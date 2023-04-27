法國小眾品牌 | 迎接年度藝術慶典法國五月 認識法國小眾品牌Les Néréides及Panier des Sens

每逢五月便會感受到滿滿濃厚法國文化氣息，因為年度藝術盛事法國五月即將舉行。除了法國藝術，相信不少女生平常也會關注當地的時裝和美妝護膚品牌，無時無刻都想打扮得跟法國女生般隨性之餘，同時兼備獨特的法式氣質。而當中其實有不少法國小眾品牌已經進駐香港，今次就等小編帶大家一起發掘！

南法國巴黎飾物品牌Les Néréides Vincent's Irises新系列散發清新氣息與活力

Les Néréides的品牌名字意指希臘神話裡的「海洋女神」，這個精靈有著重塑自己的能力，寓意品牌有著不斷創新的理念。Les Néréides早前以後印象派風格的著名畫家梵谷的著名畫作《鳶尾花》作靈感，推出了Vincent's Irises系列，期望將這一系列藍色鳶尾花的飾品蘊藏一份大自然的美，令人不期然洋溢着清新氣息與活力。

Iris – Vincent's Irises