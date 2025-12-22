沙田馬場天馬驛 2間人氣餐飲推介 美食廣場Fudo Town 五大特色美食區 Izakaya無限暢飲套餐$128/位

全新創新數碼賽馬地標「天馬驛」位於沙田馬場內，集體育、娛樂及餐飲元素於一身。場內特設兩大人氣餐飲設施，分別為美食廣場 Fudo Town 及餐廳 Izakaya，除了同樣對外開放予所有公眾，即非馬會會員及遊客都可入場用餐外，而且價錢非常親民，以後去沙田馬場又多個用餐選擇！

美食廣場Fudo Town 五大特色美食區

如果想輕鬆享用環球美食，可到「天馬驛」三樓的美食廣場Fudo Town，內有五大美食區，分別供應拉麵、飲勝、飯、洋食及甜品，選擇豐富。必食洋食區的牛肉漢堡（港幣$158），嚴選優質澳洲和牛、煎蛋、芝士、焦糖洋蔥炮製，配以香辣惹味的自家製辣醬，入口香濃滋味。另外三文魚飯（港幣$148）同樣值得一試，用上新鮮三文魚，搭配清爽青瓜、枝豆、昆布等多款配料，佐以特製蒜香醬油、山葵蓉與青蔥，最後灑上酥脆蒜片，配搭豐富有層次。

還有人氣甜品區，心水推介黑芝麻戚風蛋糕卷（港幣$68）忌廉香濃軟滑，每一口都散發濃郁黑芝麻香氣；比利時窩夫（港幣$98）有兩款口味，可選焙茶雪糕配紅豆、綠茶奶油醬及新鮮士多啤梨，或配上香濃的朱古力醬，經典美味。



Fudo Town 推出限時優惠*，每周精選一款特價主食、甜品和酒精飲品。用餐區同時設有「數碼亮相圈」展示實物大小的電腦合成馬匹，透過震撼的即時視覺效果展示賽馬數據。以及三個「互動式 AI 揀馬站」，透過模擬賽事過程，分析賽事形勢。嶄新的科技提供無可比擬的賽馬互動，方便新一代馬迷深入感受賽馬的魅力。

*主要賽事及特別主要賽事除外