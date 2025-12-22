沙田馬場天馬驛 2間人氣餐飲推介 美食廣場Fudo Town 五大特色美食區 Izakaya無限暢飲套餐$128/位

全新創新數碼賽馬地標「天馬驛」位於沙田馬場內，集體育、娛樂及餐飲元素於一身。場內特設兩大人氣餐飲設施，分別為美食廣場 Fudo Town 及餐廳 Izakaya，除了同樣對外開放予所有公眾，即非馬會會員及遊客都可入場用餐外，而且價錢非常親民，以後去沙田馬場又多個用餐選擇！
美食廣場Fudo Town 五大特色美食區
如果想輕鬆享用環球美食，可到「天馬驛」三樓的美食廣場Fudo Town，內有五大美食區，分別供應拉麵、飲勝、飯、洋食及甜品，選擇豐富。必食洋食區的牛肉漢堡（港幣$158），嚴選優質澳洲和牛、煎蛋、芝士、焦糖洋蔥炮製，配以香辣惹味的自家製辣醬，入口香濃滋味。另外三文魚飯（港幣$148）同樣值得一試，用上新鮮三文魚，搭配清爽青瓜、枝豆、昆布等多款配料，佐以特製蒜香醬油、山葵蓉與青蔥，最後灑上酥脆蒜片，配搭豐富有層次。
還有人氣甜品區，心水推介黑芝麻戚風蛋糕卷（港幣$68）忌廉香濃軟滑，每一口都散發濃郁黑芝麻香氣；比利時窩夫（港幣$98）有兩款口味，可選焙茶雪糕配紅豆、綠茶奶油醬及新鮮士多啤梨，或配上香濃的朱古力醬，經典美味。
Fudo Town 推出限時優惠*，每周精選一款特價主食、甜品和酒精飲品。用餐區同時設有「數碼亮相圈」展示實物大小的電腦合成馬匹，透過震撼的即時視覺效果展示賽馬數據。以及三個「互動式 AI 揀馬站」，透過模擬賽事過程，分析賽事形勢。嶄新的科技提供無可比擬的賽馬互動，方便新一代馬迷深入感受賽馬的魅力。
*主要賽事及特別主要賽事除外
Izakaya無限暢飲套餐$128/位
而在四樓的餐廳 Izakaya，則提供更雅緻的用餐環境及餐飲體驗，設有單點美食及套餐，包括各款串燒、刺身及壽司等。招牌必點香脆的米薄餅（港幣$148），鋪滿吞拿魚、牛油果、三文魚、蝦肉、飛魚籽，配以是拉差辣椒蛋黃醬，口感超豐富！雞皮豬肉餃子（港幣$128）為佐酒之選，以雞皮代替傳統餃子皮，外皮煎炸至金黃香脆，包裹充滿肉汁的豬肉餡料，配上清新的柚子醬油，愈食愈開胃。Izakaya 首次推出無限暢飲套餐*（每位港幣$128），可於中午12時至下午4時30分，於4.5小時內無限暢飲指定氣泡酒、白酒、紅酒、啤酒、汽水及果汁，配搭各款美食，讓顧客猶如置身小酒館般。
天馬驛
地點：沙田馬場第二座看台 3 至 4 樓（6 號入口）
賽馬日營業時間：
3樓 Fudo Town 午/晚餐供應時間
•沙田日間賽事：12:00-17:00（最後點餐時間：16:45） •沙田夜間賽事：18:15-22:00（最後點餐時間：21:45）
•沙田黃昏賽事：14:30-20:30（最後點餐時間：20:15）
4樓餐廳 Izakaya 午/晚餐供應時間 •沙田日間賽事：
套餐：12:00-15:00（最後點餐時間：14:45）單點：12:00-17:00（最後點餐時間：16:45）
•沙田夜間賽事：18:15-21:30（最後點餐時間：21:15）
•沙田黄昏賽事：14:30-20:30（最後點餐時間：20:15）餐廳營業至尾場賽事完結。