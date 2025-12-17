沙田馬場好運1月1賽馬日 派好運手提袋/贏名駒收藏筆+紀念鑲畫/設1.28億好運大賞

來到新一年，當然要到馬場行個大運，期望來年順風順水。馬會將於2026年1月1日元旦於沙田馬場舉行「好運1月1」賽馬日。當日設多項獎賞及活動，馬迷於指定時間入場，即可獲贈「好運手提袋」，玩問答遊戲更可贏走冠軍名駒收藏筆及「嘉應高昇」馬蹄鐵珍藏紀念鑲畫。

元旦日入馬場即送禮物！馬迷於元旦當日下午3時30分或之前入場，即獲贈「好運手提袋」，將福氣帶回家！馬會新年特設合共1.28億港元大賞，「好運1月1」賽馬日推出多寶巨賞，馬迷有機會贏走合共高達2800萬港元。六合彩新年金多寶攪珠將於1月3日（星期六）舉行，如果以10港元一注獨中，頭獎基金可高達1億港元！受賽馬博彩規則及獎券規則約束。

自問是賽馬知識豐富的話，不妨挑戰位於馬場公眾席「好賞食」樓下的「好運由此起問答挑戰」有獎遊戲。玩家在限時內答中問題，即有機會獲贈限量500枝的冠軍名駒收藏筆。馬會同步推出「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，在下午4時15分身處沙田馬場範圍，並打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，於「馬上發現」進入活動頁面，首12名按指示最快提交正確答案的參加者，可獲「嘉應高昇」馬蹄鐵珍藏紀念鑲畫。之後500名玩家亦可得到「賽馬小聯萌」掛飾。

入手全新主題精品

全新四款2026「好運1月1」精品登陸沙田馬場「馬場有禮」門店。馬迷可入手有經典馬蹄鐵元素的坐姿小馬毛公仔連馬蹄鐵配件﹑迷你坐姿毛公仔匙扣﹑小馬摺疊手提袋以及999.9黃金工藝精品金章幸運符 (約0.2克) 等。

元旦當日，顧客可以優惠價港幣$268購買「好運1月1」坐姿小馬毛公仔連馬蹄鐵配件及小馬摺疊手提袋。2026年1月1日至1月31日期間，馬迷買任何「好運1月1」主題精品，即可獲贈指定襟針一個。