時間按指示提交正確答案，即可帶走金馬。
沙田馬場「夏令賽事」舉行日期:
6月8日（星期日）
6月14日（星期六）
6月22日（星期日）
6月28日（星期六）
7月1日（公眾假期）
7月5日（星期六）
7月13日（星期日）