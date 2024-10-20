法國小眾品牌KARABELLA 抗敏抗氧同時保濕 買護膚品即送行李箱

踏入10月，天氣悄悄轉變，對溫差和濕度非常敏感的肌膚一定首當其衝，感受到大自然的變化。法國小眾護膚品牌KARABELLA，主打摩洛哥天然有機成份作為唯一原材料，利用「以油制油」方式，深層解決缺水和鬆弛等肌膚初老症狀，幫肌膚安然度過轉季天氣，持久水潤柔滑。品牌最近更舉辦買護膚品送行李箱優惠！

比起夏天，秋天更易滿臉油光？隨著濕度下降，空氣水分減少，肌底保濕度不足問題即時浮現，不但出油更多，更會誘發毛孔粗大、氧化、膚色暗啞等煩惱。作為KARABELLA王牌之一的黑籽油Black Seed Oil，採用被稱為「被祝福的種子」的天然黑種草籽製成，有強大抗氧化力和抗菌功效，為肌膚築起保護屏障，阻隔侵害皮膚的有害物質，改善油光、暗啞和粗糙問題。同時刺激膠原蛋白生成，提升肌膚彈性和緊緻度，以及加強皮膚儲水力，全面補水鎖水，讓肌膚回復水油平衡，重拾年輕，並有助紓緩過敏、濕疹等症狀。

KARABELLA王牌黑籽油Black Seed Oil

另一款以枳實花素提煉而成的橙花香薰精油，只需數滴，即瀰漫著天然甜美的花香氣，可穩定神緒、放鬆神經，釋放壓力和緊張，提升鬆弛感，有助情緒及生理上的安撫作用。睡前使用，更可帶來舒眠效果，協助改善睡眠質素。護膚之餘照顧心靈需要，紓緩內在壓力，讓身心一致。

由即日起，Karabella更舉辦買護膚品送行李箱優惠，凡到Karabella奧海城或PMQ門市購買滿$1,500，即送一個18吋可拆輪手提行李箱，購物滿$2,500即送2個，購物滿$3,000更送3個，送完即止。

Karabella舉辦買護膚品送行李箱優惠