法國五月｜紀念畢加索逝世50周年 置地廣塲首度展出畢加索罕有玻璃畫像

踏入5月藝術節，並適逢畢加索逝世50周年，置地廣塲特意展出巴勃羅・畢加索的「gemmaux」玻璃畫像作品，帶來法國五月藝術節展覽活動「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」的預覽，費用全免，而正式展覽則將於香港大學美術博物館舉行，讓大眾率先一睹大師的罕有作品。 率先預覽首度來港的畢加索「 gemmaux 」玻璃畫像作品 畢加索選取了當時最具代表性及意義的畫作以玻璃畫像重新詮釋，此類玻璃畫像名為「gemmail」，是法文的琺瑯彩料（émail）和寶石（gemme）所組成的詞彙（「gemmaux」是「gemmail」的眾數），又稱為「enamel gem」。這種藝術作品形式的技巧於1950年代中期發展，期間畢加索與羅傑・馬萊伯・納瓦爾的工作室合作，將其部分畫作，透過層疊彩色玻璃片配合燈影創作而成，畢加索對「gemmail」玻璃畫工匠的精湛組裝及融合玻璃技法驚嘆不已，更稱頌這項技術為「一種新藝術的誕生」。

藝術天才的生活回顧 是次預覽共展出6幅「gemmaux」玻璃畫像作品，代表畢加索最親密及影響他至深的人生課題。當中包括「坐著的女人（Femme assise）」，引領畢加索繪畫後來成為傑作之「格爾尼卡（Guernica）」、藝術家情人多拉・瑪爾（Dora Maar）的早期肖像，亦是第一幅畢加索簽名的玻璃畫作品。另一標誌性作品則是「瑪麗・特蕾絲・沃爾特的肖像（Portrait of Marie-Therese Walter）」，畢加索於作品中描繪了為他誕下第一個女兒的法國模特兒Marie-Therese Walter。而「母親和孩子（Mere et Enfant）」則是畢加索的太太Olga及第一個兒子。這場獨家預覽還包括了一幅畢加索以充滿情感表現主義手法呈現的自畫像。

作為法國五月藝術節「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」展覽的前奏，是次預覽由香港大學美術博物館、法國五月藝術節及置地公司3方跨界聯乘。正式展覽將由5月18日至8月27日於香港大學美術博物館舉行，由 Florian Knothe 及 Laure Raibaut 聯合策展，屆時將會展出19幅畢加索的非凡之作。 展覽作品於置地廣塲中庭2樓展示，而每幅作品的背面亦展示了放大的複製版本，方便大眾從中庭其他位置如噴水池或 CAFÉ LANDMARK 的角度欣賞一系列大師級作品。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜坐著的女人 / 柳條椅上的女人（ Femme assise / Femme dans un fauteuil d’osier ） 多拉・瑪爾（Dora Maar）的早期肖像，是第一幅畢加索簽名的玻璃畫作品。 在二人長達10年（1935至1945年）的情人關係中，畢加索繪畫了大量多拉・瑪爾的肖像，《柳條椅上的女人》呈現出畢加索著名的扭曲技法及鮮明色彩，並活潑地描繪出坐者的體貌。作品的創作期間正值西班牙內戰及德國佔領巴黎的艱難日子，多拉・瑪爾的體貌特徵成為畢加索的藝術載體，藉此探索他的內在情緒，將他內心的恐懼和悲痛轉化為她形體上扭曲的想像。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜坐著的女人/ 柳條椅上的女人（Femme assise / Femme dans un fauteuil d’osier）

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜瑪麗·特蕾絲·沃爾特的肖像（ Portrait of Marie-Therese Walter ） 畢加索的法國模特兒、靈感繆斯及情人瑪麗・特蕾絲・沃爾特 （Marie-Therese Walter）的肖像，無疑是他的經典之作。瑪麗・特蕾絲亦誕下了畢加索的第一個女兒瑪雅。 肖像流露細緻溫柔的氣息，突出刻劃模特兒的臉和手，並利用光線空間，描繪出簡約的立體背景。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜瑪麗·特蕾絲·沃爾特的肖像（Portrait of Marie-Therese Walter）

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜母親和孩子（ Mere et Enfant ） 1917年的羅馬之行令畢加索深受啟發，開始繪畫以古代為靈感的巨大人物。他的新古典風格受到法國畫家桑・奧古斯特・當文歷・安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）筆下造型細膩的宮女影響，亦帶有印象派畫家皮耶・奧古斯特・雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）比例奇特的女性裸體風格。1921年畢加索初為人父，往後畢加索經常創作以母子為主題的作品。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜母親和孩子（Mere et Enfant）

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜女王伊莎貝爾（ La Reine Isabeau ） 畫中的人物是巴伐利亞的伊薩博（Isabeau of Bavaria），她於1385至1422年間成為法國皇后。 《女王伊莎貝爾》屬於畢加索的非洲時期作品，深受非洲部落藝術和雕塑的廣泛研究影響。 於1909年創作，主角近乎幾何形狀組成，流露著木雕的美感。這段期間為畢加索往後的立體主義時期揭開了序幕。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜女王伊莎貝爾（La Reine Isabeau）

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜自畫像 （ Self Portrait ） 作品以表現主義的技法完成，下筆快速而簡約，並注入了強烈的情感。作品展現出近乎未完成的狀態，然而畢加索已親筆簽名，證實這是刻意營造的效果。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預覽｜女人半身像（ Buste de Femme ） 與《阿維尼翁的少女（Les Demoiselles d'Avignon）》相似，《女人半身像》以激進的手法呈現。作品中對於體積大而顯眼的衣服的處理手法，帶有印象派大師塞尚的風格；至於被簡化成橢圓形面具和三角形鼻子的女性臉龐，是畢加索受伊比利亞藝術品和非洲面譜所啟發。