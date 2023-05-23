法國五月│法式「煮意」五月激fun賞 買法牌乳製品贏de Buyer精美廚具及禮券

每年5月都是「法國五月」的天下，除了藝術活動，法式美食亦不容忽視！兩大法國優質奶類製品品牌Elle & Vire及Ile de France特別與知名專業廚具及烘焙用具品牌法國畢耶（de Buyer）推出「法式『煮意』五月激fun賞」活動，送出各式獎賞，讓喜歡下廚的您，烹調美食更得心應手。

現凡於2023年5月5日至6月2日期間，於各零售商（包括網店）購買Elle & Vire及Ile de France產品滿港幣$80即可參加大抽獎，有機會贏得de Buyer精美廚具、禮券(ABC Cooking Studio 體驗課堂、Maison Kayser美食禮券)，包括至尊賞「$2,000 de Buyer網店購物額」在內，獎品超過190份，總值港幣$40,000。買得愈多，中獎機會越愈大！憑單一電子收據參加大抽獎，登記次數不限。