沙田「四季芬芳」老字號新煮意 創意美味餐牌大革新藥膳養生米線

香港人的暖心之選——米線，迎來養生新風潮。百年老字號「蛇王芬」旗下年輕品牌「四季芬芳」，以「新派養生」為理念，結合數十年的湯底熬製技藝，推出六款匠心靚湯米線、自選湯底系列及多款精緻點心，為都市人打造滋補盛宴。「四季芬芳」傳承自1895年的粵式養生經典，以慢熬六小時的頭湯為基礎，匠心推出如小棠菜魚肚濃雞湯米線及太史五蛇羹米線等創新菜式，將傳統與現代完美結合。每一碗湯底均以嚴選食材熬製，濃縮食材精華，滋味豐富且營養滿分。

藥膳養生米線大件夾抵食 招牌「花膠太史蛇羹湯米線」，以祖傳配方熬製，湯底融合蛇羹的膠質與陳皮香氣，搭配手拆蛇絲，滋補且不黏喉。另一道「小棠菜魚肚濃雞湯米線」，以每日熬製六小時的雞骨高湯為基底，金黃湯色襯托清脆小棠菜與滑嫩炸魚肚，口感層次豐富。「牛肋骨濃湯米線」則以72小時慢燉牛肋骨為特色，肉質酥軟，湯體濃郁，是肉食愛好者的絕佳選擇。而「鮮濃蝦湯米線」使用羅氏蝦頭與豬骨熬煮，湯色橙紅、蝦香濃厚，搭配彈牙鮮蝦，鮮味十足。

最後，「乳山生蠔湯米線」以當日直送的乳山鮮蠔為主角，湯底濃白、海味純粹，蠔肉鮮甜無腥氣，令人回味無窮。每一碗米線皆展現了對食材與料理的極致追求。 四季芬芳 沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓363A號舖 31082196 營業時間：11:30 - 15:30；17:30 - 21:30