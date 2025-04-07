油漬/茶漬/血漬/筆漬邊種最難清洗？8大衣服污漬急救方法

無論出門在外或留在家中，衣服都會因日常生活中的「不小心」而留下污漬，令人煩惱不已。以下就教大家8個常見衣物污漬急救法，油漬、豉油漬、咖啡漬、筆漬等都可以輕鬆清洗，讓衣服回復本來面貌！

衣物去污｜豉油漬 豉油漬可以說是白色衣服的大敵，用膳的時候稍有不慎便會沾上，利用普通清水亦無法清洗，可以說是污跡中的「大Boss」。這個時候其實只需在污跡處倒入梳打粉，再加入凍水搓揉或浸泡15分鐘左右，便可令衣服回復原狀。若果剛好在外，則可以利用透明色的碳酸飲品代替，例如梳打水、雪碧等，利用飲品中的梳打成份將衣服還原。家中沒有梳打粉或碳酸飲品的話，則建議先用水浸泡衣服，再在污跡處倒上白砂糖搓洗，最後在用清水洗乾淨即可，不過所需時間會較使用梳打粉長。

衣物去污｜油漬 最近越來越多人在家用膳，因此在家煮飯的機會大增，而煮飯的時候總是避免不了油漬彈在身上，令衣服不幸地沾上油漬。由於油漬較難看到，因此不少人都沒有及時處理，令油漬頑固地留在衣物上，久而久之便會令衣服看起來變得殘久。建議當看到衣服有油漬的時候，在油污的地方塗上麵粉，然後加入溫水反覆搓揉，最後加入洗衣液放進洗衣機清洗即可。

衣物去污｜湯漬 衣物上的污跡當然少不了各種顏色的湯漬，特別在吃含有湯的麵條時，例如米線、公仔麵、拉麵等，衣服總會因麵條彈出來的湯汁弄污。而這個時候其實不用特別擔心，只要將白色的牙膏貼在污跡處，再加少量水沾濕，然後再輕輕用手搓揉，等白色泡沫完全覆蓋在湯漬後，便可用清水沖洗乾淨。

衣物去污｜茶漬／咖啡漬 近年不少人都有喝咖啡或茶的習慣，如果不慎倒瀉飲品，令衣服沾上咖啡漬或茶漬的話，便建議立刻利用熱水清洗，即可以將污跡迅速洗走污跡。若然已經變成了舊污跡，可以先將衣服放進鹽水中浸泡10分鐘，再按正常的清潔程序清洗，之後便可令衣服復原。

衣物去污｜果汁漬 除了茶漬和咖啡漬，果汁所弄出來的果汁污漬亦是讓人煩惱不已，特別是小朋友的衣物上更容易沾上。如果只是剛沾到衣服上，可以立刻將食鹽灑在污漬處，再輕輕搓洗，最後按正常的洗衣程序清潔即可。但若果是舊污漬的話，則建議用水濕潤後用加入沐浴露或酒精搓揉至污跡消失，最後再用清水沖乾淨即可。

衣物去污｜筆漬 家中有小朋友的話，總會在他們的衣服身上找到不小心畫上的原子筆漬，而衣服上的筆漬可以利用牙膏來清潔。首先將凍水微微打濕在筆漬處，然後將純白色的牙膏擠在不再使用的牙刷或廚房紙上，再順着衣服紋路輕擦，最後按正常清潔程序清洗衣服即可。除了用牙膏外，亦可以將筆漬處浸泡在白酒或牛奶中，浸泡後再擦走筆漬。

衣物去污｜血漬 女士經期的時候，總會不小心讓衣物沾上血漬，留在衣服上的話會特別尷尬。若衣服只是剛染上血漬，直接用清水沖洗便可有效消除。血跡變乾了的話，則可以先用鹽水清洗，再用檸檬擠出汁滴在血漬上，靜置15分鐘後加鹽搓洗即可。

衣物去污｜化妝品污漬 有些人習慣在化妝後才更換衣服，令面上的化妝品容易印在衣服上，而且亦會有唇膏不小心印在衣服上的情況出現。若放置不理，污跡便會頑固地留在衣物纖維上，即使之後上清潔亦不容易。其實就如化妝的道理一樣，只要利用卸妝水或卸妝油清潔化妝品污漬處，再搓洗至污漬消失即可。