法國五月│法式「煮意」五月激fun賞 買法牌乳製品贏de Buyer精美廚具及禮券

每年5月都是「法國五月」的天下，除了藝術活動，法式美食亦不容忽視！兩大法國優質奶類製品品牌Elle & Vire及Ile de France特別與知名專業廚具及烘焙用具品牌法國畢耶（de Buyer）推出「法式『煮意』五月激fun賞」活動，送出各式獎賞，讓喜歡下廚的您，烹調美食更得心應手。
現凡於2023年5月5日至6月2日期間，於各零售商（包括網店）購買Elle & Vire及Ile de France產品滿港幣$80即可參加大抽獎，有機會贏得de Buyer精美廚具、禮券(ABC Cooking Studio 體驗課堂、Maison Kayser美食禮券)，包括至尊賞「$2,000 de Buyer網店購物額」在內，獎品超過190份，總值港幣$40,000。買得愈多，中獎機會越愈大！憑單一電子收據參加大抽獎，登記次數不限。
● 參加者須保留於活動期間在零售商戶購買Elle & Vire或Ile de France產品滿$80之電子收據
●參加者須登入連結: https://bit.ly/3AuBBud，填寫所需資料及上載收據圖片
● 參加資格以單一合資格收據計算，每張收據只限登記一次
●每人參加次數不限，領獎時必須出示登記收據正本
● 抽奬日期：2023年6月7日，得奬者會於2023年6月15日後收到專人通知
條款及細則﹕https://bit.ly/3N7uYWh
https://www.elle-et-vire.com/int/en/
https://www.iledefrancecheese.com/zh-hk