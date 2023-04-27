法國小眾品牌 | 迎接年度藝術慶典法國五月 認識法國小眾品牌Les Néréides及Panier des Sens

每逢五月便會感受到滿滿濃厚法國文化氣息，因為年度藝術盛事法國五月即將舉行。除了法國藝術，相信不少女生平常也會關注當地的時裝和美妝護膚品牌，無時無刻都想打扮得跟法國女生般隨性之餘，同時兼備獨特的法式氣質。而當中其實有不少法國小眾品牌已經進駐香港，今次就等小編帶大家一起發掘！
南法國巴黎飾物品牌Les Néréides Vincent's Irises新系列散發清新氣息與活力
Les Néréides的品牌名字意指希臘神話裡的「海洋女神」，這個精靈有著重塑自己的能力，寓意品牌有著不斷創新的理念。Les Néréides早前以後印象派風格的著名畫家梵谷的著名畫作《鳶尾花》作靈感，推出了Vincent's Irises系列，期望將這一系列藍色鳶尾花的飾品蘊藏一份大自然的美，令人不期然洋溢着清新氣息與活力。
Iris – Vincent's Irises
法國普羅旺斯天然護膚品牌Panier des Sens 推限量版滋潤橄欖系列
護膚品牌Panier des Sens以天然純素及環保的產品而為人所認識，在呵護大家的肌膚的同時，依然貫徹綠色生活態度！所有產品均為100%法國製造，成分中80%至100%來自天然原產地，純素且不含動物測試。品牌最近新推出的限量版滋潤橄欖系列，由馬賽橄欖製作，希望帶大家回歸根本，尋回Panier des Sens家鄉的原始香氣。馬賽皂液按照馬賽傅統製作肥皂大師的方法製成，以100%植物油在大鍋中製成，蘊含高達97%的天然成分，當中豐富摩洛哥堅果油和椰子油的皂液能溫和潔淨雙手和身體肌膚，同時維持肌膚於天然平衡的狀態。
LIQUID MARSEILLE SOAP – 馬賽皂液
香氛︰馬賽橄欖
來自馬賽的橄欖，帶大家尋回品牌的原始香氣。
有效成分︰橄欖油
有著再生及保濕功效的橄欖油，非常適合乾燥肌膚使用。橄欖油具抗氧化功效，可對抗肌膚衰老；豐富的維他命E有助抑制自由基產生，就像煉金術般，能延緩細胞老化，而且能深層滋養及調節肌膚，改善膚質。